Threads Line FB IG

元斌夫妻結婚11年「首次同框」
過年避免觸犯禁忌！命理老師公開招財妙招
割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
專訪／在家供奉3尊神明！謝章穎「連擲10聖筊」目睹神秘奇蹟驚呆

記者黃庠棻／專訪

男星謝章穎近年在知名戲劇《火神的眼淚》、《如果我不曾見過太陽》、《零日攻擊》、《人生只租不賣》都有亮眼表現。隨著農曆春節到來，到外地走春拜拜的民眾紛紛出門，謝章穎也在《ETtoday星光雲》的專訪中，分享自己私底下請了3座神明回家的故事。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

謝章穎目前住在苗栗，只要有拍戲工作都會開車通勤往返，原來他除了演員這個「正職」之外，還有一個便當店老闆的身份，一大早就要到菜市場備料，剛好因緣巧合，在開了便當店之後陸陸續續請了3尊神明回到苗栗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

被問到與神明的緣分，謝章穎表示在最近的十幾年裡，自己常常會夢到神明，他笑說「有的人看的到，有的人感應的到，而我的體質是用夢的」，他只要夢到神明過沒幾天，就會到廟裡擲筊，某一次有事開車到台南，準備啟程時，心裡突然浮現一個「去廟裡走走好了」的想法。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

後來，謝章穎驅車前往新營太子宮，抵達後誠心地詢問太子爺「這10年來是不是您一直來我的夢裡讓我夢到，或是不是您一直有冥冥之中在幫助我」，後來太子爺回了他三個聖筊，他笑說自己比較鐵齒「只要問一個問題，就一定要得到三個聖筊才算得到回應」。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

與太子爺做過確認之後，謝章穎在朋友那邊學到，離開前要跟神明「收筊」這個習俗，意即詢問神明是否沒有事情要交代，沒想到太子爺還有話要跟他說，經過幾次詢問之後，太子爺表達了「想要跟他回家」的旨意，想要跟他結緣。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

一開始，謝章穎對於供奉神明沒有太多了解，在問事的時候明確地告知太子爺「我家裡沒有神明桌，如果放在地上踢到怎麼辦，這樣可以嗎」，沒想到他又擲到3個聖筊，後來他做好了一切準備之後，終於在太子爺當天南下接神明回家。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

把太子爺接回苗栗後，謝章穎與朋友為了尋覓神桌，先把王爺請到某一間廟裡稍作休息，剛好前幾天又有神明來到他的夢裡，定睛一看正好是廟裡的「李府千歲」，突如其來的巧合讓他再一次覺得神奇，於是便上前向李王爺擲筊詢問「請問是您前幾天來到我的夢裡嗎？」再一次得到3個聖筊。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

當天，李府千歲的廟宇正好有活動，通常有活動的話，廟裡的乩身不會讓民眾問事，於是他被廟方的人建議「不然你等一下好」，就在他身體疲憊不堪之時，廟方人員一句「王來了」，讓在場所有人相當驚訝，因為過去從沒有類似的狀況。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

接著王爺上到乩身身上，把在外面的謝章穎叫進廟裡，寫下「今日有新營太子宮太子來作客，與弟子結緣10年」，這件事只有他本人知道而已，且後續更寫下他這幾年走來發生的人生大事，包括神明幫忙解決的問題，讓他至今回想起來都相當激動。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

王爺在當天交代謝章穎「太子爺是要來扶持你的」，在訪問中坦言「那一天我其實有落淚，10年來默默有一個神明守護你，突然他就真的出現了，覺得很感動」，不過他其實並不認為自己是「神明選上的人」，只覺得自己「跟別人比較不一樣」，至今仍保持擲筊3個聖筊的習慣來做確認，笑說「到現在還是很鐵齒」。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

目前，謝章穎家裡供奉著太子爺、媽祖以及廣澤尊王3尊神明，前前後後總共花了30到50萬之間，低調透露過陣子家裡可能要迎來第4尊神明「虎爺」，坦言「一模一樣的夢，已經夢到8次了」，他更可以明確地分辨是「新港奉天宮」分靈出來的虎爺。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

前陣子，謝章穎去徒步進香的最後一站，正好是新港奉天宮，由於他已經夢到虎爺多次，便決定去擲筊詢問「是否要跟我回家」，他直率地說道「其實我心裡是想『我沒錢了啦，不要啦』」，畢竟供奉神明需要不少花費，於是他向神明表示「如果真的要跟我回家，請給我10個聖筊」。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

沒想到，謝章穎連續擲了10個筊，都是聖筊，中間有幾個比較神奇的情況，像是本來把筊擲到地上後，一開始呈現笑筊狀態，在場所有人親眼目睹其中一個筊翻過來，變成聖筊，甚至當天有另一位媽媽要擲筊問事，與他一同見證沒斷過、連續10個聖筊的神奇過程。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

現在，謝章穎在工作之餘努力供奉神明，周遭友人需要信仰的安慰，他都歡迎大家到他的神明廳尋找慰藉，先前他的舅舅因為不明原因血尿、發燒，到他那邊拜拜並求了一個香火袋回家，過一陣子之後身體就好轉，還可以出席家族的辦桌聚會。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，謝章穎有位朋友的姑媽住進加護病房，本來家屬已經被告知「準備聯絡葬儀社了」，朋友打給他表示「希望你幫我跟神明轉達『讓我姑媽走得舒服一點』」，他因為個性使然，告訴朋友「既然要跟神明求，不然先求好轉」。過一陣子後，謝章穎透過朋友得知「姑媽出院了」，現在還能開心地喝酒、聊天。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

未來，謝章穎規劃背著神明徒步從苗栗到台南進香，他想要帶著神明走進偏鄉，拜訪行動不方便的長輩、養老院、孤兒院等，如果路上有民眾想要添香油錢給「寄付」的話，他就會把這錢給進香路上有需要的機構，他直言「我覺得自己沒有辦法賺很多，那我就利用這個舉動來回饋」，把神明的善意一直延續下去。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享請神明回家的過程。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字

謝章穎

【怎麼加速的？】自動推車當車開 載著小孩過馬路！

