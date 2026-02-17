大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

記者陳芊秀／綜合報導

大陸微短劇（又稱豎屏劇）近年強勢崛起，動搖了串流市場的版圖，而且打破長劇愛情線公式，靠著密集的親密戲場面，大膽上演情慾對白，屢次逼近踩線影視審查邊界，被陸網形容「擦邊」。光是去年（2025）就出現《短劇折腰》、《以她為籠》、《失控佔有》等，尺度大到甚至因此下架，同時愛看這類題材的觀眾也被暱稱為「大黃丫頭」，這些短劇是如何在心跳加速的拉扯中挑戰視覺極限？《ETtoday星光雲》為大家整理10部擦邊18禁短劇。

▲大陸微短劇尺度大到超乎想像，擦邊18禁導致有些下架了。（圖／翻攝自微博）

《折腰》王母仙藥尺度太大

▲《折腰》。（圖／翻攝自微博）

《折腰》改編自晉江文學城作家蓬萊客創作的小說，翻拍長劇於2025年播出，由宋祖兒、劉宇寧主演，並掀起追劇現象，作品隨後也翻拍短劇版，找來岳雨婷搭檔吳希澤。《折腰》原著屬於穿越重生加上先婚後愛，描述喬家政治聯姻嫁給仇家家主「魏劭」，書中有眾多夫妻歡愛的大尺度場面，短劇版宣傳文案號稱還原原作、小孩不准看，然而播出後一幕重現小說「王母仙藥」的橋段，被指激情戲尺度太大，引發陸網批評，造成僅上線12小時就下架，連官方社群帳號也刪除所有貼文。而劇組重新剪輯，改名《君侯本無邪》於今年1月重新上架，遭受批評的大尺度場面已經刪掉。

《秘色臨界》秘書解封美艷強吻上司

▲《秘色臨界》。（圖／翻攝自微博）

《秘色臨界》改編自網路小說《腿軟的宋秘書哪敢對上司說不滿意》，描述隱藏自己美貌，成為嚴謹秘書的宋夕，在得知自己罹患癌症後，放開自我並強吻自己的總裁上司江延舟，事後突然要離職走人，兩人從此展開秘密的情慾糾纏，而她的病情卻在不知不覺中有了變化。該劇由曹天愷搭檔劉夕語，曹天愷在短劇界被封為「肌肉男神」，戲裡大露胸肌的鏡頭被讚是視覺福利，與劉夕語有眾多大尺度激情吻戲與床戲，因此有網友建議「戴耳機看」。

《墜入春夜》60集親了20集

▲《墜入春夜》。（圖／翻攝自微博）

短劇人氣CP組合曾輝、韓雨彤至今合作將近13部劇，每一部都深獲好評。他們其中一部作品《墜入春夜》尺度極大，描述千金女姜雪凝遭迫害父母雙亡，又與陌生男子秦深發生一夜情，事後懷孕生女又遭奪走孩子，多年後回來復仇，假裝是遭受丈夫家暴的賭場荷官，伺機誘惑仇人的丈夫，最後竟發現仇人丈夫就是一夜情的男子。劇中有眾多引誘男主角、越界偷情的場面，全劇60集吻戲就有20集，雖然走禁忌風格但其實男女主角才是真愛，撩翻一票短劇劇粉。

《失控佔有》夫妻親密戲太多下架了

▲《失控佔有》。（圖／翻攝自微博）

《失控佔有》是一部女性向大尺度短劇，改編自阿娟囡囡的小說《婚後放縱》，描述大鯨科技的女主管姜彌隱婚，對象竟是集團大公子，同時也是自己公司的老闆陳麒現，一個是傭人女兒，一個是富家少爺，除了地位懸殊，還有上一輩的恩恩怨怨，婚姻生活卻時常翻雲覆雨，男主角人設表面上常發怒如暴君，對小兔子般的女主角極盡呵護與佔有慾。短劇由吳宇航、賀靈榣主演，兩人除了眾多吻戲與床戲，加上調情台詞充滿暗示性，尺度過大導致被平台下架。

