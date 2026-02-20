專訪／韓9頭身女神被網爆「不敢進球場」！　扭傷邊哭邊跳整隻腳腫起來

記者孟育民／台北報導

南韓啦啦隊「九頭身女神」睦那京擁有亮麗外型，是KBO樂天巨人啦啦隊的隊長。她日前宣布來台加盟PLG職籃啦啦隊「YoungKey Girls 洋基女孩」，所到之處都是粉絲，人氣不容小覷。她接受《ETtoday星光雲》專訪，暢談決定來台發展的關鍵原因，有感說：「來台灣的時間雖然不久，但試了很多在韓國沒體驗過的事情，覺得非常新鮮。」她也回顧入行10年的心境轉折與低潮時刻。

▲睦那京接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

其實早在過去，睦那京就曾收到來自台灣球團的邀請，但當時並未點頭答應。她坦言，當時韓國的工作相當繁忙，加上觀察到許多韓籍啦啦隊女孩陸續來台發展，覺得貿然跟進，反而像是「隨波逐流」，因此選擇按兵不動。直到這次接到洋基球團的邀約，她才慎重做出決定，「因為是全新的球團，給了我很多發揮空間，可以把台灣與韓國的應援文化融合在一起，打造一支全新的啦啦隊，我覺得很有意義。」

談到初來乍到的擔憂，她笑說，自己其實最擔心的是表情管理，「台灣的女生很會擺表情、跟粉絲互動，但我一開始覺得自己能做的表情很有限。」而身為韓國與台灣兩地啦啦隊的隊長，睦那京分享角色的切換。在韓國，她已經帶隊多年，團隊運作方向相對成熟，只需微調與引導；而在台灣，一切從零開始，隊員彼此仍在磨合階段，「希望能把大家統整起來，一起往前走。」至於頻繁往返兩地，她則淡然看待說：「飛行時間只有兩個半小時，就當成去其他城市出差。」

▲睦那京談起來台發展契機。（圖／記者李毓康攝）

回顧入行點滴，睦那京在2016年就以高中啦啦隊隊員身分備受矚目，2017年開始更是正式成為韓職「韓華鷹」的啦啦隊員。今年即將邁入第10年，她透露過去曾因爲被網爆，有度過一段難熬的時期，甚至害怕走進球場，「看到很多粉絲在外面排隊，我知道他們不一定是寫惡評的人，但我就是不敢直視他們。」當時她心理壓力大到狂冒冷汗，才驚覺自己承受的負擔遠超想像。後來她慢慢意識到，真正到場支持的人，遠比網路上的聲音更多，「那些惡評，往往來自沒有真正見過我的人。」於是她選擇撐下來，「因為我知道，他們最想看到的，就是我放棄。」

睦那京也分享，自己會走上啦啦隊這條路，源自高中時看球賽，被前輩金娟婷在場上甩頭髮的模樣深深吸引。不過她的父母起初強烈反對，尤其是母親，她回憶說：「我在念書時不但當過班長、副班長，學業也一直很認真，所以父母希望我不要走向表演藝術、體育這一類的道路。」她花了將近8個月說服家人，甚至把自己18到20歲的人生規劃寫成企劃書，才終於獲得同意。

▲睦那京曾也有過低潮。（圖／記者李毓康攝）

睦那京私下個性相當反差，放鬆時就像個小女孩般自然可愛，但一站上球場，對自己的要求卻極為嚴格。她坦言，即便身體不適，也會盡量維持最佳狀態，不讓粉絲察覺，「手很酸、腳很痛其實都可以忍。當啦啦隊需要很強的意志力，如果意志力不夠堅強，一點不舒服就選擇不跳，那可能就有點不及格。」

▲睦那京最喜歡攤在椅子上滑手機。（圖／記者李毓康攝）

應援生涯中，她也曾在開場舞時扭傷腳踝，邊哭邊跳，下場才發現整隻腳腫起來，緊急送醫。即便如此，她仍沒有因此退縮。談到新年願望，睦那京笑說，希望能在台灣與韓國都不要受傷，過年則打算好好吃美食、躺在沙發上追劇，好好休息補充能量。

▲睦那京。（圖／記者孟育民製圖）

