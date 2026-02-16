ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「最美空姐」宣布離婚
除夕「6生肖」財氣炸裂
獨家／朴寶劍建中制服現身！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林佩瑤 劉雨柔 陳楚河 黃少谷 朴寶劍 安歆澐 周覓 KIMIKO

《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點！　李晨曝房事、小S世紀和解

記者蔡宜芳／綜合報導

即便《康熙來了》已經停播10年，但在華人綜藝史上的地位依舊不可撼動。每當演藝圈爆發重大新聞，大批網友就會自動開啟「考古模式」，回到當年的網路存檔中尋找蛛絲馬跡，綜觀目前點擊率最高的5集，大部分當事人都在後來陷入負面風波。今天就讓《ETtoday娛樂星光雲》帶你重溫那些最多網友點擊觀看的經典內容！

【第五名】遲來15年的道歉：小S、黃子佼「世紀大和解」

這集在當年被許多粉絲封為《康熙》最動人的一頁，也因為後來男方事業再陷巨變，讓這段和解更顯唏噓。當時，在Selina的牽線下，小S與前男友黃子佼在分手15年後首度於鏡頭前同框。當時一向霸氣的小S在黃子佼登場前，罕見地表現出極度焦慮，甚至對著鏡頭直言「膝蓋發軟」，數度轉身不敢面對。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃子佼、小S分手後首度同台。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

當兩人終於視線交會，小S的眼淚瞬間奪眶而出，她語帶哽咽地向黃子佼致歉，坦言當年的分手處理方式太過年輕、衝動，自己在節目上的情緒發言對黃子佼造成了巨大的傷害，這件事一直是她心中深藏多年的糾結。面對這份遲來的致歉，黃子佼也展現了大度，他坦言那場風波讓他面臨了長達15年的事業低潮，但他將這一切視為人生的當頭棒喝，學會了珍惜與謙卑。兩人在節目中甚至意外重溫了那段純真的「西裝外套之戀」，憶起當年戀情起點竟是因為黃子佼借了一件白色外套給怕冷的小S，以及他曾為了見面而不惜「一日來回日本」的熱血時光，這場和解不僅是為了彼此，更是為了給過去的自己一個圓滿的交代。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲小S在節目上落淚。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第四名】宿敵之戰：林志玲的聖人面具與私下熱舞真面目

作為小S嘴上維持了12年的「假想敵」，第一名模林志玲的現身，無疑是全網期待的名場面。小S當時在節目中憤怒揭露，最近一次被林志玲惹毛，竟是因為老公許雅鈞（Mike）在機場看到林志玲跑去趕接駁車時，由衷讚嘆：「妳看志玲真的沒有大明星架子，好像一個小女孩。」這份來自親老公的「高度評價」，讓小S現場怒吼林志玲「太會演」。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲小S因老公稱讚林志玲而生氣。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

蔡康永與小S在節目中公認林志玲是「聖人」性格，即便在家踢到桌腳受傷，也只會對自己說「加油」。然而，小S隨即大爆料林志玲也有「凡人」的一面，透露曾目睹林志玲在夜店喝醉後全臉漲紅，不僅會對著路人「傻笑」，甚至放飛自我、狂野甩髮大跳熱舞，讓小S感嘆連喝醉的風頭都被搶走。此外，林志玲還被爆出是護手霜大戶，用量油到讓想握手的人都感到困擾。整集節目在招牌的娃娃音演唱〈兩隻老虎〉中充滿笑點，展現了兩位女星私下深厚的交情。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲林志玲被小S爆料喝醉時的真面目。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第三名】汪小菲單挑康熙：時尚總裁與小姨子的育兒大戰

歷經汪小菲與大S鬧得滿城風雨的離婚官司，這集的點擊率瘋狂飆升。當時，汪小菲首度單獨上節目，展現出他作為徐家女婿的另一面。身為家中獨子的他，坦言自己從小環境冷清，因此非常享受徐家這種隨時充滿歡笑與吵鬧的氣氛，甚至會私下撇開老婆，主動邀約徐家的親戚一起去聚會、騎車，他感性地說，娶了一個老婆卻像是「賺到一大家子人」。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲汪小菲單獨登上《康熙來了》。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

不過，節目中最好笑的部分，莫過於汪小菲與小S的「審美大戰」。小S抱怨汪小非常在背後嫌棄她女兒穿得「不像樣」，尤其是小小孩最愛穿的「布希鞋（洞洞鞋）」。汪小菲在現場更是耿直坦言，自己對審美有極度堅持，真的受不了小孩穿這種塑料鞋出門，更直言希望女兒以後的穿搭一定要時髦得體。這段姊夫與小姨子關於時尚的辯論，對比後來兩家人的紛紛擾擾，更讓網友感嘆萬千。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲汪小菲曾表示無法認同小S女兒的穿著。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第二名】大S產後復出：79公斤的驚人數字與陪產大戰

同樣因為後續家庭紛爭而長期霸榜的，還有大S在2015年產後首度復出的錄影。大S在節目中不改犀利本色，透露自己曾堅持吃素十多年，但為了調養身體備孕，在婆婆張蘭與親友的施壓下，最後一氣之下在聚餐中打破戒律喝下雞湯並開始吃肉，即便當時身體不適嘔吐，也為了迎接新生命選擇放下堅持。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲大S當年為懷孕開葷。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

