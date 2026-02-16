《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點！　李晨曝房事、小S世紀和解

記者蔡宜芳／綜合報導

即便《康熙來了》已經停播10年，但在華人綜藝史上的地位依舊不可撼動。每當演藝圈爆發重大新聞，大批網友就會自動開啟「考古模式」，回到當年的網路存檔中尋找蛛絲馬跡，綜觀目前點擊率最高的5集，大部分當事人都在後來陷入負面風波。今天就讓《ETtoday娛樂星光雲》帶你重溫那些最多網友點擊觀看的經典內容！

【第五名】遲來15年的道歉：小S、黃子佼「世紀大和解」

這集在當年被許多粉絲封為《康熙》最動人的一頁，也因為後來男方事業再陷巨變，讓這段和解更顯唏噓。當時，在Selina的牽線下，小S與前男友黃子佼在分手15年後首度於鏡頭前同框。當時一向霸氣的小S在黃子佼登場前，罕見地表現出極度焦慮，甚至對著鏡頭直言「膝蓋發軟」，數度轉身不敢面對。

▲黃子佼、小S分手後首度同台。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

當兩人終於視線交會，小S的眼淚瞬間奪眶而出，她語帶哽咽地向黃子佼致歉，坦言當年的分手處理方式太過年輕、衝動，自己在節目上的情緒發言對黃子佼造成了巨大的傷害，這件事一直是她心中深藏多年的糾結。面對這份遲來的致歉，黃子佼也展現了大度，他坦言那場風波讓他面臨了長達15年的事業低潮，但他將這一切視為人生的當頭棒喝，學會了珍惜與謙卑。兩人在節目中甚至意外重溫了那段純真的「西裝外套之戀」，憶起當年戀情起點竟是因為黃子佼借了一件白色外套給怕冷的小S，以及他曾為了見面而不惜「一日來回日本」的熱血時光，這場和解不僅是為了彼此，更是為了給過去的自己一個圓滿的交代。

▲小S在節目上落淚。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第四名】宿敵之戰：林志玲的聖人面具與私下熱舞真面目

作為小S嘴上維持了12年的「假想敵」，第一名模林志玲的現身，無疑是全網期待的名場面。小S當時在節目中憤怒揭露，最近一次被林志玲惹毛，竟是因為老公許雅鈞（Mike）在機場看到林志玲跑去趕接駁車時，由衷讚嘆：「妳看志玲真的沒有大明星架子，好像一個小女孩。」這份來自親老公的「高度評價」，讓小S現場怒吼林志玲「太會演」。

▲小S因老公稱讚林志玲而生氣。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

蔡康永與小S在節目中公認林志玲是「聖人」性格，即便在家踢到桌腳受傷，也只會對自己說「加油」。然而，小S隨即大爆料林志玲也有「凡人」的一面，透露曾目睹林志玲在夜店喝醉後全臉漲紅，不僅會對著路人「傻笑」，甚至放飛自我、狂野甩髮大跳熱舞，讓小S感嘆連喝醉的風頭都被搶走。此外，林志玲還被爆出是護手霜大戶，用量油到讓想握手的人都感到困擾。整集節目在招牌的娃娃音演唱〈兩隻老虎〉中充滿笑點，展現了兩位女星私下深厚的交情。

▲林志玲被小S爆料喝醉時的真面目。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第三名】汪小菲單挑康熙：時尚總裁與小姨子的育兒大戰

歷經汪小菲與大S鬧得滿城風雨的離婚官司，這集的點擊率瘋狂飆升。當時，汪小菲首度單獨上節目，展現出他作為徐家女婿的另一面。身為家中獨子的他，坦言自己從小環境冷清，因此非常享受徐家這種隨時充滿歡笑與吵鬧的氣氛，甚至會私下撇開老婆，主動邀約徐家的親戚一起去聚會、騎車，他感性地說，娶了一個老婆卻像是「賺到一大家子人」。

▲汪小菲單獨登上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

不過，節目中最好笑的部分，莫過於汪小菲與小S的「審美大戰」。小S抱怨汪小非常在背後嫌棄她女兒穿得「不像樣」，尤其是小小孩最愛穿的「布希鞋（洞洞鞋）」。汪小菲在現場更是耿直坦言，自己對審美有極度堅持，真的受不了小孩穿這種塑料鞋出門，更直言希望女兒以後的穿搭一定要時髦得體。這段姊夫與小姨子關於時尚的辯論，對比後來兩家人的紛紛擾擾，更讓網友感嘆萬千。

▲汪小菲曾表示無法認同小S女兒的穿著。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第二名】大S產後復出：79公斤的驚人數字與陪產大戰

同樣因為後續家庭紛爭而長期霸榜的，還有大S在2015年產後首度復出的錄影。大S在節目中不改犀利本色，透露自己曾堅持吃素十多年，但為了調養身體備孕，在婆婆張蘭與親友的施壓下，最後一氣之下在聚餐中打破戒律喝下雞湯並開始吃肉，即便當時身體不適嘔吐，也為了迎接新生命選擇放下堅持。

▲大S當年為懷孕開葷。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

而生產現場的「奪位大戰」更是全集精華。大S爆料原本約好由小S進產房陪產，沒想到汪小菲卻在門口與小S吵得不可開交，汪小菲堅持要成為除了醫生之外「第一個看到女兒的人」。最後大S考慮到家庭和諧臨時改選老公入內，讓在外面看著門關上的小S氣得大喊：「我這輩子都在為她付出，結果最後她選了汪小菲！」此外，大S還幽默描述產前體重竟高達79公斤，當時汪小菲看到她發胖的樣子，表情就像「見鬼」一樣「想看又不敢看」。

▲小S和汪小菲曾為陪產大吵。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第一名】范冰冰合體李晨：毫無包袱的「微胖界女王」與澳洲真相

奪下網路存檔點擊率冠軍的，正是當年轟動全網的范冰冰與李晨合體。由於當時不僅是兩人首度一起上節目，後來又歷經范冰冰爆發稅務風波、宣布分手，成了網友必看的考古集數。范冰冰在節目中徹底撕掉女神標籤，大方自嘲是「微胖界的女王」，當場公開體重約60公斤，還誠實揭露美照背後的真相，坦言因為自覺手臂較肉，私下絕不穿無袖服裝，且雜誌照片一定都要修圖。

▲范冰冰在節目上公開體重。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

范冰冰和李晨也在節目中還原了交往始末，原來身為製作人的范冰冰，是因為被李晨「背台詞不帶劇本」的專業態度吸引，才主動向李晨索取電話，促成了這段戀情。而全集最經典的一幕，莫過於小S的辛辣提問：「最近一次做親密行為是什麼時候？」沒想到，耿直的李晨竟然低頭認真思考，隨後正經回答：「從澳洲回來後的第一天。」現場瞬間爆笑如雷，一旁的范冰冰害羞到頻頻扶額，吐槽男友：「他真的太老實了！」這段「澳洲第一天」也成為《康熙》史上最經典、最常被拿出來重播的訪談神回覆。

▲李晨不避談房事。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）