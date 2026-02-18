啾啾、十元閃婚懷孕！5啦啦隊女孩單身畢業　婚後近況曝光

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

啾啾、十元閃婚懷孕！　5啦啦隊女孩婚後近況盤點

記者王靖淳／綜合報導

曾經在球場邊熱情應援、用笑容融化無數球迷的啦啦隊女孩們，卸下隊服、步入家庭後，究竟過著什麼樣的生活呢？以下就由《ETtoday星光雲》盤點5位啦啦隊女神的最新近況！

▲▼啦啦隊女孩婚後近況盤點。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

粿粿曾是中信啦啦隊成員，她在2022年宣布嫁給范姜彥豐，隨後退出啦啦隊，不過卻在去年10月遭男方拍片指控，婚內出軌好友王子（邱勝翊），引發關注。此外，范姜彥豐更爆料粿粿與王子從美國旅遊返台後，態度明顯改變，更自嘲自己「成了綠帽小丑」，事後女方也PO出17分鐘影片回應爭議，雙方一來一往隔空交戰，掀起不小討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼啦啦隊女孩婚後近況盤點。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎曾是中華隊專屬啦啦隊（CT Girls）成員，她在2023年嫁給Energy張書偉，隔年6月舉辦婚禮，並於去年驚喜宣布懷孕，事後證實肚子裡懷的是雙胞胎，同時也透露寶寶的性別是女寶寶。消息曝光後，許多網友紛紛獻上祝福「看來女兒傻瓜的書偉即將上線」、「恭喜書偉和橘子」、「是小公主們，太開心了！」

▲▼啦啦隊女孩婚後近況盤點。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲啾啾。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）

中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）和樂天桃猿外野手陳晨威去年12月9日證實求婚成功，隔天現身戶政事務所完成結婚登記，消息曝光後喜獲一票祝福。小倆口事後低調舉辦性別派對，戳破氣球揭曉肚子中的寶寶是女生，驚喜宣布即將升格成為新手爸媽，開心的模樣全被好友拍下來。

▲▼啦啦隊女孩婚後近況盤點。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛（十元）去年1月證實離開樂天桃猿球團，並在2024年認愛羽球雙打奧運金牌選手王齊麟，同年底答應求婚，小倆口去年6月完成結婚登記，10月公開懷孕喜訊，並在同年12月補辦婚宴。日前陳詩媛分享與王齊麟共組家庭的契機，她感性吐露，因為看到對方在最風光的時刻，仍願意陪伴深陷谷底的她，讓她認定這就是「可以一起走下去的人」，才決定鼓起勇氣結婚，面對未來更多挑戰。

▲▼啦啦隊女孩婚後近況盤點。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲Peggy。（圖／翻攝自Instagram／0105peggy）

Peggy曾是中信兄弟啦啦隊副隊長，她在2023年嫁給老公建商富二代黃瀚霆，隔年3月宣布懷孕：「今年沒辦法再以啦啦隊身份上場，突然來一個驚喜、意外，真的熱愛舞台，很捨不得離開。」當時，她一度激動落淚，「這一切來得很突然，換個角度想想，今年可以站在同一個視角，幫球隊加油，感覺可以跟大家更親近，也可以好好欣賞姐妹們表演，成為妳們的頭號粉絲。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Peggy啾啾陳詩媛謝京穎粿粿

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

15小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

6小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

2/17 11:10

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

16小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

15小時前

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

4小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

4小時前

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

3小時前

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

18小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前1

啾啾、十元閃婚懷孕！5啦啦隊女孩單身畢業　婚後近況曝光

53分鐘前66

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

1小時前20

2026春晚超狂4亮點！王楚然花神絕美、武打機器人…收視最高是他

1小時前1

還記得過年必聽的中國娃娃嗎？　娃娃現況曝光「美得像孫芸芸」

2小時前20

她吃炸物體脂仍降到18%！蘿莉塔「喝錯咖啡」胖15kg 6女星減肥菜單公開

2小時前0

請開聲音！鬼鬼突曬1歲愛女「初一拜年音檔」　超萌奶音融化全網

3小時前22

王楚然「紅衣昭君」春晚爆紅！僅出場20秒…回眸熱度飆2億狂漲粉

3小時前0

算命師神預言全中！　李芷婷遇「天命男」2年戀被寵爆：讓我像小孩一樣

3小時前94

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

4小時前55

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    15小時前207
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  4. 大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開
    6小時前1012
  5. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    2/17 11:102825
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    16小時前8
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    15小時前1
  8. 阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」
    4小時前122
  9. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
  10. 天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！
    4小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合