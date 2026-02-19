ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓瑜曬合照「高顏值親妹曝光」
天生討喜最有長輩緣星座Top 3
5明星暖舉被讚爆！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學

記者王靖淳／綜合報導

演藝圈中有不少藝人其實早在學生時期就是同班同學，一起熬過考試與青春歲月，即使在出道後各自在不同領域發光，卻仍維持深厚情誼，以下就由《ETtoday星光雲》盤點4對演藝圈好同學組合！

▲▼留稿。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲許光漢、大鶴曾是同學。（圖／翻攝自Facebook）

許光漢與大鶴不僅因神劇《想見你》爆紅，兩人更被起底早在復興高中時期就是同窗好友。大鶴曾在受訪時透露，許光漢當年便是校園人氣王，擁有一副好歌喉的他，甚至在校內活動中博得「小林宥嘉」的美名。這份深厚情誼讓兩人在首度合作拍戲時，展現自在的絕佳默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼留稿。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲謝欣穎、林予晞曾是同學。（圖／翻攝自Facebook）

林予晞過去曾擔任空姐，她與謝欣穎是國中同班同學。林予晞曾公開分享自己在國中時留長髮、外型平凡，當時就曾被謝欣穎稱讚過，這段往事讓她至今回起想來仍備感榮幸。

▲▼留稿。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲天心、舒淇曾是同學。（圖／翻攝自微博）

天心跟舒淇這兩位女神是新店大豐國小的同學。不過天心曾透露自己是轉學生，加上不太會認人，所以對大家沒什麼印象，倒是舒淇一眼就記住她，後來還曾爆料，當時在看到天心就覺得：「哇！她好漂亮～。」

▲▼留稿。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲張韶涵、彭于晏曾是同學。（圖／翻攝自微博）

張韶涵與彭于晏早在加拿大讀高中時便已相識，深厚交情維持至今。張韶涵曾透露，彭于晏學生時期便風靡全校女生，連自己的母親都曾邀他到家中作客，雖然因此一度傳出緋聞，但雙方皆澄清只是單純的好友關係，強調彼此之間「完全沒有戀愛發展的可能」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許光漢大鶴舒淇天心謝欣穎林予晞張韶涵彭于晏

推薦閱讀

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

12小時前

《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

11小時前

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

18小時前

親戚都是天菜！謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪　差14歲感情超好

親戚都是天菜！謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪　差14歲感情超好

15小時前

胡瓜續留《大集合》的溫暖真相　超越收視率的社會契約！

胡瓜續留《大集合》的溫暖真相　超越收視率的社會契約！

9小時前

明道拒留財產給兒子　親揭背後原因：我的錢要自己花完

明道拒留財產給兒子　親揭背後原因：我的錢要自己花完

8小時前

林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

8小時前

韓瑜曬母女合照「高顏值親妹曝光」　網讚：全家都美女

韓瑜曬母女合照「高顏值親妹曝光」　網讚：全家都美女

11小時前

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」　9年後成政大碩士！

17小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

2/17 21:00

張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會

張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會

14小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【超扯行徑】除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包大馬路

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

7歲父母離異成陰影！　小樂認曾「害怕付出」心結曝光：還在學習愛人

1小時前30

許光漢大鶴高中就同班！　盤點4對演藝圈好同學

8小時前61

林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆

8小時前85

明道拒留財產給兒子　親揭背後原因：我的錢要自己花完

9小時前60

「鋼琴女神」李元玲跳芭蕾滿腳水泡　曬傷勢照：一切都值得

9小時前50

胡瓜續留《大集合》的溫暖真相　超越收視率的社會契約！

10小時前20

陸元琪「第二年沒娘家回」　大年初二吐心聲：心裡空空的

10小時前0

專訪／10幾個劇組人員集體中邪昏迷！「鬼片王牌道長」是他　出馬驅魔

11小時前62

《俗女》小嘉玲長大了！　盤點5位台灣女童星「轉大人」現況曝光

11小時前610

韓瑜曬母女合照「高顏值親妹曝光」　網讚：全家都美女

讀者迴響

熱門新聞

  1. 購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了
    12小時前306
  2. 盤點5位台灣女童星「轉大人」
    11小時前122
  3. 鄭麗文紅繩狂抖！　20年資深媒體人發聲
    18小時前2620
  4. 都是天菜！劉以豪是「謝承均表弟」
    15小時前1
  5. 胡瓜續留《大集合》的溫暖真相
    9小時前10
  6. 明道拒留財產給兒子　親揭背後原因
    8小時前164
  7. 林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅
    8小時前121
  8. 韓瑜曬母女合照「高顏值親妹曝光」
    11小時前1210
  9. 專訪／台大學霸女星進演藝圈「媽氣到冷戰」
    17小時前4
  10. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合