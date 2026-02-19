男歌手痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
栗子痛揭監獄霸凌內幕！　「飯盒打開驚見精液、陰毛」惡劣手段曝光

▲栗子歷經當兵休養，正式回歸音樂圈。（圖／記者周宸亘攝）

▲栗子歷經當兵休養，正式回歸音樂圈。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／專訪

來自嘻哈雙人組合團體「Asiaboy 禁藥王＆Lizi 栗子」的Lizi 栗子，歷經當兵休養，正式回歸音樂圈，將推出個人音樂作品，過去兩年間，栗子渴望自己能追求創新，因此不斷突破以往風格，將他經歷過的真實人生故事化作歌曲，打造與以往截然不同的新專輯，從年少輕狂到如今成熟沈穩，轉變令人驚艷，他17歲時曾因毒品案二度入獄勒戒，而監獄內被霸凌的生活，也讓他決心不再走回頭路。

▲栗子不避諱談論過去。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼栗子不避諱談論過去。（圖／記者周宸亘攝）

▲栗子專訪。（圖／記者周宸亘攝）

談及過去入獄的經歷，栗子直言因為自己太過正義，導致監獄生活不斷被霸凌，「我當班長，有些人會訂外面的東西，但老班長會去凹，不給特定人訂，我看到不公平就發聲，結果反而被霸凌。」他分享其他囚犯會用各種手段針對他，有人會在他便當盒裡放精液、陰毛、口水，他只能不吃餓肚子；還有人會在洗澡時故意靠近、想尿他身上，甚至引誘他去監視器死角要揍他，甚至拿水潑他，就是希望能激怒他、讓他惹事被關更久，他只能強忍情緒，不斷沉著氣忍耐。

第一次入獄，他還覺得自己還可以認識更多屁孩、混得更大，「家人來接見，我爸媽爆哭，我想說哭屁啊，我會混更屌。」但第二次經歷讓他重新思考人生，「第二次我找到人性，反而是我大爆哭，不想再跟這些低能兒混在一起，是很真實的人性，我已經得到教訓了，只要再碰那些東西（毒品），就會碰到那些低能。」

▲栗子不想要再靠爭議去獲取流量。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼栗子不想要再靠爭議去獲取流量。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼栗子專訪。（圖／記者周宸亘攝）

他不怕公開過往經歷而影響形象，栗子表示說出來反而是一種勵志，「講出來反而形象變好，演出機會更廣，不必侷限於聲色場所，收到更多音樂祭邀約，反而可以好好呈現我的音樂。」他透露單飛出專輯後粉絲反應熱烈，「肯定有以前喜歡腥羶色風格的粉絲會碎嘴，但也有人出圈，傳長篇訊息分享他們家裡艱辛的故事，新專輯做完我自己聽了很療癒，我相信他們一定也會被療癒，特別是在我父親過世時，收到更多這樣的訊息，反而接住了我，感覺很特別。」

而他去年4月宣布和禁藥王正式休團，栗子回憶過去與禁藥王合作時，他才21、22 歲，風格年少輕狂，「聽很多國外嘻哈，寫滿槍枝、暴力、毒品，就是耍屁，把那一面放到最大。」這種形象讓他順利簽進前公司，但也帶來壓力，栗子坦言後來父親健康每況愈下，再加上知名度帶來的產出壓力，「慢慢覺得音樂失去了原本的本質。」

在音樂與生活壓力交織下，栗子選擇解約、沈澱1年，他選擇先去當兵、閱讀、靜下心來沉澱自己，重新思考音樂的初心，「不想要再靠爭議去獲取流量，一直罵髒話的音樂風格到後來精神消耗很大，現在還是會有髒話，但是是有論述的。」他坦言爭議沒有不好，但做音樂到後期開始被定型了就會有壓力，「解約後，覺得開始想要去面對未來的未知了，先當個兵看看能不能改變什麼，但決定還是想要繼續做歌，發傳記型專輯，如果賺不到錢的話，就是去打工。」

▲栗子認和禁藥王沒聯絡了。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼栗子認和禁藥王沒聯絡了。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼栗子專訪。（圖／記者周宸亘攝）

被問是否有望再和禁藥王合體？他坦言彼此已沒有任何聯絡，「想做好自己的事情，就沒有聯絡，我們表演的化學反應很好，但創作理念完全不一樣，不是解散，是需要休息，我也希望他好好的，把自己做好，他還是比較喜歡街頭黑人方向，但我不想要，已經不是我的生活了，甚至也不一定是他的生活。」坦言彼此到後期沒有很合，「一直都有吵架，觀念價值觀完全不一樣，加上我開始有在讀書之後變更不一樣了，但還是希望兩三年後可以合體，是最好的願景。」

對於未來計畫，他表示第一張專輯只是開端，今年會持續推出單曲，年底有機會舉辦專場演出，身為緬甸混血兒的他，也希望自己能夠學好緬文，第三張專輯則希望以全緬文創作，將音樂拓展至東南亞市場。

▲▼ 。（圖／記者翁子涵）

▲ 栗子在黑暗中逆襲人生。（圖／記者翁子涵製）
  

