專訪／45歲就當阿公！21萬粉絲網紅老喬23歲生子　兒子大學就生娃

記者黃庠棻／專訪

在Instagram上擁有超過21萬粉絲的網紅「老喬」憑藉流利的台語、英語，加上搞笑的影片風格獲得許多讀者喜愛，更擄獲許多藝人的心，追蹤者包含高捷、蔣偉文、高爾宣、鄭人碩、鳳小岳等大咖明星。近日，老喬接受《ETtoday星光雲》採訪，也分享了自己的人生閱歷。

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬在Instagram上擁有超過21萬粉絲。（圖／記者周宸亘攝）

1980年生的老喬目前45歲，即將邁入46歲，跟老婆在一起20幾年，在23歲時迎來人生第一個孩子，更在45歲時當了阿公，直言自己的人生進度條比別人都快，不過他本身的個性本來就不安於現狀，對他來說「既來之，則安之」。

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬在Instagram上擁有超過21萬粉絲。（圖／記者周宸亘攝）

在45歲得知兒子即將迎接新生命到來，老喬表示一開始其實滿緊張的，主要是因為兒子還在念大學，但問題來了最重要的就是先解決，目前寶寶主要是小孩的媽媽在帶，他與老婆就當後援，觀念相當開放的他也表示兒子目前還沒登記結婚，認為先把小孩照顧好「他們還年輕，之後如果要結婚再說」。

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬45歲就當阿公。（圖／記者周宸亘攝）

除了阿公身份之外，老喬為自己下的註解是「不正經、深不可測」，他在國中時期就被爸媽送去英國唸書，當時他的英文程度可以說是「幼幼班」，只會講A到Z就被丟到國外，笑說「連補習班都被退學」，沒想到一待就是10年，國、高中到大學都在英國度過。

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬國中就到英國唸書。（圖／記者周宸亘攝）

當年，老喬出國唸書時沒有google，只能靠著傳真機、電話與家裡聯繫，一開始住在寄宿家庭、寄宿學校，後來才搬到外面住，而他當時因為英文不好，開學當天就遭到老師忽視，班上剛好碰上小考，老師直覺他不會就直接略過他，衝擊感讓他直到現在都印象深刻。

在英國求學時，老喬也遇過不少種族歧視，當年國外較少亞洲面孔，同學會認為「亞洲人一定都像李小龍一樣會飛踢」，他笑說「男生嘛，不打不相識」，後來就能跟當地的人好好相處。大學時，老喬念的是室內設計，還沒唸完就被叫回台灣當兵，當完兵後就馬上結婚、生子，索性直接留在台灣。

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬國中就到英國唸書。（圖／記者周宸亘攝）

因為不喜歡體制，老喬年輕時期每做一個工作，大概待個一年就會離職，家裡本身就是做工程起家，所以他從小就學會開挖土機，後來也賣過原文書、做過攝影助理、新聞記者、購物台攝影師等，他笑言「我是因為想要了解這個行業而去工作的，學完我就離開」，後來他也當了15、16年的自由工作者。

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬對人生有一套自己的哲學。（圖／記者周宸亘攝）

被問到目前的「正職」主要工作是什麼，老喬灑脫地說道「正職就是好好活著」，接著表示自己現在除了拍片之外，也會回歸老本行做工程，偶爾也會接到邀約請他擔任攝影師，笑說「工程界會做的就去做，養家糊口還挑工作嗎？」

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬對人生有一套自己的哲學。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，老喬的攝影技術有相當高的口碑，曾拍過各大品牌廣告，還拍過蕭亞軒、羅志祥的MV，也曾與知名MV導演鄺盛一起工作過。不僅如此，老喬也拍過偶像劇，曾拍過台灣黑幫愛情戲劇始祖《鬥魚》，工作經歷相當華麗。

▲▼老喬專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲老喬對人生有一套自己的哲學。（圖／記者周宸亘攝）

老喬在談到人生哲學時，直言「我有一個原則，保持帥哥是最重要的事，不管怎樣都要開心過，這樣衰事才不會找你」，他更分享自己送給兒子最重要的四個字「隨遇而安」，只要安然自在「後面就會處之泰然」，這也是他認為未來的生活中，人們必須抱持的心態。

走紅於短影音，老喬曾締造「30天累積2900萬瀏覽次數」的驚人創舉，等於一天就破百萬，他坦言未來想要開啟YouTube頻道分享生活，細節都還在規劃中。

老喬

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

