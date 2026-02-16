5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

記者王靖淳／綜合報導

近年演藝圈不再只有拍戲、發專輯這一條路，越來越多藝人選擇發展「斜槓人生」，靠副業闖出新天地，以下就由《ETtoday星光雲》盤點5位藝人斜槓後的最新近況！

▲張捷。（圖／翻攝自Facebook／張捷）

張捷和女星夏如芝2020年結婚，婚後育有一個寶貝女兒，日前才考到職業駕照的他，後來又考到房仲證照，並且在社群發文曬出個人名片，開心宣布自己將跨足房地產領域：「我正式成為一名房仲了。」張捷表示希望未來無論大家是在買屋、賣屋、租屋的路上，他都能夠貢獻一己之力，「有機會陪伴你們、為你們多想一步！」

▲黃少谷。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷Shao Huang）

黃少谷當年以「強辯樂團」出道，過去他是樂團中的主唱兼吉他手，2020年和前「天氣女孩」林采薇（Yumi）結婚，育有2個寶貝兒子。不過他在近年轉型演員，同時為了負擔家庭開銷，還兼差當計程車司機，並於日前宣布考取房仲執照，正式成為一名房仲。

▲蕭閎仁。（圖／翻攝自Facebook／蕭閎仁）

蕭閎仁2022年與攝影師女友登記結婚，並在2024年透過社群分享自己決定入職不動產業，且已取得動產經紀營業員的合格證明。他事後在接受《ETtoday星光雲》專訪時坦言，確實因經濟壓力的關係，才決定開闢事業第二春，為未來做準備。

▲應朗丰。（圖／翻攝自Facebook／應蔚民小應）

應朗丰以電影《海角七號》中角色「水蛙」爆紅，後來他在2024年退出演藝圈改當工程師，並於同年資格考試。應朗丰於隔年元旦宣布轉換跑道當房仲，為此他發文感謝所有支持他的粉絲與客戶，同時也透露，當他簽到人生第一張房屋委賣契約時，還附帶唱一段〈國境之南〉讓客戶高興，承諾未來自己會繼續努力。

▲林道遠。（圖／翻攝自Facebook／林道遠David Lin）

林道遠自節目《超級星光大道》出道，2015年結婚後育有一對子女，並於2024年轉戰房仲業。他曾在接受《ETtoday星光雲》專訪時提到：「因為台灣演藝圈比較不穩定，我也想趁年輕有多一點挑戰，我不想等到我40、50歲的時候再來有中年危急，現在還有體力能力就趕快尋找新的，我也沒有放棄演藝圈。」