而生產現場的「奪位大戰」更是全集精華。大S爆料原本約好由小S進產房陪產，沒想到汪小菲卻在門口與小S吵得不可開交，汪小菲堅持要成為除了醫生之外「第一個看到女兒的人」。最後大S考慮到家庭和諧臨時改選老公入內，讓在外面看著門關上的小S氣得大喊：「我這輩子都在為她付出，結果最後她選了汪小菲！」此外，大S還幽默描述產前體重竟高達79公斤，當時汪小菲看到她發胖的樣子，表情就像「見鬼」一樣「想看又不敢看」。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲小S和汪小菲曾為陪產大吵。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

【第一名】范冰冰合體李晨：毫無包袱的「微胖界女王」與澳洲真相

奪下網路存檔點擊率冠軍的，正是當年轟動全網的范冰冰與李晨合體。由於當時不僅是兩人首度一起上節目，後來又歷經范冰冰爆發稅務風波、宣布分手，成了網友必看的考古集數。范冰冰在節目中徹底撕掉女神標籤，大方自嘲是「微胖界的女王」，當場公開體重約60公斤，還誠實揭露美照背後的真相，坦言因為自覺手臂較肉，私下絕不穿無袖服裝，且雜誌照片一定都要修圖。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲范冰冰在節目上公開體重。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

范冰冰和李晨也在節目中還原了交往始末，原來身為製作人的范冰冰，是因為被李晨「背台詞不帶劇本」的專業態度吸引，才主動向李晨索取電話，促成了這段戀情。而全集最經典的一幕，莫過於小S的辛辣提問：「最近一次做親密行為是什麼時候？」沒想到，耿直的李晨竟然低頭認真思考，隨後正經回答：「從澳洲回來後的第一天。」現場瞬間爆笑如雷，一旁的范冰冰害羞到頻頻扶額，吐槽男友：「他真的太老實了！」這段「澳洲第一天」也成為《康熙》史上最經典、最常被拿出來重播的訪談神回覆。

▲▼《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲李晨不避談房事。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

康熙來了蔡康永小S大S汪小菲黃子佼林志玲范冰冰李晨

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2小時前

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤宣布離婚　斷開6年名廚尪

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤宣布離婚　斷開6年名廚尪

16小時前

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節「睡著偷親」勇敢暈船成真

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節「睡著偷親」勇敢暈船成真

3小時前

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

23小時前

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

18小時前

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

3小時前

八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

17小時前

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

3小時前

KIMIKO陷年夜飯兩難！尪霸氣扛責打給婆婆　她感動：被完整接住了

KIMIKO陷年夜飯兩難！尪霸氣扛責打給婆婆　她感動：被完整接住了

15小時前

獨／朴寶劍建中制服現身！珍藏10年穿來台　認出骨灰鐵粉：我知道妳

獨／朴寶劍建中制服現身！珍藏10年穿來台　認出骨灰鐵粉：我知道妳

18小時前

專訪／周覓接SM理事！拋偶像包袱聽藝人心聲：會與台灣有更多交流

專訪／周覓接SM理事！拋偶像包袱聽藝人心聲：會與台灣有更多交流

17小時前

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

2/15 10:29

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正

主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正
康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD

康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD
孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！
孫協志認愛夏宇童♥

孫協志認愛夏宇童♥
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

談詩玲專訪

談詩玲專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

韓鮮肉團首吃皮蛋「反應超真實」　AxMxP默契問答...他忘了自己身高

韓鮮肉團首吃皮蛋「反應超真實」　AxMxP默契問答...他忘了自己身高

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

看更多

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前1

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

55分鐘前0

專訪／大學騎到當爸！劉冠廷報廢17年機車　當街眼眶含淚：像燒掉黃金梅利號

1小時前0

黃健瑋捲MeToo風波3年首曝光！蓄鬍戴眼鏡露燦笑　妻揭復出現況

1小時前0

3奇葩短劇下架！生99子、2男吻1女踩雷　網傳開拍《霸總愛上絕經的我》

2小時前511

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2小時前65

百萬YTR轟測速照相是賺錢機器！　揭測速照相4大真相：邏輯死亡

2小時前0

《康熙》停播10年「5大流量集數」盤點！　李晨曝房事、小S世紀和解

3小時前1

《甄嬛傳》片尾曲一響「粉色鱷魚」洗版聊天室！　網友解密爆笑原因

3小時前4768

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

3小時前64

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2小時前1010
  2. 震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚
    16小時前3040
  3. 獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節
    3小時前185
  4. 吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！
    23小時前244
  5. 劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部
    18小時前2613
  6. 林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
    3小時前124
  7. 八點檔男星告別計程車工作！曝3年運將心聲
    17小時前2
  8. 郁方求賴清德「提非常上訴」！再轟割頸案法官
    3小時前9067
  9. KIMIKO陷年夜飯兩難！尪霸氣扛責打給婆婆
    15小時前12
  10. 獨家／朴寶劍建中制服現身！珍藏10年穿來台　認出骨灰鐵粉：我知道妳
    18小時前201
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合