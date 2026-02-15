ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
專訪／AxMxP出道見粉絲驚喜「像AI」　他嚐皮蛋讚：可以吃完一盒！

記者吳睿慈／專訪

由FNC娛樂打造的全新樂團AxMxP，是繼Hi-Fi Un!corn後，睽違2年再度推出的正統樂團組合，由主唱唯俊、鼓手CRU、吉他手信，以及貝斯手柱奐組成。4人在歷經練習生時期的磨合後正式出道，短短百日內便累積高人氣。近日，他們接受《ETtoday》專訪，回顧這段宛如做夢般的出道旅程，唯俊笑說：「第一次看到粉絲的時候，真的覺得他們像是AI，一直在想『他們是真人？』。」

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲AxMxP由FNC娛樂打造。（圖／記者李毓康攝）

AxMxP出道於2025年9月10日，訪問當天正好迎來出道滿101天。談起至今最難忘的時刻，4人不約而同提到出道舞台。唯俊表示：「再怎麼想，印象最深刻的還是出道舞台那天，那是一個一輩子都忘不了的回憶。」CRU也點頭附和：「那是我們第一次見到粉絲的日子，真的忘不掉。」信則笑說當下「完全沒有實感」，至今仍在慢慢消化「我們真的出道了」這件事。

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲信是成員選出第一印象與現在差最多的人。（圖／記者李毓康攝）

成員們在出道前就已彼此熟識，但聊到「初印象和現在差最多的人」，3票一致指向吉他手信。唯俊透露：「一開始他話不多，看起來很內向，但熟了之後發現，他對對親近的人很喜歡開玩笑，有那樣的反轉魅力。」柱奐也補充，信對親近的人會展現完全不同的一面。至於柱奐本人，唯俊形容他「外表開朗，其實內心很深層，甚至有點哲學家氣質。」信則反擊笑說：「我覺得差最多的是唯俊哥，他一開始也不太說話，現在完全相反。」唯俊則解釋：「我只有對信那樣。」

談到團隊快速拉近距離的關鍵，成員一致認為是「音樂」。信表示：「一起練團、一起住宿，自然而然就變熟了。」CRU也說：「我們是在一起做音樂的過程中，關係慢慢變近。」唯俊則總結：「音樂本身就有這樣的力量。」

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲柱奐在出道前與SEVENTEEN勝寛、DK有一面之緣。（圖／記者李毓康攝）

身為忙內的柱奐，出道前在網路節目裡獲得SEVENTEEN勝寛、DK的「簽售會放電秘訣」，如今也成了團內的「撩粉導師」。他笑說自己學會了許多小技巧，甚至現場示範：「你們是100分中的95分，因為少了5分（污點）。」這句話讓成員們忍不住大笑，信也跟著笑喊：「我都是跟柱奐學的，很有幫助。」

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲AxMxP之間感情很好，每週隊內會產生不同的流行語。（圖／記者李毓康攝）

聊到趣事，團內最近的流行語也成為笑點來源。唯俊爆料，CRU因為把「泰拳（무에타이）」發音講得很奇特，意外誕生了新流行語「무위타이」，從此成為大家輪流虧他的關鍵字，CRU苦笑說：「老實說我到現在還搞不懂這個流行語。」唯俊則笑稱：「最近CRU是我們的MVP，被虧最多的那種。」

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▼▲CRU吃皮蛋大讚可以吃完一盒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

訪問尾聲，4 位成員也首次挑戰台灣特色食物。品嚐鐵蛋時，唯俊與柱奐直呼「好吃」、「甜甜的」；而面對初見的「皮蛋」，成員看到黑色的內部露出驚訝表情，信表示「好酷」，感想既緊張又好奇。CRU在嚐過後驚喜表示：「好吃！就是雞蛋，口感是第一次吃到，但味道其實不錯。」他豪氣地接下整盒皮蛋，笑說：「我會吃光，因為我等一下還要去運動！」唯俊則一邊聞一邊品嚐，最後老實投降：「太腥了。」面露難色。

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲信的紅包袋上畫了一疊鈔票壓歲錢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲CRU特別在信封袋上畫上家裡貓咪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲唯俊寫下「BIG SMILE, BIG LOVE」祝福粉絲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓團AxMxP過年專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲柱奐是唯一一位成員把紅包畫成直式，並畫上迎接新年的鞭炮。（圖／記者李毓康攝）

為迎接過年，AxMxP親自為紅包作畫、簽名，並準備了「馬年賀語」，4人俏皮喊著「恭喜發財，紅包拿來」，並輪流恭賀「一馬當先」、「馬上抱福」、「馬到成功」、「好運加碼」。唯俊也透露，這次來到台北會與粉絲創造美好回憶，並希望有機會來到台北露營，與成員實現還未完成的團體旅遊清單。

