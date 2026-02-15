ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
初一到初七避雷全攻略！這天大掃除「送窮」 回娘家紅包數字有禁忌

記者潘慧中／綜合報導  

農曆新年是扭轉運勢的關鍵時刻，從大年初一到初七，每日皆有其特定的民俗禁忌與傳統禮節。除了常見的初一忌洗頭與吃稀飯外，初三的「赤狗日」不宜外出，以及初五必須執行的「送窮」大掃除，都是守住財庫與平安的重點。了解這些傳承已久的「避雷指南」，不僅能展現對傳統的尊重，更能幫助您在開春之際接好運，確保來年順遂如意。

▲▼農曆新年。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

▲初一到初七避雷攻略！（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

大年初一：禮敬水神與晨間禁忌

初一是一年的開端，禁忌也相對繁多，包括洗頭、洗衣、吃稀飯、吃藥、叫人起床及睡午覺。民俗認為「初一初二是水神的生日」，若在初一一大早洗滌，會「把整年的財運都沖掉」。此外，早餐應「避免吃稀飯」以免未來一年「過得太窮酸、吃不飽」；更應嚴禁催促他人起床，否則對方「整整一年都會被人催促」，影響整年運勢。

大年初二：回娘家禮數要成雙

初二除了延續初一洗頭與洗衣的禁忌外，更是出嫁女兒回娘家的重要日子。在準備「送禮或是包紅包」時，專家提醒金額與數量「不可送單數」，因為單數在民俗中代表不吉利。為了祈求來年好運，禮品與禮金「一定要『成雙成對』才有好兆頭」，象徵好事成雙、闔家圓滿。

▲紅包,春節,農曆年,壓歲錢。（圖／unsplash）

▲紅包金額有眉角！（圖／取自免費圖庫unsplash）

大年初三：赤狗日與老鼠娶親

初三是所謂的「赤狗日」，赤狗貴為「熛怒之神」，因此這天「忌諱外出和拜年」以防招惹口角。同時，這天也是傳說中的「老鼠娶親日」，民眾應早早熄燈睡覺，「讓老鼠可以安心娶親」。這天最重要的活動就是晚起，俗話說「初三睡甲飽」，透過補足睡眠才能「長保健康」，迎接未來的挑戰。

大年初四：接神日忌諱遠行

初四在習俗上被視為「接神日」，傳說家神與「灶王爺」等眾神明都會在這天回到家中守護家人。據傳灶王爺回府後會進行「點名」，確認各家各戶成員是否在場，因此這天「不宜出遠門」。留在家中恭迎神明，除了展現誠意，也能祈求神明在新的一年裡持續保佑家宅平安。

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大年初四是接神日 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大年初五：送窮日徹底大掃除

初五是過年期間「一定得打掃」的日子，民俗稱為「送窮」。雖然初一到初四不宜動掃帚以免掃走財氣，但到了初五就必須將累積的「垃圾全在這一天清理完畢」，象徵將窮氣徹底送出門。若這天疏於清理，傳說「一整年就會變窮」，因此家家戶戶多會在這天進行徹底的清掃工作。

大年初六：大掃除與恢復整潔

初六同樣延續了清舊布新的習俗，「也有一說是在初六這天才能大掃除」。這天通常是民眾準備回歸職場前，最後一次檢視家中環境並進行徹底清潔的機會。透過清除剩餘的廢棄物與打掃環境，不僅是為了衛生，更是透過儀式感將春節期間的穢氣完全排除，以清爽的狀態迎接新的一年。

▲▼ 大掃除,吸塵器,吸塵,打掃。（示意圖／pixabay）

▲大年初五和初六都要大掃除。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大年初七：七煞日宜靜不宜動

初七被民俗稱為「七煞日」。在傳統觀念中，這是一個「諸事不宜」的凶日，對於各種活動都有所保留，其中「尤其是出遠門」被視為大忌。建議民眾在這天應保持平穩心態，留在室內休息，避免安排高風險或長途的行程，平安度過年節尾聲。

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

