3奇葩短劇下架！生99子、2男吻1女踩雷　網傳開拍《霸總愛上絕經的我》

記者陳芊秀／綜合報導

大陸微短劇（又稱豎屏劇）自帶一種魔性魅力，讓人一邊吐槽一邊追更，劇情讓人拼到熬夜刷完。近期微短劇市場為了在海量內容中迅速突圍，出現各種視覺衝擊的奇葩劇名，挑戰著觀眾的想像力極限。網上更瘋傳《霸道總裁愛上絕經的我》、《霸道總裁愛上一身婦科病的我》，而開機照真真假假，實則精準抓住了網路時代的獵奇流量密碼。《ETtoday星光雲》為大家整理近期引發熱烈討論的奇葩短劇名單。

《霸道總裁愛上絕經的我》是真的嗎？

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲網路瘋傳短劇開拍《霸總愛上絕經的我》，實際上並沒有這樣的短劇出現，疑似P圖。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

網路上瘋傳一系列題材極其奇葩的短劇開機照，其中包括《霸道總裁愛上絕經的我》最受熱議，引發網友紛紛詢問「這是真的嗎？」。事實上，觀察社群平台流傳的截圖可以發現，這類標題如「愛上一身婦科病的我」或「愛上剩兩顆牙還半身不遂的我」等照片，雖然視覺效果驚人且極具話題性，但目前市面上並無相關劇集播出，疑似為網友發揮創意的惡搞P圖，同時還有網友製作AI預告片，引發關注。

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳短劇開機照，劇名引發熱議，但也疑似是P圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳截圖，以霸道總裁為劇名開頭，笑虧短劇取名的風潮。（圖／翻攝自微博）

劉曉慶真的拍了！《五十歲婚寵》

雖然網路瘋傳的奇葩短劇名多為虛構，但中老年市場的追劇力強勁，卻是不爭的事實，75歲的劉曉慶近年進軍短劇界，主演短劇《萌寶助攻，五十歲婚寵》，屬於中年婚戀題材，在劇中扮演50歲的中醫，45歲演員耿大勇飾演豪門總裁，吸引陸媒關注。她近期剛拍完微短劇版《武則天傳奇》，鎖定的是中老年觀眾群，也正中大陸官方重視精品短劇的分針。

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲劉曉慶拍短劇，鎖定中老年觀眾群。（圖／翻攝自微博）

3奇葩短劇惹網怒被下架

短劇每天產出超過20部劇，為了追求「爽度」而出現嚴重疲態，導致極端狗血劇情頻傳。其中一部作品《麒麟送子天降喜福》因出現「1胎生99子」的荒誕設定，被狠批內容低俗且嚴重脫離現實。短劇被平台下架後，連導演都急忙出面切割，宣稱「有事找編劇」。

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲短劇出現「一胎生99子」被罵到下架。（圖／翻攝自微博）

還有短劇《釣系嬌嬌小美人在修羅場求生》，描述女孩穿書變成惡毒女配角，企圖勾引女主角身邊所有男人，包括矜貴反派大佬、清冷學霸、傲嬌竹馬，還有京圈太子爺未婚夫，任務是要成功自救，不然會被瘋狂報復到慘死。然而，劇中一段「2男同時在車內親吻1女」的極激場面，尺度過大踩到內容審查的紅線，上線不到3天便慘遭平台火速下架。

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲2男吻1女尺度太過激烈，短劇上線不到3天就消失平台。（圖／翻攝自微博）

甚至有短劇找11歲童星演「替嫁新娘」！爭議短劇《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》找來11歲女童星劉星辰演丞相千金，被迫替嫁給大將軍，角色設定7歲出嫁，結局7年後，也就是15歲生娃，種種設定讓大陸網友群起檢舉，更批評有「戀童癖」嫌疑，法界人士也群起質疑此類短劇涉嫌違法，最終仍難逃下架命運。

▲▼3奇葩短劇下架！網傳開拍《霸總愛上絕經的我》。（圖／翻攝自微博）

▲短劇找11歲童星扮演替嫁新娘，設定7歲出嫁，15歲生娃，引發大批網友檢舉最終下架。（圖／翻攝自微博）

