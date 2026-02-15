77歲葉啟田撇失智曝養生秘訣！　後悔「承諾不再婚」鬆口穩交女友8年

▲葉啟田77歲狀態如昔。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／專訪

77歲台語歌王葉啟田多年來鮮少公開露面，外界一度盛傳他罹患失智症、阿茲海默症，甚至被形容出現手抖、講話重複等狀況，健康狀態引發歌迷高度關心，不過今年他將登上「藍寶石大歌廳」開唱，日前接受專訪時氣色紅潤、精神奕奕，談起久違站上舞台的心情，葉啟田直言：「除了高興還是高興，能唱歌給喜歡我的人聽，好像在極樂世界。」

針對外界最關心的健康狀況，葉啟田親自澄清失智傳聞，笑說：「失智？我是很常思考的人，是不太可能。有時候看醫生跟他們聊天，他們都跟我說，你不會有失智症啦。」他也坦言耳朵確實比較重聽，年輕時左耳耳膜曾輕微破裂，聽力減少約2至3成，如今可能也與年紀有關，但不影響唱歌，至於被說手抖，他則幽默回應：「那是我在按摩手腳。」

對於粉絲敲碗的個人演唱會，葉啟田鬆口表示已有規畫，可能會舉辦全台16場、8個城市的巡演，「不會讓大家等太久，但最快要明年。」至於場地，他直言小巨蛋要排隊太麻煩，「不是北流就是國際會議中心，或中興大學。」嘉賓方面也不排除邀請好友助陣，先前在台北就曾找來盧廣仲合作。

談到感情生活，葉啟田難得吐露心境，他透露過去為了孩子，曾親口向兒女承諾不再結婚，「那時候女兒才小學六年級、兒子四年級，我跟他們說，爸爸不會再娶第二個媽媽。」但隨著孩子長大，他笑稱自己在55歲就開始後悔，「後來才發現，我這個主張是錯誤的。」

如今他也大方鬆口身邊有一位相伴多年的女友，但沒有完全同居，「可以說是一起的老伴，已經7、8年了。」被問女友喜歡聽他唱歌？他笑說對方以前都常聽他唱歌，「已經不稀罕了。」表示對方是圈外人，也算是歌迷，至於是否再婚？他直言對婚姻已不再執著，「現在結婚已經不重要了，我還有很多事情想做。」更笑稱自己的性慾當然沒問題，「只是現在心思不會放在那裡，有也習慣了，沒有也習慣了。」

77歲的他，仍舊中氣十足、皮膚細嫩，葉啟田也分享自己的養生之道，每天會運動1到2次，每次約20至30分鐘，「想到什麼就做什麼，甩手、超慢跑，要活就要動。」飲食方面，葉啟田透露自己平時會參考研究資料來選擇食物，特別留意世界衛生組織公布的健康飲食建議，像是生菜、蒜頭、大白菜等，都是他餐桌上常見的食材，他指出蒜頭具有抗氧化、抗癌的特性，大白菜則有助於清肝解毒。

他也會依研究挑選健康水果，如蘋果、黑葡萄、藍莓，一天吃一到兩樣，楊桃、芒果、荔枝則較少碰，避免血壓與血糖過高，也會補充蚓激脢、薑黃素等保健品，且每個月也會有20天睡超過10小時，「這樣睡起來才爽快！」他過去曾有攝護腺輕微腫大狀況，服用輕量藥物控制至今已有10年，狀況相當穩定。

而每逢過年期間，葉啟田透露自己多半一個人過，但會主動打電話邀朋友來家裡相聚，他也提到過去連續7、8年，吃完年夜飯後，晚上九、十點就會到恩師家過年，聊天聊到半夜3、4點，可說是相當熱血，葉啟田也分享自己最愛的年菜，就是台灣傳統過年圍爐必吃的長年菜，因為富有「長命百歲」之意。

