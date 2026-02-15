專訪／入行貴人罹癌過世10年　石知田把她「金鐘獎照」隨身帶身上

記者黃庠棻／專訪

男星石知田在2014年出道，代表作有台劇《廢財闖天關》、《如果花知道》、電影《極樂宿舍》、《比悲傷更悲傷的故事》等，2025年年底在影集《如果我不曾見過太陽》中飾演反派「歐陽悌」，精湛的演技讓他再一次受到矚目，近日他也在《ETtoday星光雲》的專訪中，吐露了出道超過10年的心境。

▲石知田接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／百澤娛樂提供）

石知田高中就讀師大附中，一路念完臺灣大學土木工程學系，一出道就有著「學霸男星」的封號，被問到是否會想要撕掉自己身上的標籤，他樂觀表示自己有「標籤癖好」，可以留著也可以有越來越多標籤，演了《如果我不曾見過太陽》之後，還希望自己身上可以被貼上「惡霸」，直言「台大惡霸好像有反差萌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲石知田接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／百澤娛樂提供）

在《如果我不曾見過太陽》播出後，石知田展現與過去完全不一樣的演技而受到討論，他感性表示「『歐陽悌』好像變成一個形容詞，對我來講是個很棒的禮物」，他坦言過去自己常常被定義成文青、學霸、陽光，是主創團隊挖掘到他的「惡霸潛力」，才讓他有了另一次被看見的機會。

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》展現反派演技，獲得許多觀眾好評。（圖／Netflix提供）

為了演好歐陽悌這個角色，石知田特地在音樂軟體上開設了一個「歐陽悌歌單」，並取名叫做「ohsheep」，裡頭都是他自己看完劇本消化之後，認為角色會聽的歌曲，同時透過音樂播放來讓自己融入角色，尤其在拍攝片中關鍵的「強暴戲」之前，也都在聽歌單裡的音樂。

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》展現反派演技，獲得許多觀眾好評。（圖／Netflix提供）

談到與李沐一同演出的「強暴戲」，石知田表示他在事前有約女方加上程予希出來吃飯、聊聊，笑說「怎麼是這個組合？很奇怪對吧？」但希望彼此能夠熟悉起來，加上與動作指導的排練，以及劇組「沒有嬉鬧」的拍攝氛圍，讓他直言「超有效率」，但內心還是對於角色做出如此惡劣的舉動，感到「非常過不去」。

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》展現反派演技，獲得許多觀眾好評。（圖／Netflix提供）

擺脫主演身份，回歸觀眾後，石知田認為《如果我不曾見過太陽》中最惡劣的角色其實是黃禮豐飾演的「陳哲力」，當年強暴女主角的惡霸中只有譚善謙飾演的王宇翔沒有實施侵犯，但長大後陳哲力為了讓自己心裡好過，強制要求女主角接受道歉，讓他忍不住直呼「很自私、很偽善，他在乎的只有自己，是我覺得最噁心的角色」。





▲石知田在《如果我不曾見過太陽》展現反派演技，獲得許多觀眾好評。（圖／Netflix提供）

私底下的石知田，在生活中也遇到過不少偽善的人，直言「很常會遇到對你笑的人，但會看得出對方的誇獎，並不是真的在稱讚」，過去也曾聽聞有客戶在當事人面前表現得非常積極，但事後卻耳聞「其實根本不喜歡」的例子。

▲石知田接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／百澤娛樂提供）

對此，石知田坦言自己個性是極度I人，不喜歡出門社交，直率地說道「我也不喜歡自己變成偽善的嘴臉」，不過現在他逐漸打開心房、調適自己，把社交場合當作「去玩，不要有壓力」，儘管如此他在演藝圈也是有交到真心的朋友，像是小賴（賴晏駒）、林暉閔等。

▲石知田是極度I人。（圖／Netflix提供）

不僅如此，石知田過去拍攝學生製片時，曾與香港演員朱栢康合作，對方憑藉《破·地獄》獲得第43屆香港電影金像獎最佳男配角，也在台灣電影《搜查瑠公圳》有亮眼表現。石知田分享兩人初識時，他剛好開始在學粵語，沒想到雙方在許多事情的看法上有很多共鳴，一拍即合成為好友。

▲《搜查瑠公圳》朱栢康。（圖／記者湯興漢攝）

除了朋友之外，石知田與已故的母親感情相當好，雖然媽媽已成天使，他仍常常會表達自己的思念，更表示「依舊很想再跟她說說話」，而影響他人生的貴人不只母親，還有他剛出道時期的第一任經紀人，只是對方在他簽約的第一年就罹患癌症。

▲石知田與過世的母親感情相當好。（圖／Netflix提供）

提到第一任經紀人，石知田表示還未踏入演藝圈之前，他屬於「零認知」的狀態，很好奇對方看到他身上的哪個特質而鼓勵他入行，他仍記得清楚，對方在他拍攝《極樂宿舍》時癌症轉移腦部，在《帶我去月球》殺青時過世。

▲石知田相當想念過世的第一任經紀人。（圖／百澤娛樂提供）

《如果我不曾見過太陽》播出後，有不少人在網路上發文「石知田是我先看到的演員」，他直言第一個看到他的人正是自己的第一任經紀人「姐姐看到很多我自己沒有看到的東西」，當年對方的幾句「我相信你」就成為他的支柱，甚至在他沒自信時都會給予擁抱鼓勵，讓他相當感動「有時不是需要一句話，可能就抱著我相信我，就夠了」。

▲石知田相當想念過世的第一任經紀人。（圖／百澤娛樂提供）

而石知田過去談到第一任經紀人時，還會忍不住眼淚，坦言如今仍會想念對方，但已經知道自己提到對方會有什麼樣的感覺，所以會努力控制情緒，現在他還是一直存著兩人的對話。

▲石知田相當想念過世的第一任經紀人。（圖／百澤娛樂提供）

在已逝經紀人離開的那一年金鐘獎上，對方出現在「思念已逝工作者」的段落裡，石知田特地把那張照片拍下來，時時刻刻存在手機裡，對他來說是一種動力，他直言「看到照片會問自己為何還想做這行」，看到照片會讓他想起自己的初心以及一直在變化的人生目標。

▲石知田相當想念過世的第一任經紀人。（圖／百澤娛樂提供）

感情生活上，石知田與攝影師女友愛情長跑8年，他從不會在公開場合避談戀愛話題，大方透露雙方目前已經同居，還沒有當爸的計畫，所以先養了貓咪，至於愛情保鮮秘訣，他笑說「聚少離多」，但強調兩人目前從事的行業都跟創作有關，當雙方都有新的東西刺激，相對的共同話題就會變多。

▲石知田不急著當爸，先專心養貓咪。（圖／百澤娛樂提供）

隨著農曆新年到來，許多人回家都會被長輩催婚，石知田則透露他與女友完全沒有被催婚，直言「可能再久一點之後就會被催，希望不要」，認了此刻還沒有要踏入婚姻的計畫。

▲石知田暫時沒有結婚計畫。（圖／百澤娛樂提供）