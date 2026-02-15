眾量級Andy家寧鬧翻、孫生證實分手多芬！　盤點2025網紅6爭議

記者王靖淳／綜合報導

2025年才剛過不久，網紅圈卻已風波不斷，多起事件在社群快速延燒，掀起兩派網友論戰，而《ETtoday星光雲》也整理了2025年的網紅6大爭議事件，帶你一次看明白！

眾量級Andy、家寧2024年10月宣布分手，兩人事後各自開新頻道，後來Andy上傳一支影片，並對家寧一家提出八大指控，包含股權分配、這10年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，雙方因帳本問題多次隔空交戰，日前他在限動中提到，與女方一家的調解進度為0，引發熱議。

▲Andy、家寧撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD ）

NanaQ日前在社群發文影射遭大咖網紅性騷擾，表示與對方拍片時被聞下體及逼咬性愛玩具，內容曝光後有網友挖出影片，猜她指的是女星薔薔。為此，薔薔事後拍影片回擊，同時也透露拍完片後，NanaQ向她道謝不只一次，甚至還公開發文感謝她，如今卻影射她性騷，讓她感到相當不解。

▲薔薔拍片反擊NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

前「狠愛演」成員牛排在與胡椒、大蛇丸分家近5年後，在頻道上傳新片，以7大QA方式，再次說明「狠愛演」拆夥的原因。面對外界好奇「狠愛演為什麼解散」，牛排強調這是胡椒的決定，他列出3點坦言：「我們拍攝影片的過程中，拍攝手法、內容主題、理念不合，其實已經經過多次磨合，胡椒最終決定解散。」

▲牛排公開狠愛演解散原因。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

YouTuber蔡阿嘎的奶奶「嘎嬤」過世，卻因大堂妹疑發文暗酸他沒在第一時間返鄉奔喪，以及小堂妹「嘎妹」Iris與他疏遠等事，讓家務事被迫搬上檯面，受到外界關注。為此，事後堂弟、嘎妹Iris陸續發聲澄清，而蔡阿嘎也錄製澄清影片，呼籲網友不要再惡意攻擊他的家人。

▲Iris（嘎妹）是蔡阿嘎的堂妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma在2024年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，隔年1月正式離婚，兩人展開新生活後的感情動向備受關注。不過日前女畫家證實與Ryu分手，並自爆遭對方毆打，讓男方揚言提告，事後也拍片還原兩人衝突始末，雙方隔空交戰引發關注。

▲女畫家、Ryu日前隔空交戰。（圖／翻攝自Threads）

孫生日前深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注，日前她接連在社群網站PO出「到底為什麼現在綠茶那麼多」、「無止盡的欺騙我」等貼文，讓不少人好奇及關心兩人是否感情關係生變。為此，孫生事後證實兩人已經分手，同時也坦言是自己不珍惜對方。

▲孫生、多芬分手。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）