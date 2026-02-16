ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
過年10大禁忌全攻略！「初一做錯3件事」窮整年 早餐這樣吃有福了

記者潘慧中／綜合報導  

農曆新年即將到來，許多民眾除了期待與親友團圓慶祝，更希望能透過遵循傳統習俗，為未來一整年祈求好運、守住財庫。雖然現代生活方式逐漸轉變，但老祖宗流傳下來的避雷準則依然深植人心，例如大年初一早上忌洗頭、不宜吃稀飯，甚至是拜年與掃地的時機都有其民俗禁忌。為了幫助大家在開春之際就能「趨吉避凶」，我們特別整理了農曆年節最常見的 10 大雷區，讓您在輕鬆過節的同時，也能掌握開運關鍵，避免因一時疏忽而影響整年的運勢。

▲▼農曆新年。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

▲過年10大禁忌全攻略！（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

1. 嚴禁催促起床：讓「被動」感遠離生活

[廣告]請繼續往下閱讀...

大年初一是一年的開端，命理專家提醒，早晨切記不要呼喚他人全名或催促起床。傳統上認為，若大年初一就被催促，代表該人未來一整年都會在匆忙與壓力中度過，彷彿總是被生活或工作「趕著走」。

▲▼ 起床,鬧鐘。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲初一最好不要催人起床。（圖／取自免費圖庫pexels）

2. 忌對臥床者拜年：守護對方的健康運勢

拜年必須等對方完全清醒並起身後再進行。民俗傳說指出，若對方還躺在床上就向其拜年，可能會導致受拜者在未來一年內頻繁受病痛困擾，甚至有「長期臥病在床」的不吉利寓意。

3. 早餐避開稀飯與葷食：象徵豐衣足食

古早時期稀飯被視為窮人的食物，若在大年初一早餐吃稀飯，恐有「貧窮一整年」的意涵；建議食用米飯或乾食，象徵生活富足穩定。此外，初一早晨茹素有展現慈悲心的寓意，能為新的一年積累福報。

▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲初一也最好不要吃粥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4. 初一、初二忌洗頭：莫沖走財神爺好運

相傳農曆正月初一與初二是「水神」的生日，為了表示尊重，這兩天應避免洗頭或洗大件衣物。且「髮」與「發」諧音，民俗專家認為洗頭容易將剛到門口的財氣沖走，建議在除夕當天徹底清潔，象徵洗淨過去一年的晦氣。

▲▼專家曝「最佳洗頭時機」。（圖／Unsplash）

▲過年洗頭小心沖走財氣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

5. 暫緩大掃除：財寶要「向內掃」

過年期間若拿起掃帚、拖把，容易將家中的「財氣」與「好運」掃地出門。若家中真的太亂必須清理，記得要由外向內掃，象徵將錢財與福氣留在家中，且垃圾應等到初五「破五」之後再行處理。

6. 封印尖銳物品：避免剪斷財路與平安

初一這天應盡量避免使用剪刀、針線等尖銳工具。傳統習俗認為，動用刀剪不僅有「剪斷財路」的疑慮，也容易引發血光意外或人際衝突，象徵來年可能會有爭執不休的情況發生。

▲▼剪刀,園藝剪刀,鐵剪刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲初一盡量避免用剪刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

7. 白天忌午睡：維持精氣神與待客禮貌

據說，過年期間若白天躺平睡午覺，會讓來年變得懶散、事業運不振。此外，春節期間常有親友造訪，白天睡覺也被視為對客人的不禮貌與失禮。

8. 債務不帶過年：清空負擔招好運

民間盛傳「借錢不要欠過年」，若有積欠他人財物，務必在除夕前歸還，否則欠債者與借錢者在未來一年都容易財運受阻、財產外流。維持清爽的財務狀態，才能在新的一年招來新財氣。

▲▼提款、領錢、ATM、銀行。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲欠錢不要欠過年！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

9. 守護口袋錢財：嚴防「財氣」被掏空

過年期間要特別留意自己的衣物口袋，避免讓他人直接從口袋中拿取東西。這在民俗上象徵「錢財被他人掏空」，代表來年辛苦賺的錢可能守不住，容易發生意外開銷或被人佔便宜。

10. 紅包禮金求雙數：好事成雙避開禁忌數字

發紅包講求「吉利」，金額務必選擇雙數（如200、600、800），象徵好事成雙。必須避開單數（如500、700）以及諧音不詳的數字「4」。此外，紅包袋建議使用新款，且不要封口，寓意「財源滾動、長長久久」。

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

▲紅包金額也有講究。（圖／取自免費圖庫unsplash）

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

