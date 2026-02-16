感冒2個月好不了...男歌手忍痛推跨年演出！　「竟成救命關鍵」超玄

記者蔡琛儀／專訪

前「Fun 4樂團」鼓手木蘭曾替已逝的黃鴻升（小鬼）創作〈不屑〉、〈地球上最浪漫的一首歌〉等作品，近年轉為獨立音樂人，也積極嘗試將音樂與傳統信仰文化結合，日前推出新作〈浩燃長歌〉，斥資80萬元拍攝MV，也是他為供奉的關聖帝君量身打造的歌曲，他更分享先前曾被關聖帝君「救了一命」的故事，讓他也直呼很玄。

▲木蘭近年積極嘗試將音樂與傳統信仰文化結合。（圖／神明漫步提供）

木蘭坦言，〈浩燃長歌〉的誕生與身邊最親近的人密不可分。交往近一年的女友小寧不僅客串MV、參與平面設計，更為了這首歌臨時花了將近20小時學古箏。兩人因木蘭直播結識，小寧天生有「天眼」，宛如「真人版通靈少女」，過去分享所見所感，身邊多半無人相信。木蘭則因早年就接觸過相關領域，認識她之後，也開始更深入鑽研神明與廟宇文化。

兩人共同經營「神明漫步」品牌，並將關聖帝君請進自家工作室，小倆口私下暱稱關聖帝君為「老闆」，許多事情都會請示祂的意見。木蘭透露，2024年曾接到一場年底在日月潭的跨年演出邀約，讓他相當期待，沒想到卻突然感冒，求醫吃藥兩個月都未痊癒，女友也勸他既然身體狀況不佳，就不要勉強前往，最後他只好忍痛推掉演出。

▲木蘭女友小寧也在MV中客串演出，還苦學20小時的古箏。（圖／神明漫步提供）

事後小寧才向他透露，曾感應到關老爺示警，若木蘭鐵齒硬要前往，恐會遇上嚴重車禍，甚至出現他開車遭對向遊覽車撞上副駕駛座的畫面。木蘭回想，自己罕見地感冒遲遲未好，或許正是「老闆」不想讓他前往的警示，「祂可能不想我太快好，祂知道如果我好了，一定會馬上答應。」也讓他對神明更加敬畏。

一路走來，木蘭始終以獨立音樂人身分前進，主要收入來自直播，過去最高曾單月進帳20萬元。這次投入高額預算拍攝MV，也是他新的學習，思考如何用80萬元做到對得起作品的成果。他坦言，累積下來的花費其實已足以成為一間房子的頭期款，但自從小鬼離世後，讓他對「把握當下，做喜歡的事」有了更深體會，認為金錢固然重要，過度執著反而會限制創作，「如果今天太糾結錢，就會綁手綁腳。」

▲木蘭未來也將成為「桌頭」。（圖／神明漫步提供）

特別的是，小寧目前正受訓成為乩身，木蘭直言，這條路並不輕鬆，且女友屬於「武乩」，也就是外界常見、身上會流血的乩童類型，相當辛苦；木蘭也朝著成為「桌頭」的方向努力；他同時靠著自身人生經驗，無師自通學會算塔羅牌，至今已替超過百組人解牌。「神明漫步」品牌今年也計畫展開環島拍攝，走訪超過20間宮廟，透過影像與音樂介紹不同文化特色，顛覆外界對傳統信仰的想像。