日本動畫成票房新王者！2026強檔6片單　《吉伊卡哇》首登大銀幕

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫近年在全球影壇掀起票房熱潮，證明了動畫不再被視為次文化，而是扛票房的新王道選擇！日本光是去年（2025）就有3部動畫片票房突破百億日圓，這股強勢動能是否持續延燒至2026年呢？今年也有多部重量級動畫上映，包括在台灣也有高人氣 《吉伊卡哇電影版》、熱血回歸的 《新劇場版銀魂吉原炎上》，以及每年票房都在破紀錄的《柯南劇場版》《ETtoday星光雲》為大家整理期待度高的片單。

祈念之樹

人氣推理作家東野圭吾在台灣文壇擁有極高人氣，其筆下作品如《嫌疑犯X的獻身》、《解憂雜貨店》等影視化改編後皆在台灣橫掃票房與口碑。他的作品首度被改編成長篇動畫片，是2020年出版的著作《祈念之樹》，1月30日日本上映，並排定2月26日台灣上映。故事描述神祕樟樹環繞下的「祈念」奇蹟，並找來人氣男星高橋文哉、國民級女神天海祐希擔任幕後聲優。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《祈念之樹》。（圖／翻攝自X）

新劇場版：銀魂-吉原大炎上-

《銀魂》經典篇章再登大銀幕！全新動畫電影《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》改編自空知英秋原作中的《吉原炎上篇》，於2月13日在日本正式上映。本作於「銀魂20周年活動」中驚喜發表，以全新製作的畫風與動作場面重現原作中被譽為「最熱血」的名篇「吉原炎上篇」。除了萬事屋三人組杉田智和、阪口大助與釘宮理惠再度集結獻聲，製作公司BN Pictures也透露電影將在忠於原著的基礎上，加入獨特的全新要素與情節。

▲《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》。（圖／翻攝自X）

名偵探柯南：高速公路的墮天使

《名偵探柯南》劇場版系列第29部作品《名偵探柯南：高速公路的墮天使》預計於2026年4月17日在日本正式上映。今年最大的看點聚焦於「風之女神」萩原千速首度於劇場版登場，並由人氣聲優澤城美雪獻聲演出。本集將挑戰更高強度的驚險飆車動作戲與懸疑推理。身為警察廳交通部的「風之女神」與柯南的交手，以及她與已故弟弟萩原研二之間的過往羈絆，無疑是今年柯南迷最引頸期盼亮點。還有《柯南劇場版》已經連續3年票房突破百億日圓，今年能否延續百億記錄同樣受到關注。

▲《名偵探柯南：高速公路的墮天使》。（圖／翻攝自X）

電影版吉伊卡哇：人魚島的秘密

在台灣也擁有高人氣的動漫《吉伊卡哇》正式進軍大銀幕，推出首部電影《電影版吉伊卡哇：人魚島的秘密》，預計夏天上映。該作由原作者 NAGANO親自操刀編劇，改編自2023年3月至11月期間，在社群平台X上連載的系列熱門長篇故事「海妖篇」。劇情描述吉伊卡哇、小八與烏薩奇一行人，被一張宣稱「島上簡單討伐即可獲得 100 倍報酬」、「島上拉麵與甜點全部免費招待」的傳單所吸引，儘管充滿疑慮，仍決定前往這座特別的島嶼進行「島合宿」，而等待著他們的，將是一場充滿未知與壯大尺度的冒險旅程。劇場版的推出，不僅是粉絲的「圓夢」之作，更預計將在今年夏季引發新一波的「吉伊卡哇」熱潮。

▲《電影版吉伊卡哇：人魚島的秘密》。（圖／翻攝自X）

新劇場版Keroro軍曹

為慶祝《Keroro軍曹》動畫化20周年，官方宣布推出全新劇場版作品《新劇場版☆Keroro軍曹 復活後即面臨地球滅亡大危機是也！》，預計於2026年夏季在日本正式上映。劇場版由福田雄一擔任總導演兼編劇，故事描述每天怠惰的Keroro小隊一行人，某天面臨了在全國各地爆發的種種不可思議現象，察覺到危機感的Keroro小隊，賭上侵略者的自尊挺身而出！《Keroro軍曹》相隔16年重返大銀幕，勢必激起動漫迷回憶殺，無疑將成為2026年動畫影壇的亮點之一。

▲《新劇場版☆Keroro軍曹》。（圖／翻攝自X）

藥師少女的獨語：完全新作劇場版

《藥師少女的獨語》不僅宣布將會製作第三季電視動畫，還將在今年推出完全新作劇場版，預計12月在日本率先上映。這部以中國風王朝為舞台的故事，結合宮廷鬥爭與懸疑推理兩大元素，動畫已經播出兩季，隨著男主角「壬氏」的神秘身份揭曉，與「貓貓」的關係也更加明朗，動漫迷討論度也越來越熱烈，加上要製作新作劇場版，讓2026年的日本動畫電影市場充滿期待。

▲《藥師少女的獨語：完全新作劇場版》。（圖／翻攝自X）