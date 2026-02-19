專訪／挺《客家廚房》！聽到來台錄影　利特秒答應「交代SM空行程」

記者吳睿慈／專訪

實境節目《廚師的迫降：客家廚房》第二季強勢回歸，不只規模全面升級，卡司陣容更是話題滿滿。延續第一季跨國合作的成功經驗，節目集結台、韓人氣藝人與實力派演員，從主持到特別來賓全面加碼，韓國導演李珍赫與台灣製作人羅亦娌接受《ETtoday》專訪，暢談節目幕前、幕後的故事，幾位藝人毫無包袱，對於廚房大小事親力親為，更專注於輸出客家文化，成功將文化交流融入娛樂之中。

▲▼《廚師的迫降：客家廚房2》除了有原班人馬，還加盟新藝人。



《廚師的迫降：客家廚房》第二季規模升級，卡司同樣華麗。原班人馬Super Junior隊長利特、江宏傑、温昇豪繼續並肩作戰，節目更邀來少女時代主舞孝淵、百萬美食YouTuber喜飯（heebab），以及人氣女星陳庭妮重磅加入，為節目注入全新火花。

談到主持人利特的邀請過程，導演李珍赫回憶：「我們知道 Super Junior 在台灣非常有人氣，而利特本人也真的很喜歡台灣。」因此在發出邀約時，利特幾乎沒有猶豫，立刻一口答應接下主持重任。製作人羅亦娌聽到這段忍不住大力點頭，直呼：「非常完美。」她形容利特完全發揮過往經驗，即便沒有台詞、沒有腳本，也能自然掌控全場節奏，讓節目流程流暢又安心。

▲李珍赫透露利特有特別向公司交代空下《廚師的迫降：客家廚房》的行程。



不只專業，利特的投入程度也讓製作團隊十分感動。李珍赫透露，第一季拍攝時，利特就主動表達繼續參與的意願，「他在拍第一季時就一直說一定要拍第二季，後來確定開拍後，他馬上說『我一定要來』、『無條件加入』。」甚至還親自向經紀公司SM表示，只要是《客家廚房》相關行程，都希望能優先排出時間。這份情義相挺，不只是對節目的承諾，更是他對台灣粉絲的真心回應。

《廚師的迫降：客家廚房》主打明星親自經營餐廳，從備料、接待到營業，全程親力親為。羅亦娌大讚温昇豪、陳庭妮與孝淵都是「天使藝人」。孝淵曾在7年前與李珍赫合作過節目，這次再度攜手、跨足國際製作，她私下毫無偶像包袱，與工作人員相處自然，「完全沒有排場，也沒有距離感。」

孝淵貴為少女時代成員、站上舞台是耀眼偶像，但私底下其實有著最真實的一面。羅亦娌笑說：「很多人可能會以為她是偶像，多少會有偶包，但她完全沒有，跟所有工作人員都打成一片，真的可以看到她不同的一面。」

陳庭妮同樣以親切著稱。導演李珍赫分享，節目分別在台、韓兩地拍攝，台灣藝人到韓國時，其實常處於語言不通的狀態，即使面對全程講韓文的客人，温昇豪、陳庭妮、江宏傑仍始終保持笑容，用最真誠的態度服務，「大家壓力其實都很大，但台灣藝人從來沒有表現出任何不耐或負面情緒。」

▲製作人羅亦娌稱讚節目藝人每位都很敬業。



拍攝時間長、勞動密集，從備菜、營業到收店，幾乎一整天都在高強度運作。羅亦娌透露，藝人們其實也會感到不安與壓力，「他們很想把事情做好，就算再累，收工後還是會來跟我討論，擔心自己表現得夠不夠好。」節目中的「小太陽」陳庭妮甚至錄到後期連妝都沒補，笑說：「我很漂亮，沒關係不用補妝。」但其實早已滿臉汗水。即便如此，從餐廳開門到打烊，沒有任何一位藝人喊累，也沒有人提出額外要求。

▲雖然每位藝人都很累，但陳庭妮甚至大方表示不用補妝。



對他們而言，客家文化的輸出不只是在語言，而是透過實境節目的各種細節慢慢滲透。當韓國明星自然說出口客家話時，文化交流就已成功了一半。李珍赫笑說：「對我來說，最能代表台灣的料理，就是客家小炒。」不只如此，韓國製作團隊甚至有人每次來台都指定要先吃客家小炒。羅亦娌聽了也笑回：「心中有客家，就是客家人。」

▲《客家廚房2》成功輸出客家文化，明星講著客家話，韓國餐廳消費者也愛上客家飲食。



《廚師的迫降：客家廚房》成功輸出客家文化有目共睹，也開啟台灣節目新的跨國合作方式，也讓在地文化以更柔軟、卻更深刻的方式，被世界看見。經過兩季的磨合與累積，李珍赫與羅亦娌也盼望將目標放眼第三季。羅亦娌感性表示：「謝謝大家一直關心，有這些關心，才有第二季。」她也期待節目能持續成為文化輸出的橋梁，「我真心希望能提升台灣媒體產業，讓更多人看見客家，也看見台灣。」