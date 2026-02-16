丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

記者潘慧中／綜合報導

在社群媒體盛行「精修美照」的時代，近年演藝圈卻吹起一股「真實風潮」，多位女星罕見地大膽關掉美肌濾鏡，甚至以全素顏示人，將最真實的膚況與身材展露在鏡頭前。從啦啦隊女神林襄、女神田馥甄，到藝人徐瑋吟與愛雅，她們都秀出「真面目」。這些未經修飾的畫面一曝光，也讓粉絲看見明星們私底下最自然的一面。

擁有超高人氣的啦啦隊女神林襄，經常以精緻甜美的形象示人，但她之前在錄製節目時，罕見挑戰「全素顏錄影」。為了展現最真實的狀態，她全臉都沒有帶妝，完全沒有擦粉底液、化眼影眼線、上腮紅和擦唇膏，直接用最素、零修圖、零濾鏡的臉入鏡，模樣相當清純，連一旁的安心亞都忍不住露出「大驚」的表情。

▲▼林襄大方卸妝，直接用素顏錄影。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



[廣告]請繼續往下閱讀...

女星徐瑋吟（鮪魚）也難得在社群平台關掉美肌濾鏡，向粉絲展示自己卸妝後的樣子。雖然黑眼圈仍在努力改善中，但整體膚況已讓她相當滿意了。她也強調，這樣的成果並非來自頻繁的醫美療程，而是長久以來紮實的保養積累，「最少6、7年沒偷吃步打皮膚雷射的療程」，僅在對抗地心引力方面偶爾借助輪廓緊實的儀器，大多數時間皆靠日常保養維持肌膚健康。

▲鮪魚大方分享素顏無修圖照。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）



除了臉蛋，身材的真實狀態也是眾人焦點。丫頭（詹子晴）之前也意外被關掉濾鏡，讓她37歲的真實身材全現形。畫面中她身穿一件設計大膽的泳衣，正面挖洞的剪裁相當性感，而她原本豐滿的上圍在沒有濾鏡修飾下，依然顯得相當傲人，泳衣幾乎快要包不住她的好身材，展現出令人稱羨的火辣曲線。

▲丫頭被關掉濾鏡的原圖曝光。（圖／翻攝自Instagram／ ava112411）



從《我愛黑澀會》出道的小薰（黃瀞怡）也決定「不P了」！她之前曾大方關掉濾鏡，讓自己的真面目直接呈現在畫面中：膚質細緻光滑，沒有明顯的粗糙感、偏白皙的膚色仍透出健康的紅潤感，絲毫沒有暗沉，膚況整體看起來很緊緻，幾乎沒有瑕疵，呈現自然清新的質感。

▲▼小薰的膚況維持得很好。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）



女神田馥甄（Hebe）向來以自然系美女著稱，她之前曬出一張完全0修圖的自拍照，大方關掉濾鏡。在高清鏡頭下，她臉上的「真實膚況」毫無保留地現形。結果照片一出，她那透亮無瑕的好肌膚立刻吸引超過2.3萬的網友朝聖按讚，證明即便沒有美肌濾鏡的加持，女神的顏值依然經得起考驗。

▲田馥甄關掉濾鏡自拍。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）



女星愛雅（舊藝名：張艾亞）有陣子積極投入健身，體態控管有成後，她便大方分享一組穿著比基尼的辣照，不僅映襯出雪白透亮的肌膚，其豐滿上圍、纖細腰身與修長美腿更是展露無遺。值得一提的是，這些照片全是用手機原相機拍攝、完全未開美肌濾鏡！對於當時的狀態，她仍興奮地說「原相機就可以直接輸出」，在鏡頭前自信呈現運動後最真實的傲人曲線。

▲▼愛雅曾大方PO原相機照。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）