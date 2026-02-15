ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
不只是一夕爆紅！　DAY6、WOODZ、fromis_9撐過動盪後站上全盛期

記者張筱涵／綜合報導

在競爭激烈、節奏飛快的K-POP產業中，並非所有成功都來自一夕爆紅。有些藝人與團體歷經公司更迭、成員變動、活動中斷甚至長期低潮，卻憑著對音樂與舞台的堅持，一步步累積實力與口碑，最終站上人氣高峰。DAY6、WOODZ與fromis_9正是其中代表，他們用多年時間證明，只要撐過動盪與考驗，「全盛期」未必只屬於出道初期。

DAY6

DAY6於2015年9月7日出道，是JYP娛樂首支推出的男子樂團。不同於主流偶像定位，他們自出道起便堅持全員自作曲、自演奏，以紮實音樂實力慢慢累積口碑，直到全員完成兵役後，才迎來外界普遍認同的「全盛期」。

▲▼DAY6。（圖／翻攝自FACEBOOK／DAY6）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲DAY6由元弼，度云、Young K和晟鎮組成。（圖／翻攝自FACEBOOK／DAY6）

DAY6除了度云是本身就會打鼓，透過徵選加入的外，其他人皆是練習生，被分配要以樂隊出道時都感到慌張，成軍初期，成員便立下「一定要寫自己的歌」的目標，2012年起陸續向公司提交超過百首作品，卻屢遭退回，直到2015年完成〈Congratulations〉，才首次獲得肯定，並成為出道曲，為團體奠定創作型樂團的定位。

出道後，DAY6仍以高強度練習著稱。成員曾透露，練習生時期每天可達12至14小時，出道後也維持長時間合奏與創作。為了能邊演奏邊演唱，他們甚至關燈練習，只靠肌肉記憶完成演出，隨著合作時間拉長，團隊逐漸建立成熟的創作分工與高度默契，也因此累積「信聽DAY6」的口碑。

DAY6於2017年起透過全年音源企劃Every DAY6持續推出新作，逐步打開大眾知名度。同時，團體也延續以粉絲情感為靈感的互動式創作模式，蒐集My Day提供的關鍵字、故事與情緒，再由成員親自完成詞曲創作，強化作品與聽眾之間的情感連結。隨著口碑與現場實力逐年累積，DAY6在迎來兵役階段前，已奠定穩固的音樂基礎與忠實粉絲群。

▲▼DAY6。（圖／翻攝自Melon）

▲DAY6於2017年展開《Every DAY6》計畫。（圖／翻攝自Melon）

四名成員全數以現役入伍，且服役單位各不相同最終，隨著元弼於2023年11月退伍，DAY6正式結束約2年8個月的軍白期。

全員回歸後，DAY6人氣與影響力明顯回升，不僅演唱會門票秒殺，舊作音源也長時間逆行榜單，2024年更受邀登上職棒明星賽舞台，萬人合唱場面成為代表性畫面，2025年迎來出道10週年，並宣布全員與JYP娛樂再次續約，象徵團體進入最成熟、也最被大眾理解的階段。

▲▼DAY6。（圖／翻攝自FACEBOOK／DAY6）

▲DAY6結束軍白期後，許多舊作逆襲，新作也受到高度關注。（圖／翻攝自FACEBOOK／DAY6）

WOODZ

WOODZ（曹承衍）近年以歌曲〈Drowning〉逆襲音源榜，成為「服役期間爆紅」的代表人物。事實上，他的演藝之路並非一路順遂，而是歷經多次身份轉換與事業停擺，最終以音樂實力走出屬於自己的全盛期。

曹承衍於2014年以跨國男團UNIQ成員身分出道，團體由中國樂華娛樂與韓國YG娛樂合作打造，原本被寄予厚望，卻因2016年「限韓令」影響，中國活動全面受阻，團體自2017年起幾乎停擺，演藝生涯一度陷入空白期。

▲▼WOODZ。（圖／翻攝自韓網）

▲曹承衍2014年以UNIQ成員出道。（圖／翻攝自韓網）

為了尋找突破，曹承衍轉而投入個人發展，曾以「Luizy」之名參加《Show Me The Money 5》，雖未走到最後，但憑藉高音色饒舌與舞台存在感留下深刻印象。他2019年再度挑戰選秀節目《PRODUCE X 101》，一路名次穩定上升，最終以第5名之姿加入限定團體X1出道，人氣快速攀升，然而，X1因爭議僅活動數月即解散，再度讓他的演藝之路被迫中斷。

