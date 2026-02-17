ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

楊冪不打草稿一筆畫！吳謹言曾入國家隊　5明星隱藏神技盤點

記者蔡宜芳／綜合報導

在聚光燈下，他們是詮釋百態人生的專業明星；在鏡頭背後，他們卻擁有足以「跨行出道」的專業技能。當今演藝圈，「斜槓」已成為實力派藝人的標準配備，《ETtoday娛樂星光雲》特別整理出5位人氣明星，帶你一窺他們鮮為人知的才華世界！

▲▼5明星隱藏神技盤點。（圖／翻攝自）

▲5明星隱藏神技盤點。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

楊冪：被演藝事業耽誤的「漫畫家」

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為演藝圈公認的「流量女王」與「收視保證」，楊冪以靈動的大眼睛和極具辨識度的時尚感著稱。從《宮鎖心玉》的晴川到《三生三世十里桃花》的白淺，她成功塑造了多個經典角色。除了演技，楊冪更以高情商和犀利的處世哲學聞名，是影視圈中少見的集話題性與實力於一身的頂流女星。

事實上，楊冪私底下是一位「繪畫大師」，尤其擅長少女風格的漫畫素描，其線條流暢且人物神韻捕捉精準。在多檔真人秀節目中，她曾現場展現「不打草稿、一筆成畫」的功力，隨手幾筆就能勾勒出動漫感十足的人物。她曾多次在微博分享自己的作品，甚至與粉絲玩起畫作填色遊戲，也曾坦言若沒當演員，可能就會走上畫家之路。

▲▼5明星隱藏神技盤點。（圖／翻攝自）

▲楊冪的繪畫能力經常受到讚賞。（圖／翻攝自微博）

肖戰：從設計師到鏡頭後的「光影魔術師」

肖戰憑藉《陳情令》中的魏無羨一角紅遍亞洲，隨後在《夢中的那片海》、《藏海傳》等劇中展現了其從偶像派向實力派轉型的決心。他溫潤如玉的氣質與專業敬業的態度，使他在競爭激烈的演藝圈穩坐頂流寶座。除了演戲，他在歌唱與話劇舞台上的表現也屢獲權威獎項認可，展現了極高的藝術天賦。

在出道之前，肖戰其實是一名專業的設計師。他在大學主修設計，並曾與朋友一起開設計工作室，甚至連現在肖戰工作室的LOGO也是由他親自操刀設計。除了設計魂，他的攝影技巧也堪稱專業等級。他經常分享攝影作品，善於捕捉光影變幻與細膩的情感氛圍，其作品的構圖與調色均具有極高的審美水準，展現了他作為藝術家對世界的獨特觀察視角。

▲▼5明星隱藏神技盤點。（圖／翻攝自）

▲肖戰曾是職業攝影師，出道後也曾參展。（圖／翻攝自微博）

羅雲熙：遺落在人間的「芭蕾王子」

羅雲熙以《香蜜沉沉燼如霜》中的「小魚仙倌」潤玉一角深入人心，那股清冷仙氣讓他成為古裝劇的御用男神。後來在《長月燼明》中更以驚艷的演技與造型再次震撼觀眾。他不僅外型俊美，演起戲來更是情感細膩，尤其是在武打動作上的行雲流水，常被評價為具備一種特殊的優雅美感。

這種「行雲流水」的氣韻，歸功於他11年的專業芭蕾舞功底。羅雲熙出身於舞蹈世家，曾以優異成績考入上海戲劇學院芭蕾舞系，並在全國頂尖舞蹈賽事「荷花盃」中榮獲兩項金獎。在進入演藝圈前，他還曾在家鄉成都擔任過職業舞蹈老師。這種深厚的舞蹈根基，讓他能親自完成許多高難度的武打與吊鋼絲動作，被封為「演藝圈最強舞蹈隱藏者」。

▲▼5明星隱藏神技盤點。（圖／翻攝自）

▲羅雲熙是芭蕾舞者出身。（圖／翻攝自微博、YouTube）

吳謹言：國家級舞團出身的「實力派舞者」

吳謹言憑藉《延禧攻略》中敢愛敢恨的魏瓔珞一角爆紅，近年又在《墨雨雲間》再次證明了自己的爆紅體質。她給人的印象多是纖瘦卻極具爆發力，無論是職場女強人還是復仇爽劇女主角，她都能精準掌握角色那股不服輸的韌勁，是當前中國影視劇中「爽片女主」的代表人物。

而吳謹言在轉行當演員前，曾是一名「國家隊」等級的舞者。她從小就考入北京舞蹈學院附中，主修古典舞與芭蕾，畢業後，更成功進入中國舞蹈界的最高殿堂——中央芭蕾舞團。可惜的是，她後來因腳部嚴重受傷，無法支撐長時間的職業演出，才轉身投入戲劇領域。在《乘風破浪3》中，她展現的紮實功底與輕盈身姿，也讓無數觀眾驚嘆。

▲▼5明星隱藏神技盤點。（圖／翻攝自）

▲吳謹言因腳受傷，才轉行當演員。（圖／翻攝自微博）

白鹿：才氣橫溢的「省級一等獎」文青

白鹿從模特兒轉型為演員，憑藉《周生如故》、《長月燼明》等作品晉升一線小花。她以自然真實的演技與豪爽的性格圈粉無數，在綜藝節目中更是完全沒有女神包袱。無論是虐心劇的眼淚還是喜劇片的幽默，白鹿都能切換自如，被業界視為極具潛力與親和力的多面藝人。

除了演藝天賦，白鹿在學生時代其實是一位不折不扣的「才女」。她曾獲得江蘇省徵文比賽的一等獎，這在注重文教的江蘇省是非常難得的榮譽。早期的她熱衷於寫作，曾在個人社群平台上發表過多篇文采斐然的隨筆，甚至有傳聞她曾寫過網路小說。她對文字敏銳的感知力，也幫助自己在演戲上能更深刻地解讀劇本背後的情感邏輯，賦予角色更深層的生命力。

▲▼5明星隱藏神技盤點。（圖／翻攝自）

▲白鹿被傳寫過30多本小說。（圖／翻攝自微博、抖音）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊冪肖戰羅雲熙吳謹言白鹿

推薦閱讀

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

3小時前

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

16小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

16小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

18小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

19小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

5小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

15小時前

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

6小時前

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

2/16 14:00

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

2/16 13:30

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前32

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

36分鐘前0

「戲說一姐」豪氣過年！陳小菁「女兒輩紅包12萬起跳」　孫輩每人6000元

41分鐘前1921

8台群星同台春晚！伊能靜：所有台灣人燃起感動　周深牽花蓮原民上台

1小時前56

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

1小時前1

楊冪不打草稿一筆畫！吳謹言曾入國家隊　5明星隱藏神技盤點

2小時前41

全網6億人在看！　郭富城、王一博「春晚雙天王炸場」38%收視奪冠

2小時前0

獨／只有我摸過！Kao羞曝私密視角：Jane小肚肚很軟　心疼喊「想換身體幫妳休息」

2小時前66

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

2小時前51

安孝燮「 Happy Korean Lunar New Year」　IG遭中國網友湧入

3小時前1023

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    3小時前2022
  2. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    16小時前3234
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    16小時前229
  4. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  5. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    18小時前2413
  6. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    2/16 08:004
  7. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    19小時前129
  8. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    5小時前
  9. 依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤
    15小時前4
  10. 愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝
    6小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合