劉宇寧在紅什麼？「丹東廚師→陸劇男神」　直播3000萬人逆襲之路揭密

文／隔壁學姐

如果你最近有在追陸劇，或是常聽影視原聲帶，一定對「劉宇寧」這個名字不陌生。從2024年底熱播的《珠簾玉幕》到2025年話題度滿滿的《書卷一夢》、《折腰》，甚至是剛跨入2026年的各大跨年晚會，劉宇寧的身影無處不在。

但你知道嗎？這位現在被譽為「陸劇男神」與「OST 王者」的頂流藝人，在十年前還只是一個在餐廳廚房滿頭大汗的廚師，甚至曾因沒錢看病而險些放棄夢想。今天就讓我們來深入了解，劉宇寧究竟憑什麼在競爭激烈的演藝圈，完成這場教科書等級的「草根逆襲」。

▲▼劉宇寧。（圖／翻攝自）

▲劉宇寧逆襲之路。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

廚房裡的音樂夢，800元的吉他人生

劉宇寧的故事，並非典型的偶像養成記。1990年出生於遼寧丹東的他，自幼家境清寒，4歲喪父後，便由爺爺、奶奶扶養長大。因為家裡沒錢供他讀藝校，他聽從家人的建議，選擇了最能「餬口」的路——去職校學廚。

▲▼劉宇寧。（圖／翻攝自）

▲劉宇寧出道前學的是料理。（圖／翻攝自劉宇寧微博）

在當廚師、服務生的那段日子裡，他發過傳單、賣過衣服，生活雖然辛苦，但他心底始終藏著一個唱歌的夢。他拿到人生第一份薪水200元人民幣（約新台幣919元）時，竟然掏出其中的180元（約新台幣827元）買了一把吉他。這把吉他成了他當時唯一的慰藉，他在餐廳的倉庫、休息室裡自學、練唱，哪怕當時身邊的人都覺得「當明星」對一個廚師來說是天方夜譚，他依然沒停下腳步。

丹東老街的傳奇，從3個觀眾到3000萬粉絲

劉宇寧演藝生涯的第一個轉捩點是在2014年。當時他組成了「摩登兄弟」，開始在網路上直播唱歌。起初，直播間冷冷清清，有時甚至只有3個人看，但他依然堅持每天下午準時開播。

2017年，他決定從室內直播走向街頭，在丹東的安東老街駐唱。正是這個決定，改變了他的命運。2018年夏天，他憑藉著翻唱〈講真的〉、〈有多少愛可以重來〉在抖音上徹底爆紅。當時的安東老街，因為他一個人變成了全國粉絲的打卡聖地，每天有成千上萬的人從外地飛到丹東，只為聽他唱一首歌。那一年的劉宇寧，以「網路歌手」的身分，正式推開了主流演藝圈的大門。

▲▼劉宇寧。（圖／翻攝自）

▲劉宇寧因在街頭演唱，累積大票粉絲。（圖／翻攝自劉宇寧微博）

躲得過劉宇寧的人，躲不過他的歌

進入主流視線後，劉宇寧並未止步於「網紅」。他深知要站穩腳跟，必須有硬實力。他開始瘋狂接戲、錄音，成為了圈內有名的「勞模（勞動模範）」。

在音樂領域，他那帶點沙啞、充滿故事感的嗓音，與古裝劇的江湖感完美契合。從《長歌行》的〈一愛如故〉、《蒼蘭訣》的〈尋一個你〉到《一念關山》的〈奉上〉，他包下了近幾年熱門影視劇的半壁江山。網友甚至笑稱：「你可以在任何地方不看見劉宇寧，但你絕對不可能在看劇時不聽見他的聲音。」這種「劇帶歌、歌帶人」的策略，讓他成功坐穩了「OST專業戶」的寶座。

▲▼劉宇寧。（圖／翻攝自）

▲劉宇寧的歌聲經常出現在各大夯劇中。（圖／翻攝自劉宇寧微博）

從「皓都」到「燕子京」，演技的整容式成長

作為「非科班出身」的演員，劉宇寧初期的轉型並非一帆風順。但在2021年《長歌行》中，他飾演面冷心熱的禁衛軍統領「皓都」，與趙露思組成的「皓嫣CP」大爆紅，讓他成功撕掉了「網紅」標籤，展現了作為演員的潛力。

隨後，他在《一念關山》飾演腹黑深情的寧遠舟，憑藉著對角色的細膩詮釋與磁性原聲台詞，讓觀眾不禁為他著迷。再到後來與趙露思二搭的《珠簾玉幕》，他飾演的燕子京性格複雜、張力十足，讓人看到了他演技的飛躍。2025年至2026年初，他接連在幾部大製作中擔綱男主角，已然躍升為大陸影視圈的一線男神。

▲▼劉宇寧的歌聲經常出現在各大夯劇中。（圖／翻攝自劉宇寧微博）

▲▼劉宇寧近年在戲劇圈表現亮眼。（圖／翻攝自長歌行、折腰微博）

▲▼劉宇寧。（圖／翻攝自）

為什麼紅？因為他比誰都「真」

回頭看劉宇寧的成名路，除了運氣與努力，最核心的競爭力在於他的「人格魅力」。

即便現在已經是頂流，他依然保持著頻繁直播的習慣。在直播間裡，他不是那個高高在上的大明星，而是那個會跟大家分享演藝圈幕後故事、勸粉絲要「人間清醒」、講話幽默風趣的「寧哥」。他從不掩飾自己曾經平凡的過去，這種「接地氣」與真誠，讓他在這個充滿包裝感的演藝圈裡顯得尤為珍貴。

▲▼劉宇寧。（圖／翻攝自）

▲劉宇寧即便已經擁有高人氣，仍維持直播互動的習慣。（圖／翻攝自劉宇寧微博）

從丹東老街的驢肉館門口，到萬人體育場的演唱會舞台；從穿著廚師服的打工人，到華服加身的陸劇男主角。劉宇寧的故事告訴我們：「想被尊重，就得先變強大。」他的紅，不是一夕成名的泡沫，而是長達十餘年默默紮根後的燦爛盛開。

2026年，劉宇寧的逆襲之旅還在繼續，不論是作為歌手還是演員，這位「勵志系男神」顯然還有更多驚喜等著帶給觀眾。

【被嚇到！】睦那京收到貓咪帽一秒轉手XD