《山有木兮木有枝》婚後充滿虎狼之詞

▲《山有木兮木有枝》。（圖／翻攝自微博）

大尺度不只在現代劇！古裝劇《山有木兮木有枝》屬於權謀愛情題材，改編自番茄小說《暗戀十年被逼嫁，攝政王攬入懷》，由林秋奈、李若洵繼《偏惹梟雄》後的二搭之作。該劇描述江初月暗戀沒有血緣的兄長10年，只能眼見兄長不斷續弦，後來因故被皇帝賜婚，嫁給冷酷無情的攝政王謝臨淵。男女主角婚後生愛，男主角又爭又搶加上暗戀女主角已久的人設，讓後半段故事節奏加快，婚後不但吻戲變多，還有「那處可消腫了」、「我幫妳塗藥」、「遵從內心享受這世間的歡愉」、「可以慢一點嗎」等台詞，被形容「虎狼之詞」、「眼神開車」。

《以她為籠》吻戲多達16場

▲《以她為籠》。（圖／翻攝自微博）

《以她為籠》描述記者「沈檸」臥底破獲跨國犯罪，意外惹怒犯罪集團首腦，3個月後，犯罪首腦竟以豪門繼承人「江馳」現身，從此生活脫離不了他的瘋狂掌控。該劇由王小億搭檔鹿單東，兩人都是短劇界的當紅一線演員，除了演技深獲好評，在戲裡有多達16場強吻戲，女主角堅強不屈服，對上瘋批復仇的黑道老大，更是一大看點。男女主角從強制愛到純愛，結局解讀也引發熱烈討論。

《嬌藏玫瑰》霸總強制愛

▲《嬌藏玫瑰》。（圖／翻攝自微博）

短劇大尺度屢屢引發爭議，同時踩線尺度的激情戲，也撩得短劇劇粉瘋狂，這類型粉絲通常被稱為「大黃丫頭」。其中《嬌藏玫瑰》也屬於大黃丫頭點名收藏的作品。故事描述女主角「安靜」為了留學學費當起神秘富商言良夜的情人，畢業後就結束關係，回國成為電視台主播，不料言良夜卻追了過來。該劇由陳瑞豐搭檔揚帆，男主角獨佔慾大發，強行介入女主角的新生活，因這秘密關係而糾纏不休。

《雙向欲臣》瘋批女主與病嬌男主

▲《雙向欲臣》。（圖／翻攝自微博）

《雙向欲臣》被稱為「陸娛不敢拍的短劇拍出來了」的作品，描述有雙相情緒障礙症的千金女姜許，玩弄負債累累的校草陸執，數年後千金家中破產被賣到紅燈區，卻被成為富人的陸執買下晝夜纏綿，昏死之際重生穿越回到以前，她不再出手虐待，但是他也不願結束這段特殊關係。該劇由岳雨婷搭檔張翅，兩人都是短劇界高顏值的演員，劇集播出前就備受期待，然而內容涉及SM情節尺度太大，情慾戲太具暗示性，上架前已經被刪減許多畫面，播出後被網友評論劇情不連貫，但男神與女神的合作，仍被粉絲力推。

《甘願臣服》恨之入骨仍愛上小三女兒

▲《甘願臣服》。（圖／翻攝自微博）

《甘願臣服》描述恨中生愛的故事，出身豪門的高中生盛放，因父親迷戀一個女人素瑾導致家庭悲劇，令他視為小三女兒的魏思初充滿恨意，年僅7歲的魏思初酷似素瑾，求助盛放收養，沒有血緣關係的兩人因此相依為命，12年後盛放對魏思初既恨又寵愛，兩人跨越重重障礙還是走在一起。該劇由金佳遇、田甜一主演，金佳遇除了顏值高還有宛如雕塑般的結實身材，田甜一則是兼具性感與甜美，兩人戲裡有許多火辣調情的互動，禁忌關係充滿拉扯感，吻戲多達15場之多。

《攀高枝》落魄千金勾引掌權人小叔

▲《攀高枝》。（圖／翻攝自微博）

短劇雖然大尺度吸睛同時引發下架問題，去年（2025）部分劇集開始刪減親密戲，又引發一票網友不滿。而2026年的話題短劇《攀高枝》，由王譯磊搭檔劉夕語主演，描述富家千金溫時宜因家道中落被迫聯姻，與與傅家旁支的紈絝傅逸軒訂婚，而她為了救生病母親以便脫離家族威脅，主動勾引傅家的掌權人，輩分算是自己小叔的傅深。該劇又眾多挑逗勾引的情節，一開始就上演女主角偷塞小褲褲給男主角的震撼場面，還有停電偷情吻、脫衣露背當畫紙等挑逗場面，一開始給人女主角勾引小叔的禁忌故事，殊不知全部都是男主角處心積慮佈下的大局。儘管男女主角互相勾引火花極大，但是劇集關鍵親密戲被刪掉，讓追劇劇粉向劇方喊話：「未刪減版交出來！」