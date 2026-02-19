許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學

記者王靖淳／綜合報導

演藝圈中有不少藝人其實早在學生時期就是同班同學，一起熬過考試與青春歲月，即使在出道後各自在不同領域發光，卻仍維持深厚情誼，以下就由《ETtoday星光雲》盤點4對演藝圈好同學組合！

▲許光漢、大鶴曾是同學。（圖／翻攝自Facebook）

許光漢與大鶴不僅因神劇《想見你》爆紅，兩人更被起底早在復興高中時期就是同窗好友。大鶴曾在受訪時透露，許光漢當年便是校園人氣王，擁有一副好歌喉的他，甚至在校內活動中博得「小林宥嘉」的美名。這份深厚情誼讓兩人在首度合作拍戲時，展現自在的絕佳默契。

▲謝欣穎、林予晞曾是同學。（圖／翻攝自Facebook）



林予晞過去曾擔任空姐，她與謝欣穎是國中同班同學。林予晞曾公開分享自己在國中時留長髮、外型平凡，當時就曾被謝欣穎稱讚過，這段往事讓她至今回起想來仍備感榮幸。

▲天心、舒淇曾是同學。（圖／翻攝自微博）

天心跟舒淇這兩位女神是新店大豐國小的同學。不過天心曾透露自己是轉學生，加上不太會認人，所以對大家沒什麼印象，倒是舒淇一眼就記住她，後來還曾爆料，當時在看到天心就覺得：「哇！她好漂亮～。」

▲張韶涵、彭于晏曾是同學。（圖／翻攝自微博）

張韶涵與彭于晏早在加拿大讀高中時便已相識，深厚交情維持至今。張韶涵曾透露，彭于晏學生時期便風靡全校女生，連自己的母親都曾邀他到家中作客，雖然因此一度傳出緋聞，但雙方皆澄清只是單純的好友關係，強調彼此之間「完全沒有戀愛發展的可能」。