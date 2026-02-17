ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

看得出這6女星幾歲？自律菜單一次看
馬年福袋整理！汽車、商務艙現場抽
胡瓜「險違約交割三千萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

記者陳芊秀／綜合報導

大陸微短劇（又稱豎屏劇）近年強勢崛起，動搖了串流市場的版圖，而且打破長劇愛情線公式，靠著密集的親密戲場面，大膽上演情慾對白，屢次逼近踩線影視審查邊界，被陸網形容「擦邊」。光是去年（2025）就出現《短劇折腰》、《以她為籠》、《失控佔有》等，尺度大到甚至因此下架，同時愛看這類題材的觀眾也被暱稱為「大黃丫頭」，這些短劇是如何在心跳加速的拉扯中挑戰視覺極限？《ETtoday星光雲》為大家整理10部擦邊18禁短劇。

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲大陸微短劇尺度大到超乎想像，擦邊18禁導致有些下架了。（圖／翻攝自微博）

《折腰》王母仙藥尺度太大

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼短劇,折腰,君侯本無邪,秘色臨界,墜入春夜,失控佔有,山有木兮木有枝,以她為籠,嬌藏玫瑰,雙向欲臣,攀高枝,甘願臣服。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》。（圖／翻攝自微博）

《折腰》改編自晉江文學城作家蓬萊客創作的小說，翻拍長劇於2025年播出，由宋祖兒、劉宇寧主演，並掀起追劇現象，作品隨後也翻拍短劇版，找來岳雨婷搭檔吳希澤。《折腰》原著屬於穿越重生加上先婚後愛，描述喬家政治聯姻嫁給仇家家主「魏劭」，書中有眾多夫妻歡愛的大尺度場面，短劇版宣傳文案號稱還原原作、小孩不准看，然而播出後一幕重現小說「王母仙藥」的橋段，被指激情戲尺度太大，引發陸網批評，造成僅上線12小時就下架，連官方社群帳號也刪除所有貼文。而劇組重新剪輯，改名《君侯本無邪》於今年1月重新上架，遭受批評的大尺度場面已經刪掉。

《秘色臨界》秘書解封美艷強吻上司

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《秘色臨界》。（圖／翻攝自微博）

《秘色臨界》改編自網路小說《腿軟的宋秘書哪敢對上司說不滿意》，描述隱藏自己美貌，成為嚴謹秘書的宋夕，在得知自己罹患癌症後，放開自我並強吻自己的總裁上司江延舟，事後突然要離職走人，兩人從此展開秘密的情慾糾纏，而她的病情卻在不知不覺中有了變化。該劇由曹天愷搭檔劉夕語，曹天愷在短劇界被封為「肌肉男神」，戲裡大露胸肌的鏡頭被讚是視覺福利，與劉夕語有眾多大尺度激情吻戲與床戲，因此有網友建議「戴耳機看」。

《墜入春夜》60集親了20集

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《墜入春夜》。（圖／翻攝自微博）

短劇人氣CP組合曾輝、韓雨彤至今合作將近13部劇，每一部都深獲好評。他們其中一部作品《墜入春夜》尺度極大，描述千金女姜雪凝遭迫害父母雙亡，又與陌生男子秦深發生一夜情，事後懷孕生女又遭奪走孩子，多年後回來復仇，假裝是遭受丈夫家暴的賭場荷官，伺機誘惑仇人的丈夫，最後竟發現仇人丈夫就是一夜情的男子。劇中有眾多引誘男主角、越界偷情的場面，全劇60集吻戲就有20集，雖然走禁忌風格但其實男女主角才是真愛，撩翻一票短劇劇粉。

《失控佔有》夫妻親密戲太多下架了

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《失控佔有》。（圖／翻攝自微博）

《失控佔有》是一部女性向大尺度短劇，改編自阿娟囡囡的小說《婚後放縱》，描述大鯨科技的女主管姜彌隱婚，對象竟是集團大公子，同時也是自己公司的老闆陳麒現，一個是傭人女兒，一個是富家少爺，除了地位懸殊，還有上一輩的恩恩怨怨，婚姻生活卻時常翻雲覆雨，男主角人設表面上常發怒如暴君，對小兔子般的女主角極盡呵護與佔有慾。短劇由吳宇航、賀靈榣主演，兩人除了眾多吻戲與床戲，加上調情台詞充滿暗示性，尺度過大導致被平台下架。

《山有木兮木有枝》婚後充滿虎狼之詞

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《山有木兮木有枝》。（圖／翻攝自微博）

大尺度不只在現代劇！古裝劇《山有木兮木有枝》屬於權謀愛情題材，改編自番茄小說《暗戀十年被逼嫁，攝政王攬入懷》，由林秋奈、李若洵繼《偏惹梟雄》後的二搭之作。該劇描述江初月暗戀沒有血緣的兄長10年，只能眼見兄長不斷續弦，後來因故被皇帝賜婚，嫁給冷酷無情的攝政王謝臨淵。男女主角婚後生愛，男主角又爭又搶加上暗戀女主角已久的人設，讓後半段故事節奏加快，婚後不但吻戲變多，還有「那處可消腫了」、「我幫妳塗藥」、「遵從內心享受這世間的歡愉」、「可以慢一點嗎」等台詞，被形容「虎狼之詞」、「眼神開車」。

