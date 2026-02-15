ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
元斌夫妻結婚11年「首次同框」
過年避免觸犯禁忌！命理老師公開招財妙招
割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
77歲葉啟田撇失智曝養生秘訣！　後悔「承諾不再婚」鬆口穩交女友8年

▲葉啟田77歲狀態如昔。（圖／記者周宸亘攝）

▲葉啟田77歲狀態如昔。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／專訪

77歲台語歌王葉啟田多年來鮮少公開露面，外界一度盛傳他罹患失智症、阿茲海默症，甚至被形容出現手抖、講話重複等狀況，健康狀態引發歌迷高度關心，不過今年他將登上「藍寶石大歌廳」開唱，日前接受專訪時氣色紅潤、精神奕奕，談起久違站上舞台的心情，葉啟田直言：「除了高興還是高興，能唱歌給喜歡我的人聽，好像在極樂世界。」

▲▼葉啟田曾一度被傳失智、手抖。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼葉啟田曾一度被傳失智、手抖。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼高流五週年 藍寶石三連發記者會-葉啟田。（圖／記者周宸亘攝）

針對外界最關心的健康狀況，葉啟田親自澄清失智傳聞，笑說：「失智？我是很常思考的人，是不太可能。有時候看醫生跟他們聊天，他們都跟我說，你不會有失智症啦。」他也坦言耳朵確實比較重聽，年輕時左耳耳膜曾輕微破裂，聽力減少約2至3成，如今可能也與年紀有關，但不影響唱歌，至於被說手抖，他則幽默回應：「那是我在按摩手腳。」

對於粉絲敲碗的個人演唱會，葉啟田鬆口表示已有規畫，可能會舉辦全台16場、8個城市的巡演，「不會讓大家等太久，但最快要明年。」至於場地，他直言小巨蛋要排隊太麻煩，「不是北流就是國際會議中心，或中興大學。」嘉賓方面也不排除邀請好友助陣，先前在台北就曾找來盧廣仲合作。

▲▼葉啟田鬆口身邊有人相伴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼葉啟田鬆口身邊有人相伴。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼高流五週年 藍寶石三連發記者會-葉啟田。（圖／記者周宸亘攝）

談到感情生活，葉啟田難得吐露心境，他透露過去為了孩子，曾親口向兒女承諾不再結婚，「那時候女兒才小學六年級、兒子四年級，我跟他們說，爸爸不會再娶第二個媽媽。」但隨著孩子長大，他笑稱自己在55歲就開始後悔，「後來才發現，我這個主張是錯誤的。」

如今他也大方鬆口身邊有一位相伴多年的女友，但沒有完全同居，「可以說是一起的老伴，已經7、8年了。」被問女友喜歡聽他唱歌？他笑說對方以前都常聽他唱歌，「已經不稀罕了。」表示對方是圈外人，也算是歌迷，至於是否再婚？他直言對婚姻已不再執著，「現在結婚已經不重要了，我還有很多事情想做。」更笑稱自己的性慾當然沒問題，「只是現在心思不會放在那裡，有也習慣了，沒有也習慣了。」

77歲的他，仍舊中氣十足、皮膚細嫩，葉啟田也分享自己的養生之道，每天會運動1到2次，每次約20至30分鐘，「想到什麼就做什麼，甩手、超慢跑，要活就要動。」飲食方面，葉啟田透露自己平時會參考研究資料來選擇食物，特別留意世界衛生組織公布的健康飲食建議，像是生菜、蒜頭、大白菜等，都是他餐桌上常見的食材，他指出蒜頭具有抗氧化、抗癌的特性，大白菜則有助於清肝解毒。

他也會依研究挑選健康水果，如蘋果、黑葡萄、藍莓，一天吃一到兩樣，楊桃、芒果、荔枝則較少碰，避免血壓與血糖過高，也會補充蚓激脢、薑黃素等保健品，且每個月也會有20天睡超過10小時，「這樣睡起來才爽快！」他過去曾有攝護腺輕微腫大狀況，服用輕量藥物控制至今已有10年，狀況相當穩定。

而每逢過年期間，葉啟田透露自己多半一個人過，但會主動打電話邀朋友來家裡相聚，他也提到過去連續7、8年，吃完年夜飯後，晚上九、十點就會到恩師家過年，聊天聊到半夜3、4點，可說是相當熱血，葉啟田也分享自己最愛的年菜，就是台灣傳統過年圍爐必吃的長年菜，因為富有「長命百歲」之意。

▲▼ 。（圖／記者翁子涵攝）

▲77歲葉啟田養生秘訣。（圖／記者翁子涵製）

葉啟田

剛剛
剛剛
47分鐘前0

陳華邀母「麻將抽紅包」！　開獎大失血她苦笑：媽開心我就開心

48分鐘前0

77歲葉啟田撇失智曝養生秘訣！　後悔「承諾不再婚」鬆口穩交女友8年

1小時前20

（有圖）神仙基因！盤點韓娛4對話題明星手足　BIBI姊妹極致風格反差

2小時前52

「狼人殺女神」搭車遭男子貼身！　當場爆氣開嗆：一肚子火

2小時前52

60歲美魔女歌手「保養秘密超平價」如少女！　一大罐擦全身：真的好用

3小時前1011

許老三清空IG「首發黑色細肩帶」遊韓辣照　超仙顏值網驚呆全認不出

3小時前20

婁峻碩、焦凡凡歡度情人節！　他卻慘到「要帶電子秤吃飯」

3小時前21

專訪／在家供奉3尊神明！謝章穎「連擲10聖筊」目睹神秘奇蹟驚呆

3小時前0

夫妻結婚11年首次同框！李奈映節目「巧遇老公元斌」　反應超害羞

4小時前0

舒華激推喊想二刷！劉冠廷《雙囍》辦2場婚禮　超狂卡司初一上映

