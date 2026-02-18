啾啾、十元閃婚懷孕！5啦啦隊女孩單身畢業　婚後近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

曾經在球場邊熱情應援、用笑容融化無數球迷的啦啦隊女孩們，卸下隊服、步入家庭後，究竟過著什麼樣的生活呢？以下就由《ETtoday星光雲》盤點5位啦啦隊女神的最新近況！

▲粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

粿粿曾是中信啦啦隊成員，她在2022年宣布嫁給范姜彥豐，隨後退出啦啦隊，不過卻在去年10月遭男方拍片指控，婚內出軌好友王子（邱勝翊），引發關注。此外，范姜彥豐更爆料粿粿與王子從美國旅遊返台後，態度明顯改變，更自嘲自己「成了綠帽小丑」，事後女方也PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰，掀起不小討論。

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎曾是中華隊專屬啦啦隊（CT Girls）成員，她在2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，並於去年驚喜宣布懷孕，事後證實肚子裡懷的是雙胞胎，同時也透露寶寶的性別是女寶寶。消息曝光後，許多網友紛紛獻上祝福「看來女兒傻瓜的書偉即將上線」、「恭喜書偉和橘子」、「是小公主們，太開心了！」

▲啾啾。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威去年12月9日證實求婚成功，隔天現身戶政事務所完成結婚登記，消息曝光後喜獲一票祝福。小倆口事後低調舉辦性別派對，戳破氣球揭曉肚子中的寶寶是女生，驚喜宣布即將升格成為新手爸媽，開心的模樣全被好友拍下來。

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛（十元）去年1月證實離開樂天桃猿球團，並在2024年認愛羽球雙打奧運金牌選手王齊麟，同年底答應求婚，小倆口去年6月完成結婚登記，10月公開懷孕喜訊，並在同年12月補辦婚宴。日前陳詩媛分享與王齊麟共組家庭的契機，她感性吐露，因為看到對方在最風光的時刻，仍願意陪伴深陷谷底的她，讓她認定這就是「可以一起走下去的人」，才決定鼓起勇氣結婚，面對未來更多挑戰。

▲Peggy。（圖／翻攝自Instagram／0105peggy）

Peggy曾是中信兄弟啦啦隊副隊長，她在2023年嫁給老公建商富二代黃瀚霆，隔年3月宣布懷孕：「今年沒辦法再以啦啦隊身份上場，突然來一個驚喜、意外，真的熱愛舞台，很捨不得離開。」當時，她一度激動落淚，「這一切來得很突然，換個角度想想，今年可以站在同一個視角，幫球隊加油，感覺可以跟大家更親近，也可以好好欣賞姐妹們表演，成為妳們的頭號粉絲。」