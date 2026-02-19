7歲父母離異成陰影！　小樂認曾「害怕付出」心結曝光：還在學習愛人

▲ 小樂吳思賢近年心境成長許多。（圖／資料照，記者徐文彬攝）



記者翁子涵／台北報導

小樂吳思賢出道多年，近年在音樂與戲劇之間持續累積作品，也在30歲之後，迎來心境上的轉變，他坦言現在的自己比較自在、也比較放鬆，不再那麼緊繃，他近年接連經歷爺爺、奶奶相繼離世，雖然長輩皆高齡辭世、家人心理上早有準備，「他們絕對算是長壽，某種程度上不是壞事。」但真正面對生離死別時，仍不可能毫無感覺。

▲▼ 小樂吳思賢經歷爺爺奶奶相繼離世，更加珍惜與身邊人相處時光。（圖／資料照，記者徐文彬攝）



他感慨表示：「不只是崩潰痛哭，而是開始真的去思考很多事情。」小樂表示自己因此更加珍惜身邊的人、把握能夠一起相處的每一分每一秒，他說經歷更深刻的離別後，也改變了生活重心的分配，過去習慣把時間留給朋友聚會，現在則更願意把時間留給家人與真正熱愛的事情，「朋友在不同階段本來就會有不同相處方式，大家有共識，其實這樣也很好。」

除了長輩的離世，小樂也提到，成長過程中一位照顧他多年的乾媽，從小學畢業後便失去聯繫，直到30歲那年才重新找回彼此，他坦言過去多少帶著逃避，「以前會覺得不敢面對，但現在看法轉變了，會覺得有些關係其實很珍貴。」

談到感情觀的成長，小樂形容自己原本是一個很自我的人，而這樣的性格，與他童年經歷有關，他在7歲時父母離婚，當時世界裡只有爸媽的他，家庭突然分成兩半，對年幼的他來說是一個很大的衝擊，也在無形中影響了價值觀，「會害怕付出，因為覺得只要不那麼在乎，就不會受傷。」

▲▼ 小樂吳思賢幼時經歷父母離異，一度影響他面對感情的態度。（圖／資料照，記者徐文彬攝）



隨著年紀與感情經驗累積，他慢慢解開心裡的結，也在持續學習如何好好愛一個人，小樂2024年認愛交往多年的圈外女友，更曾感性告白：「她讓我學習到很多，成為一個更好的人，更懂得珍惜對於人事物，包含看待事情的各種角度，她讓我加速成熟。」他笑說自己其實並不算浪漫，連買花這種事，過去都覺得幾天就會凋謝，不懂意義，直到聽見對方說：「看到心情會變好。」他才明白：「原來這樣就夠了，對方能感到開心、被重視就是意義。」

小樂也大方分享從女友身上學到許多做人處事的道理，像是回收時，女友都會叮嚀他要要撕開膠膜、洗乾淨、確實分類整理，看似微不足道，卻代表著是否站在他人的角度思考，他說：「女友都會說收回收的人不是來幫你整理的，你不做，她還是要再做一次。」這也讓他延伸思考到想做大事之前，「最基本的是理解人的背後就是人，同理心非常重要。」是否已認定女友就是結婚對象？小樂笑說：「認定與否不只是自己說了算，也要對方同意，我搞不好沒那麼優秀，她比我還優秀。」

回顧演藝路，他也感謝一路上的貴人，包含經紀公司老闆、合作過的導演與前輩演員，其中吳慷仁在《極品絕配》拍攝期間的一次鼓勵，至今仍讓他印象深刻，當時面對情緒濃重的戲，小樂一時不知如何拿捏，對方察覺後默默陪他整理情緒，甚至主動給予建議，「他給了我很好的榜樣。」小樂也期許自己，若未來遇到同樣迷惘的年輕演員，「在能力範圍內，我也會做一樣的事情，去幫助他們。」

