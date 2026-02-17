ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

記者潘慧中／綜合報導  

在演藝圈中，年齡往往只是數字，許多女星即便跨過40歲大關，體態依舊維持在巔峰狀態，甚至比少女還要火辣。本篇盤點6位女神級藝人，她們不僅擁有令人稱羨的魔鬼身材，背後持之以恆的保養與運動心法更是讓人佩服，證明了只要有心，人人都能打破歲月枷鎖。  

▲▼女星維持身材秘訣。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

▲6位女星維持身材的秘訣。（AI協作圖／記者潘慧中製作，經編輯審核）

46歲的艾莉絲近年淡出演藝圈，專心經營自創品牌和照顧兩個小孩，但體態依舊維持得相當驚人。事實上，她在懷第二胎期間胖了10公斤，產後，她透過循序漸進的運動與飲食精準管理恢復身材。她從初期的瑜珈與快走開始，進階到每週至少運動三天，並採取「有氧、皮拉提斯、局部重訓」的組合，特別鍛鍊大腿、背部和胸部，「一定要有足夠的肌肉量，代謝才會好。」  

▲46歲的艾莉絲依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

至於健身完的飲食方式，艾莉絲分享自己的絕招就是「先忍耐30分鐘！」等到血糖回穩後，吃東西才不會突然暴飲暴食，所以她會事先準備好一根香蕉，運動後30分鐘就先吃水果。正餐的部分，她會選吃五穀麵包加雞胸肉和生菜，或是穀類貝果抹上清爽的奶油起士，吃得健康又有飽足感。

49歲的何妤玟近年勇敢挑戰大尺度辣照，真實狀態頻頻驚艷大批網友。事實上，何妤玟身高166公分，體重通常維持在48至49公斤。關於飲食習慣，她曾透露幾乎沒在吃零食、宵夜與甜點，「過去我媽媽對我要求嚴格，飯量一直都是半碗，精緻澱粉攝取少，也有一陣子肉吃不多，或是吃素，血會比較濁，身體比較重，因此不吃紅肉，只吃雞肉。」  

▲何妤玟付出不少心力維持體態。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

運動方面，何妤玟曾表示每周運動3到4天，「年紀到了，發現光做瑜珈體態不夠漂亮，所以增加兩天跳有氧，鍛鍊線條，一周一天做瑜珈伸展，一周做皮拉提斯與禪柔運動，可以練到肌肉，都有重訓的效果，後兩者比較訓練細部肌肉，希望線條細緻、是漂亮的。」

50歲的天心為了維持體態，已經超過20年拒絕鹽酥雞的誘惑。她主張以「聰明挑食」取代盲目挨餓，每日固定補充雞胸肉、海鮮與雞蛋等優質蛋白，除了能維持肌肉量、增加飽足感，更重要的是達成「瘦身不瘦胸」的目標。此外，她每個月會進行2至3天的「緊急瘦身計畫」，僅飲用由番茄、芹菜、紅蘿蔔與洋蔥等熬煮的排毒蔬菜湯，這不僅能讓體態更輕盈，還能讓肌膚維持亮麗狀態。

▲天心維持好身材。（圖／翻攝自Facebook／天心）

在體能訓練上，天心落實簡單且規律的規劃，維持每週3次、每次30分鐘的運動，包含騎飛輪、腳踏車或散步。她透露維持動力的心理小撇步：只要用意志力克服運動最初的10分鐘，並以美食藍圖鼓勵自己，就能輕鬆持之以恆。除了定時運動，她也善用日常生活中的消耗機會，例如聚餐結束後會選擇主動步行一小時返家，透過細節管理讓身材始終處於巔峰。

隋棠婚後育有3個小孩，儘管要兼顧事業和家庭，她依然維持運動習慣，體態照完全看不出來已經45歲。被問到「怎麼做到只翹臀不粗腿」的秘訣時，她曾透露關鍵是臀腿訓練的比例，「大概是針對臀部的動作和針對腿部的動作以4:1來做，四項臀一項腿。」  

▲隋棠的體態很勻稱。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

然而隋棠也強調，「臀腿的關係非常密切，這樣也是有極限的」，她的做法比較適合想維持中等肌肉量的人，「因為臀要再大也就要再增加更多腿的肌肉（訓練和飲食），訓練比例就需要調整。沒有絕對，以妳自己喜歡的樣子去感受和調整就好。」

鍾欣怡婚後育有一對兒女，即便平常生活忙碌，仍不忘維持體態，也因此完全看不出來已經43歲了！關於維持體態，她曾坦言自己嚴格執行「節制飲食、拒絕宵夜，逼自己不准喝珍奶和手搖飲」等3個原則，而這樣的毅力讓她更想大方展示努力的成果，「這麼努力的維持，難道穿泳裝還要裝害羞？不行！！我要讓大家知道，這不是天生的！！是我控制出來的、逼出來的！」

▲鍾欣怡身材維持得超好。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

鍾欣怡也藉由自身經驗進一步勉勵所有人，不論性別或年齡，真正的魅力不是來自外貌，而是來自戰勝惰性的決心，「不管是誰，能夠贏過懶惰的人，穿什麼都性感，更值得給自己掌聲鼓勵。」

莎莎（鍾欣愉）42歲的絕佳體態向來羨煞不少女粉絲，平常除了會固定運動，遇到需亮麗出席的活動前，她還用一個月的時間採取漸進式瘦身計畫，前兩週控制飲食、以高蛋白少澱粉為主，從一天三餐減到一天一餐。  

▲莎莎控制體態有成。（圖／翻攝自Instagram／saaaaaaasaaaaaaa）

對此，莎莎早餐會吃水果和喝高蛋白飲品，下午四點吃以雞肉、蔬菜及少量碳水為主的晚餐，並強調「每天會喝很多很多很多水」。運動方面，她每天穿減重衣跑步，搭配棒式、跪姿伏地挺身和提臀運動，「這就是我這一個月的生活，很累很辛苦，但成果我非常滿意！」