▲▼WOODZ。（圖／翻攝自韓網）

▲曹承衍曾參加《Show Me The Money》。（圖／翻攝自韓網）

▲▼WOODZ。（圖／翻攝自韓網）

▲曹承衍參加《PRODUCE X 101》人氣上升。（圖／翻攝自韓網）

曹承衍2018年起正式以「WOODZ」之名展開個人音樂活動，音樂風格從饒舌拓展至R&B、另類流行與搖滾，親自參與作詞作曲，逐漸建立「全能型創作歌手」形象．2022年離開待了8年的樂華娛樂，轉投EDAM娛樂，開啟人生新階段。

真正的轉捩點出現在服役期間。2024年10月，正在軍中服役的曹承衍登上《不朽的名曲》國軍日特輯舞台，演唱〈Drowning〉的現場影片在YouTube曝光後迅速引發討論，點閱數短時間內暴增，該曲發行一年半後強勢逆行，陸續打進Melon榜單，並於2025年5月登上Melon Top100冠軍、拿下《人氣歌謠》一位，成為年度代表性逆襲歌曲。

▲▼WOODZ。（圖／翻攝自韓網）

▲曹承衍當兵期演唱〈Drowning〉。（圖／翻攝自YouTube／KBS 레전드 케이팝）

曹承衍2025年7月21日正式退伍，並親手為母親製作「花鞋」作為禮物，感性一幕引發粉絲熱議。從團體出道受挫、選秀翻紅又歸零，到以創作歌手之姿站上音源巔峰，曹承衍用超過十年的時間證明，「好音樂，永遠不嫌晚」。

fromis_9

fromis_9出道8年來歷經多次轉折，從話題性不足的選秀起點、長時間空白期，到公司更迭與成員離隊，始終在低潮中前行。沒想到在轉為5人體制、換新東家後，團體反而迎來出道以來最亮眼的成績，被外界形容為「大器晚成型女團」的代表。

fromis_9於2018年透過選秀節目《偶像學校》誕生，當時以9人之姿出道，節目本身話題與收視有限，使團體初期聲量不高，首張專輯《To. Heart》、《To. Day》成績平平，市場反應冷淡。製作團隊隨後調整方向，於〈LOVE BOMB〉時期大幅改變風格，才逐漸建立起屬於fromis_9的清新、明亮音樂色彩。

▲▼fromis_9。（圖／翻攝自FACEBOOK／fromis_9 (프로미스나인)）

▲fromis_9並沒有出道即紅。（圖／翻攝自FACEBOOK／fromis_9 (프로미스나인)）

在女團市場全面吹向「Girl Crush」與強烈世界觀的年代，fromis_9選擇不跟風，持續以輕快、正向、易入耳的歌曲深耕本土市場，卻也因此被視為「不夠即時爆紅」的團體，加上疫情期間長達1年多的空白期，人氣成長一再被迫中斷。

fromis_9於2021年正式轉入HYBE旗下PLEDIS娛樂後，迎來重要轉機。〈WE GO〉透過校園與軍中擴散累積口碑，讓fromis_9穩坐「軍中人氣女團」之列，接續推出的〈Talk & Talk〉更讓她們在出道1323天後，首次拿下音樂節目冠軍，終於寫下里程碑。

隨後〈DM〉、〈Stay This Way〉接連奪下音樂節目1位，fromis_9逐漸擺脫「只有知名度、缺乏成績」的標籤，並以穩定現場實力與高完成度舞台，建立起「實力派清新女團」的口碑。

然而，就在事業看似穩定之際，團體再度面臨重大考驗。成員離隊與合約到期，讓fromis_9一度陷入存續危機，2024年底正式結束和PLEDIS娛樂的合約，外界普遍認為團體可能就此畫下句點。

▲▼fromis_9。（圖／翻攝自FACEBOOK／fromis_9 (프로미스나인)）

▲fromis_9於2024年底合約到期。（圖／翻攝自FACEBOOK／fromis_9 (프로미스나인)）

關鍵時刻，5名成員（李娜炅、宋河英、白知憲、朴池原、李彩煐）選擇攜手續行，轉投新成立的ASCEND娛樂，正式以5人體制重新出發。這次重啟成為轉捩點，回歸作〈Supersonic〉掀起熱潮，音源排名一路攀升，不僅打進Melon TOP10，更刷新團體歷來最佳成績，證明fromis_9的真正價值終於被市場看見。

此後團體展開出道以來首度世界巡演，並在大學慶典、年末舞台與影音平台全面活躍，成功拓展年齡層與性別圈層。從「沒趕上浪潮的女團」，走到「逆勢成長的代表案例」，fromis_9用8年時間走完別人可能撐不到一半的路。

▲▼fromis_9。（圖／翻攝自FACEBOOK／fromis_9 (프로미스나인)）

▲fromis_9以5人體制再出發，迎來團體巔峰期。（圖／翻攝自FACEBOOK／fromis_9 (프로미스나인)）

關鍵字

DAY6fromis_9WOODZ

