楊冪不打草稿一筆畫！吳謹言曾入國家隊　5明星隱藏神技盤點

記者蔡宜芳／綜合報導

在聚光燈下，他們是詮釋百態人生的專業明星；在鏡頭背後，他們卻擁有足以「跨行出道」的專業技能。當今演藝圈，「斜槓」已成為實力派藝人的標準配備，《ETtoday娛樂星光雲》特別整理出5位人氣明星，帶你一窺他們鮮為人知的才華世界！

▲5明星隱藏神技盤點。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

楊冪：被演藝事業耽誤的「漫畫家」

作為演藝圈公認的「流量女王」與「收視保證」，楊冪以靈動的大眼睛和極具辨識度的時尚感著稱。從《宮鎖心玉》的晴川到《三生三世十里桃花》的白淺，她成功塑造了多個經典角色。除了演技，楊冪更以高情商和犀利的處世哲學聞名，是影視圈中少見的集話題性與實力於一身的頂流女星。

事實上，楊冪私底下是一位「繪畫大師」，尤其擅長少女風格的漫畫素描，其線條流暢且人物神韻捕捉精準。在多檔真人秀節目中，她曾現場展現「不打草稿、一筆成畫」的功力，隨手幾筆就能勾勒出動漫感十足的人物。她曾多次在微博分享自己的作品，甚至與粉絲玩起畫作填色遊戲，也曾坦言若沒當演員，可能就會走上畫家之路。

▲楊冪的繪畫能力經常受到讚賞。（圖／翻攝自微博）

肖戰：從設計師到鏡頭後的「光影魔術師」

肖戰憑藉《陳情令》中的魏無羨一角紅遍亞洲，隨後在《夢中的那片海》、《藏海傳》等劇中展現了其從偶像派向實力派轉型的決心。他溫潤如玉的氣質與專業敬業的態度，使他在競爭激烈的演藝圈穩坐頂流寶座。除了演戲，他在歌唱與話劇舞台上的表現也屢獲權威獎項認可，展現了極高的藝術天賦。

在出道之前，肖戰其實是一名專業的設計師。他在大學主修設計，並曾與朋友一起開設計工作室，甚至連現在肖戰工作室的LOGO也是由他親自操刀設計。除了設計魂，他的攝影技巧也堪稱專業等級。他經常分享攝影作品，善於捕捉光影變幻與細膩的情感氛圍，其作品的構圖與調色均具有極高的審美水準，展現了他作為藝術家對世界的獨特觀察視角。

▲肖戰曾是職業攝影師，出道後也曾參展。（圖／翻攝自微博）

羅雲熙：遺落在人間的「芭蕾王子」

羅雲熙以《香蜜沉沉燼如霜》中的「小魚仙倌」潤玉一角深入人心，那股清冷仙氣讓他成為古裝劇的御用男神。後來在《長月燼明》中更以驚艷的演技與造型再次震撼觀眾。他不僅外型俊美，演起戲來更是情感細膩，尤其是在武打動作上的行雲流水，常被評價為具備一種特殊的優雅美感。

這種「行雲流水」的氣韻，歸功於他11年的專業芭蕾舞功底。羅雲熙出身於舞蹈世家，曾以優異成績考入上海戲劇學院芭蕾舞系，並在全國頂尖舞蹈賽事「荷花盃」中榮獲兩項金獎。在進入演藝圈前，他還曾在家鄉成都擔任過職業舞蹈老師。這種深厚的舞蹈根基，讓他能親自完成許多高難度的武打與吊鋼絲動作，被封為「演藝圈最強舞蹈隱藏者」。

▲羅雲熙是芭蕾舞者出身。（圖／翻攝自微博、YouTube）

吳謹言：國家級舞團出身的「實力派舞者」

吳謹言憑藉《延禧攻略》中敢愛敢恨的魏瓔珞一角爆紅，近年又在《墨雨雲間》再次證明了自己的爆紅體質。她給人的印象多是纖瘦卻極具爆發力，無論是職場女強人還是復仇爽劇女主角，她都能精準掌握角色那股不服輸的韌勁，是當前中國影視劇中「爽片女主」的代表人物。

而吳謹言在轉行當演員前，曾是一名「國家隊」等級的舞者。她從小就考入北京舞蹈學院附中，主修古典舞與芭蕾，畢業後，更成功進入中國舞蹈界的最高殿堂——中央芭蕾舞團。可惜的是，她後來因腳部嚴重受傷，無法支撐長時間的職業演出，才轉身投入戲劇領域。在《乘風破浪3》中，她展現的紮實功底與輕盈身姿，也讓無數觀眾驚嘆。

▲吳謹言因腳受傷，才轉行當演員。（圖／翻攝自微博）

白鹿：才氣橫溢的「省級一等獎」文青

白鹿從模特兒轉型為演員，憑藉《周生如故》、《長月燼明》等作品晉升一線小花。她以自然真實的演技與豪爽的性格圈粉無數，在綜藝節目中更是完全沒有女神包袱。無論是虐心劇的眼淚還是喜劇片的幽默，白鹿都能切換自如，被業界視為極具潛力與親和力的多面藝人。

除了演藝天賦，白鹿在學生時代其實是一位不折不扣的「才女」。她曾獲得江蘇省徵文比賽的一等獎，這在注重文教的江蘇省是非常難得的榮譽。早期的她熱衷於寫作，曾在個人社群平台上發表過多篇文采斐然的隨筆，甚至有傳聞她曾寫過網路小說。她對文字敏銳的感知力，也幫助自己在演戲上能更深刻地解讀劇本背後的情感邏輯，賦予角色更深層的生命力。

▲白鹿被傳寫過30多本小說。（圖／翻攝自微博、抖音）