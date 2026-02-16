專訪／KPOP首個脫北偶像是他！被台式早餐收服　滿足：飯糰CP值高

記者吳睿慈／專訪

南韓新人男團BE BOYS出道僅半年，日前曾來台舉辦粉絲見面會，展現不容小覷的人氣。團體由鄭求鉉、金岷駿、鄭允㥠、金學成（曾譯金鶴成）、竹下拓馬、申源泉共6人組成，多數成員曾參與選秀節目，出道前便累積高度關注。其中，成員學成是南韓演藝圈首位「脫北偶像」，他的追夢歷程備受矚目。這次來台，BE BOYS初次體驗台式早餐，被飯糰與蘿蔔糕徹底收服，允㥠更驚喜清唱中文歌〈你，好不好〉，為粉絲加碼送上滿滿誠意。

▲BE BOYS來台首次嘗試台灣早餐。（圖／攝影中心）



脫北偶像金學成於2024年鼓起勇氣參加選秀節目《Make Mate 1》，首度公開自己來自北韓的身分。他透露，早在2017年便跨越國境前往南韓，只為了完成成為偶像的夢想。如今成功以 BE BOYS 身分出道，談到未來目標，學成語氣謙虛卻堅定表示：「與其說是目標，我更希望能把希望帶給那些身處困境、無法做自己想做事情的人，告訴他們『你也可以做到』。」

▲▼金學成是KPOP第一位脫北偶像。（圖／攝影中心）



事隔一年多，學成不僅完成出道夢，更與BE BOYS團員一同來到台灣與粉絲相見。6人現身台北東區體驗道地台式早餐，點了米漿、豆漿，以及飯糰、蘿蔔糕、小籠包、饅頭夾蛋、燒餅油條等經典組合。學成一吃小籠包便露出驚喜表情，咬了一口驚呼形容內餡「像肉排一樣，但不是烤的口感，是蒸煮的」，不過他的第一名仍頒給蘿蔔糕，「不管冷的還是熱的都很好吃，而且不會有負擔。」

▼▲允㥠現場清唱〈你，好不好〉，大讚飯糰好吃而且「CP值高」。（圖／攝影中心）



允㥠則被台式飯糰驚艷到不行，一口咬下秒睜大眼睛直呼：「飯是糯米對嗎？好有嚼勁！」當吃到裡面的肉鬆時，他忍不住追問「那是豬肉嗎？」大讚酥脆又香，直接豎起大拇指。隊內大哥求鉉嘗試起士蛋餅後也忍不住笑說：「比我想像中甜，但很好吃。」日本成員竹下拓馬則表示，雖然在日本也吃過小籠包，但台灣版本讓他滿意直呼：「比日本的還好吃，是我吃過最好吃的小籠包。」

▲源泉向台灣粉絲喊話希望儘早見面。（圖／攝影中心）



不只用美食拉近距離，BE BOYS也用歌聲回饋粉絲。允㥠現場加碼清唱中文歌〈你，好不好〉，溫柔嗓音在早餐店內響起，瞬間吸引所有目光，讓粉絲又驚又喜。最後，老么源泉也向台灣粉絲用心致意，表示希望能以「成長更多的樣貌」，盡快再次來台與大家見面。出道才短短半年，BE BOYS 已用真誠與努力，在異地留下深刻印象，也讓粉絲更加期待他們下一次的回歸。