《以她為籠》吻戲多達16場

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《以她為籠》。（圖／翻攝自微博）

《以她為籠》描述記者「沈檸」臥底破獲跨國犯罪，意外惹怒犯罪集團首腦，3個月後，犯罪首腦竟以豪門繼承人「江馳」現身，從此生活脫離不了他的瘋狂掌控。該劇由王小億搭檔鹿單東，兩人都是短劇界的當紅一線演員，除了演技深獲好評，在戲裡有多達16場強吻戲，女主角堅強不屈服，對上瘋批復仇的黑道老大，更是一大看點。男女主角從強制愛到純愛，結局解讀也引發熱烈討論。

《嬌藏玫瑰》霸總強制愛

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《嬌藏玫瑰》。（圖／翻攝自微博）

短劇大尺度屢屢引發爭議，同時踩線尺度的激情戲，也撩得短劇劇粉瘋狂，這類型粉絲通常被稱為「大黃丫頭」。其中《嬌藏玫瑰》也屬於大黃丫頭點名收藏的作品。故事描述女主角「安靜」為了留學學費當起神秘富商言良夜的情人，畢業後就結束關係，回國成為電視台主播，不料言良夜卻追了過來。該劇由陳瑞豐搭檔揚帆，男主角獨佔慾大發，強行介入女主角的新生活，因這秘密關係而糾纏不休。

《雙向欲臣》瘋批女主與病嬌男主

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《雙向欲臣》。（圖／翻攝自微博）

《雙向欲臣》被稱為「陸娛不敢拍的短劇拍出來了」的作品，描述有雙相情緒障礙症的千金女姜許，玩弄負債累累的校草陸執，數年後千金家中破產被賣到紅燈區，卻被成為富人的陸執買下晝夜纏綿，昏死之際重生穿越回到以前，她不再出手虐待，但是他也不願結束這段特殊關係。該劇由岳雨婷搭檔張翅，兩人都是短劇界高顏值的演員，劇集播出前就備受期待，然而內容涉及SM情節尺度太大，情慾戲太具暗示性，上架前已經被刪減許多畫面，播出後被網友評論劇情不連貫，但男神與女神的合作，仍被粉絲力推。

《甘願臣服》恨之入骨仍愛上小三女兒

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《甘願臣服》。（圖／翻攝自微博）

《甘願臣服》描述恨中生愛的故事，出身豪門的高中生盛放，因父親迷戀一個女人素瑾導致家庭悲劇，令他視為小三女兒的魏思初充滿恨意，年僅7歲的魏思初酷似素瑾，求助盛放收養，沒有血緣關係的兩人因此相依為命，12年後盛放對魏思初既恨又寵愛，兩人跨越重重障礙還是走在一起。該劇由金佳遇、田甜一主演，金佳遇除了顏值高還有宛如雕塑般的結實身材，田甜一則是兼具性感與甜美，兩人戲裡有許多火辣調情的互動，禁忌關係充滿拉扯感，吻戲多達15場之多。

《攀高枝》落魄千金勾引掌權人小叔

▲▼大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單。（圖／翻攝自微博）

▲《攀高枝》。（圖／翻攝自微博）

短劇雖然大尺度吸睛同時引發下架問題，去年（2025）部分劇集開始刪減親密戲，又引發一票網友不滿。而2026年的話題短劇《攀高枝》，由王譯磊搭檔劉夕語主演，描述富家千金溫時宜因家道中落被迫聯姻，與與傅家旁支的紈絝傅逸軒訂婚，而她為了救生病母親以便脫離家族威脅，主動勾引傅家的掌權人，輩分算是自己小叔的傅深。該劇又眾多挑逗勾引的情節，一開始就上演女主角偷塞小褲褲給男主角的震撼場面，還有停電偷情吻、脫衣露背當畫紙等挑逗場面，一開始給人女主角勾引小叔的禁忌故事，殊不知全部都是男主角處心積慮佈下的大局。儘管男女主角互相勾引火花極大，但是劇集關鍵親密戲被刪掉，讓追劇劇粉向劇方喊話：「未刪減版交出來！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

短劇折腰君侯本無邪秘色臨界墜入春夜失控佔有山有木兮木有枝以她為籠嬌藏玫瑰雙向欲臣攀高枝甘願臣服

推薦閱讀

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

7小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

20小時前

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

20小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

22小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

9小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

6小時前

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

23小時前

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

4小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

19小時前

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

4小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

27分鐘前11

台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上駕崩

49分鐘前10

吳淡如「20年來首次在台過年」　親揭童年陰影：一直找機會落跑

2小時前41

炎亞綸刮刮樂買2000中1萬！　「只刮一區」網狂吸好運

2小時前20

不只子瑜、舒華！2025年5位台灣男星在韓出道　從選秀到SOLO創佳績

2小時前53

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

3小時前1

樂天女孩甜美拜年！　彭彭笑喊想當花蓮觀光大使

3小時前76

看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

3小時前31

再婚李玉璽首過年！許允樂「情侶紅帽T放閃」　全家團圓溫馨依偎

4小時前44

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    7小時前2425
  2. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    20小時前229
  3. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    20小時前3234
  4. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  5. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    22小時前2413
  6. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    9小時前
  7. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    2/16 08:004
  8. 眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極
    6小時前127
  9. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    23小時前129
  10. 胡瓜「險違約交割三千萬」！
    4小時前149
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合