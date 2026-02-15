60歲美魔女歌手「保養秘密超平價」如少女！　一大罐擦全身：真的好用

記者蔡琛儀／專訪

歌手談詩玲去年推出專輯《神鵰俠侶》，外貌保養得宜的她被封為「美魔女歌手」，絲毫看不出已60歲，甚至升格為「最美婆婆」。她坦言，自己僅嘗試過電波、音波等非侵入式醫美保養，動刀的療程完全不敢碰，平時的保養方式也走極簡路線，最愛的是CP值超高的「凡士林」。原本今年的新年新希望是「割雙眼皮」，最後卻因老公反對、加上自己愛美怕恢復期不好看，才打消念頭。

▲談詩玲身材外貌保養得宜，幾乎看不出真實年齡。（圖／記者黃克翔攝）

談詩玲笑說，自己其實嚷嚷割雙眼皮已經好幾次，還指定要「像外國人那種很深邃的」，老公知道她怕痛、不敢動刀，一直以為只是說說而已。直到今年滿60歲，她一度想把雙眼皮當作送給自己的生日禮物，「後來想到恢復期會有傷口，怕我老公看到會想扁我。」她自嘲老公其實已經想扁她很久，只是一直找不到藉口。

嘴上愛開玩笑，實際上談詩玲老公對她十分寵愛，生活大小事幾乎一手包辦，從帳單、保險、稅金到理財，全都由老公負責，她則笑說自己什麼都不會，只負責把家裡打掃乾淨、照顧好寵物、專心練歌，「他知道我很散，連停車費、驗車都會幫我處理。」有一次她突然收到地檢署通知，嚇得以為出了什麼事，最後才發現是車子稅金忘了繳，也同樣由老公默默善後。





▲談詩玲笑說本來今年要送自己雙眼皮當禮物，後來作罷。（圖／記者黃克翔攝）

談詩玲形容夫妻倆的個性是一火一水，自己急躁、情緒來得快，老公則穩定又理性，凡事未雨綢繆，甚至早在幾十年前就替夫妻規畫好身後事。老公最常掛心的反而是萬一哪天自己先離開，談詩玲該怎麼辦。

面對年齡，她也坦言開始有真實的焦慮，女人難免怕老，會在意白頭髮，也會刻意穿得年輕，甚至自己剪劉海來調整心態，「以前覺得那一天離我很遠，沒想到真的來了。」但她選擇用更自在的方式與時間共處，把心力放在熱愛的音樂與當下的生活，笑說保持一顆少女心很重要，「每天跟貓啊狗啊講話，跟非人類對話就會很快樂。」

▲談詩玲的保養方式超平價。（圖／記者黃克翔攝）

外表貴氣的她，私下保養卻相當平實。談詩玲透露，自己繞了一大圈、用過各種昂貴保養品後，才發現凡士林最適合自己。由於她是乾性肌膚，對油性的凡士林吸收度高，洗完臉就直接塗抹，還會當身體乳擦全身與脖子，「我就買一大罐直接挖」，而她近來勤打高爾夫球，白天出門則一定做好防曬。

至於身材管理，她也持續努力瘦身，一半是為了新作品，一半則因年紀漸長，提醒自己不能再讓體態失控，「畢竟還在演藝圈，我覺得自己還有空間，可以更結實、更精瘦。」靠著高蛋白、少澱粉、大量運動與充足睡眠，一年成功瘦下6公斤，美魔女的自律與毅力令人佩服。

▲ 談詩玲認為時常保持少女心很重要。（圖／記者黃克翔攝）