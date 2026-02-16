白髮、皺紋也沒差！63歲賴佩霞：我喜歡我的年紀　睡前滑手機也能靜心

記者蔡琛儀／專訪

常被用來形容「優雅地老去」，在63歲的賴佩霞身上顯得格外具體。頂著一頭俐落花白的短髮，身穿白襯衫與牛仔褲，她神情自在地說：「我覺得我喜歡我的年紀，這點很重要。」不刻意對抗歲月，也不急著修飾痕跡，她選擇用最舒服的方式，與時間和平共處。

▲賴佩霞對於皺紋、白髮很豁達。（圖／記者徐文彬攝）

對於外貌改變，賴佩霞始終抱持開放態度。她不特別擔心皺紋，也笑說醫美「要弄掉其實很簡單，只是現在還沒有心動」，至於白髮，她更直言從未想過拔掉，「白髮現在越來越時尚，我一直想說就讓它自然。」除非戲劇工作需要，否則平時並不特地染髮，任由髮色隨時間恣意生長。

她也不諱言鏡頭前後的心情差異，「我只要不照鏡子就覺得自己很美，不上節目都覺得自己超美，一上節目就覺得自己像異類，但也沒關係。」在她看來，真正重要的從來不是外表，而是健康、體態與快樂，「睡好、吃好、運動，還有上廁所順不順」，再來就是能否做自己喜歡的事，「你做喜歡的事，就會吸引相同價值觀的人，工作就是把喜歡的人兜在一起。」

▲ 賴佩霞很早便開始大量接觸心理學。（圖／記者徐文彬攝）

賴佩霞很早便開始大量接觸心理學，自認是一個「很有想法，但不會把想法強加在別人身上」的人，「有計畫、有感覺，就去做。」這樣的性格，讓她在育兒與人生選擇上始終保持清楚與自覺，也引領她長年投入身心靈與心理學領域，將理解自己視為一輩子的功課。

在生活中，她格外重視日常的身心平衡，幾乎每天都會進行「靜心」，尤其重視睡前的狀態，「入睡時會進入潛意識，如果一直想不愉快的事，對我們沒有幫助。」她坦言睡前仍會滑手機，但刻意避開負面內容，與老公聊天也只聊開心的事，讓身體、情緒與神經真正放鬆下來。

▲賴佩霞分享自己的靜心方法 。（圖／記者徐文彬攝）

她也分享幾個實際的靜心方法，其中之一是「笑靜心」，透過大笑來放鬆迷走神經、釋放多巴胺與血清素，「可以連續笑20分鐘、安靜20分鐘，再跳舞20分鐘。笑會動到橫隔膜的肌肉，這個地方平常最少運動到，當橫隔膜變得柔軟，呼吸會變得更流暢。」另外一個簡單的方法則是「humming」，也就是發出像蜜蜂般的嗡嗡聲，「不用任何設備，就能讓身體和腦神經慢慢安靜、安頓下來。」

多年來始終維持纖細身材的她，也分享自己的飲食與作息，由於對麩質過敏，澱粉類只吃白飯，用餐時間相當隨性，「我不是一定幾點要吃飯，有時晚上睡前餓了，就弄個豆腐或蛋來吃。」她也跟著老公開始練習早睡，想起床時再起床，生活節奏自在而不勉強。

▲賴佩霞的自在生活關鍵。（圖／記者蔡琛儀製表）