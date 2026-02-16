2025迷因盤點！瘦子吼「後面有車」變哏圖　王Aden大跳慘丟跨年

記者蔡宜芳／綜合報導

從藝人的私下互動到校園現場的突發狀況，許多看似平凡的瞬間，在網路推波助瀾下都成了現象級的迷因。今天《ETtoday娛樂星光雲》特別為大家整理了2025年「後座力最強」的五大迷因，快來看看你是不是都還記得這些經典名場面！

▲2025娛樂圈五大迷因。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

瘦子E.SO：最有溫度的驚嚇「你後面有車！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為「行走荷爾蒙」的瘦子，在2025年貢獻了最有反差感的迷因。這一切源於他在與頑童成員大淵進行視訊直播時，因為畫面視角錯覺，瘦子誤以為大淵站在行駛的車輛前。情急之下，他完全拋開酷帥形象，對著螢幕不斷焦急大喊：「你後面有車！」，還露出極度驚恐的「天然呆」表情，與現場一臉淡定、完全沒打算移動的大淵形成強烈對比，瞬間引網友爆笑。

▲瘦子誤以為大淵要被車撞上，緊張大喊「後面有車」。（圖／翻攝自Threads）

這段充滿溫情卻又荒謬的驚嚇影片，隨即在各大社群瘋傳，不僅引發無數二創，連各大品牌小編也紛紛加入戰局，利用該哏提醒用戶注意觀影進度或旅遊安全，甚至有公車業者將此金句貼在車門，提醒乘客下車要注意後方來車。這句「你後面有車」不僅成為 2025 年最有溫度的警語，也讓瘦子那張充滿正義感卻又不知所措的表情包，永久留在了網友的收藏夾中。

洗腦神曲：橫掃校園的「露比醬～嗨！」

若要論2025年最「魔性」的聲音，絕對非「露比醬～嗨！」（Ruby-chan~ Hi!）莫屬。這段迷因最早源自《Love Live!》聲優組合「AiScReam」在演唱會上的一段互動，三位聲優以極具節奏感且高亢可愛的音階交互喊話。這段不到幾秒的音訊在3月突然於TikTok與Reels爆紅，無數網紅紛紛發起挑戰，成為上半年全球動漫圈與短影音平台的現象級神曲。

▲AiScReam的演唱會互動引發網友模仿風潮。（圖／翻攝自YouTube）

這波熱潮在5月的高雄中學畢業典禮達到了巔峰，並產生了最具台灣特色的二創版本。當時一群雄中男同學在典禮現場，以極度低沉且充滿「雄性賀爾蒙」的嗓音，整齊劃一地對著台下齊聲應援，強烈的高反差感讓影片一夕之間在Threads炸開。網友紛紛留言表示「露比醬承受了這個年紀不該有的壓力」、「這是露比醬變成露比漢了嗎」。

王世堅「死語復興」：從從容容，游刃有餘

2025年的另一個經典迷因，竟然是來自一段2017年的質詢片段，也是著名的「死語復興」案例。原本是台北市議員王世堅質詢時的經典台詞，在今年被音樂博主透過AI與電音改編為舞曲〈沒出息〉。歌詞中那句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，精準捕捉了現代人生活中的狼狽感，搭配強勁的電音節拍，迅速在社群媒體病毒式傳播。

▲王世堅在2017年的質詢金句又掀起流行。（圖／翻攝自王世堅臉書）

這首歌之所以能爆紅，除了洗腦的旋律外，更重要的是它引發了廣大上班族與學生的共鳴。每當周一早晨或期末考週，社群上就會出現大量標註「從從容容、游刃有餘」的崩潰貼文，諷刺理想與現實的差距。王世堅那富有張力的語調，在2025年意外成為了社群上抒發壓力、自我調侃的最佳出口。

跨境接人：魔性上車舞掀起巨浪

「上車舞」源於抖音SK月亮湖217等直播團體，直播主們會踩著整齊劃一的節奏喊：「我們來接你囉」、「上車、下車、走走走」。沒想到，這股熱潮傳到台灣後，網友發現只要透過抖內，就能讓這些完全不了解台灣政治背景的直播主，將政治人物的名字加進台詞中。

▲上車舞掀起模仿熱潮。（圖／翻攝自IG）

這個政治迷因在Threads上掀起巨浪，許多網友甚至利用直播主的「不知情」，誘導她們在互動中提及敏感關鍵詞，導致多個熱門直播間在直播當下瞬間遭到官方「炸號」封鎖，荒謬情節也讓上車舞轉變為一種充滿政治戲謔與惡搞性質的社群現象，隨後連許多台灣藝人與警察機關也跟進翻跳，將這股熱度推向了另一種社群迷因高峰。

王Aden「大跳」事件：從迷因變公關危機的「大跳變大掉」

2025年年末最常被拿出來用的迷因，莫過於歌手王Aden的「大跳」。事件源於他在12月的一場高中校園演出中，正演唱熱門曲目〈雙重〉時，一名女學生受老師鼓勵衝上舞台共舞。然而，王Aden疑似因為表演節奏被破壞，當場顯露出不悅的神情，甚至放下麥克風直接在舞台旁蹲下，讓全場氣氛瞬間降至冰點。這段尷尬的畫面迅速在網路上傳開，引發網友對他臨場應變能力的質疑。

▲王Aden因在舞台上臭臉，事後還PO影片公審學生，掀起爭議。（圖／翻攝自王AdenIG）

事件發酵後，王Aden發布影片解釋，強調自己為了該段演出準備了精采的舞步，並說出金句：「我原本打算要在最後一首大跳，把氣氛拉到最高。」這句話配上他解釋時的委屈表情，非但沒能平息眾怒，反而成為網友嘲諷他自傲且不夠大方的代名詞。這場風波導致他後續的多場跨年演出遭到取消，網友更戲稱這段插曲為「大跳變大掉（掉演出）」，成了2025年最具戲劇性的演藝圈迷因天花板。