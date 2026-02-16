ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「10部台灣神劇清單」讓你年假刷不停
過年10大禁忌全攻略！做錯窮整年
林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍
盤點《週間偶像》4大傳奇單元！　隨機舞蹈、兩倍速挑戰至今仍被封神

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《週間偶像》自2011年開播，成為K-POP粉絲心中不可取代的偶像綜藝代表，累積出一系列被粉絲封為「傳奇」的經典單元。其中由鄭亨敦與Defconn（大俊）主持的時期，更是被公認為「笑點密度最高」的黃金年代。

隨機舞蹈：跳錯就翻車　偶像綜藝感全面崩壞

提到《週間偶像》，最具代表性的環節非「隨機舞蹈」莫屬。節目會隨機播放來賓團體的歌曲副歌，偶像必須立刻判斷是哪一段副歌、迅速站好隊形並跳出正確舞步，失誤就得接受懲罰，還常常賭上獎品，讓氣氛緊張又爆笑。

不少團體在挑戰時展現出「為了贏不擇手段」的耍賴本能，反而成為綜藝看點。其中二代男團TEEN TOP只要一發現有人跳錯，就會直接「飛踢」隊友的畫面，更是多年來不斷被剪成短影音流傳，至今仍被粉絲回味。

▲▼隨機舞蹈 teen top。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

▲TEEN TOP當年只要看到跳錯的人就會飛踢。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

兩倍速舞蹈：GFRIEND寫下難以超越的傳說

「兩倍速舞蹈」同樣是節目史上不可忽視的經典。該單元首次由GFRIEND挑戰，原本以為偶像們應該沒能達成，沒想到GFRIEND在兩倍速音樂下，舞步依舊整齊俐落，讓主持人大俊與當時擔任助理主持人的CNBLUE主唱鄭容和當場看傻。

▲▼GFRIEND。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

▲GFRIEND是兩倍速舞蹈傳奇。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

GFRIEND雖然邊尖叫邊跳，但動作幾乎沒有遲疑，成功寫下傳奇後，「兩倍速舞蹈」也正式成為節目固定單元。她們在2016年再次挑戰時，更是全程穩定完成，宛如正常速度跳舞，該片段至今累積超過4053萬觀看次數，被視為無法複製的名場面。

玩具槌：被敲過就會紅的都市傳說

《週間偶像》早期還有一項讓偶像又怕又期待的懲罰，任務失敗時，會被亨敦或大俊用玩具槌敲頭。由於初期被敲到的來賓包含IU、G-Dragon等人，網路上甚至流傳起「被玩具槌敲過就會爆紅」的都市傳說。

被敲的偶像多半當場大笑、不斷喊痛，真實反應反而加深觀眾好感，相關片段至今仍常被剪輯流傳。不過隨著節目改版，玩具槌單元也逐漸消失，成為老粉絲心中的限定回憶。

▲▼IU G-Dragon。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

▲IU和G-Dragon被玩具槌打後的反應都引爆笑。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

 

BTOB〈TEARS〉高音＋醜臉舞蹈　實力與綜藝感一次到位

實力派男團BTOB則是在《週間偶像》中留下大量傳奇片段。其中在第262集中，成員以奇特造型挑戰超高音名曲〈TEARS〉，完美演唱表現讓其他偶像來賓與主持人大俊、金希澈、Hani接連讚嘆，字幕更直接標註「這真的是原Key沒錯」。

▲醜舞和高音。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）▲醜舞和高音。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

▲BTOB狂飆高音。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

不只如此，隊長恩光同集更被拱「醜臉舞蹈」，毫不顧形象的投入演出，相關影片突破百萬觀看次數，也再次證明BTOB兼具歌唱實力與綜藝感的獨特魅力。

▲醜舞和高音。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）▲醜舞和高音。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

▲徐恩光醜臉舞蹈。（圖／翻攝自YouTube／ALL THE K-POP）

從隨機舞蹈到兩倍速挑戰，再到玩具槌與BTOB名場面，《週間偶像》成功打造出無數經典橋段，即便節目已正式畫下句點，這些片段仍持續在網路上被反覆播放，成為K-POP綜藝史上難以抹去的一頁。

週間舞蹈隨機舞蹈兩倍速舞蹈醜臉舞蹈高音對決玩具槌

