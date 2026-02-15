ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
K-POP「3大傳說級」年末舞台！　動員33組藝人大合唱、分組限定團封神

記者張筱涵／綜合報導

回顧K-POP年末舞台史，2012至2013年間的頒獎典禮至今仍被粉絲視為「全盛期代表」。無論是2013年《SBS歌謠大戰》集結歷代級卡司的大合唱舞台、2012年《MBC演技大賞》童星跨劇合作的經典表演，或是《SBS歌謠大戰：The Color of K-POP》打破團體界線的企劃舞台，都成為多年後仍被反覆回味、討論不斷的傳說級名場面。

2013 SBS歌謠大戰：藝人大合唱

2013年SBS《歌謠大戰》找來當紅歌手們大合唱〈YOU ARE A MIRACLE〉，包括IU、成始璄、Girl's Day、B1A4、EXO、BEAST（現為HIGHLIGHT）、2PM、少女時代、BIGBANG太陽和G-Dragon、CNBLUE、ZE:A、INFINITE、f(x)、Ailee、KARA、After School、TEEN TOP、2NE1、MISS A、J.Y.Park、宣美、K.WILL、SHINee、李承哲、APINK、SJ金希澈、李孝利、4minute、B.A.P、Brown eyed girls、Tiger JK、尹未來。

留言區可見一直到2026年都還有人在留言回溫，「這陣容就是歷代級的，那個時候最資淺的團體是BTS、EXO、APINK，真的太驚人了，若有人問K-POP全盛期那絕對就是這時候」、「這時候的男團是連男生的我都愛的」、「希望2026年也能再有這樣的表演」、「真的是傳說啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2013歌謠大戰。（圖／翻攝自YouTube／SBS）

▲2013年歌謠大戰找來眾星合唱。（圖／翻攝自YouTube／SBS）

《想你》、《擁抱太陽的月亮》童星合作舞台

2012年，MBC接連推出《擁抱太陽的月亮》與《想你》兩部收視與話題兼具的夯劇，讓當年的《MBC演技大賞》備受矚目。不同於往年多半邀請偶像團體擔任祝賀表演，該屆典禮改由三位童星演員呂珍九、金裕貞與金所炫攜手登台，打造一段至今仍被觀眾津津樂道的經典舞台。

▲▼擁抱太陽的月亮 想你。（圖／翻攝自韓網）

▲《擁抱太陽的月亮》和《想你》是2012年經典韓劇。（圖／翻攝自韓網）

巧合的是，呂珍九與金裕貞正是《擁抱太陽的月亮》中男女主角的童年時期演員，而呂珍九與金所炫則在《想你》中飾演男女主角的少年時期。製作單位因此以「呂珍九」作為交會點，巧妙串連兩部戲劇，設計出一段宛如三角敘事的舞台表演。

表演一開始，由金裕貞演唱《擁抱太陽的月亮》主題曲〈Back in Time〉，溫柔歌聲剛響起，身穿韓服的呂珍九隨即登場，並說出劇中經典台詞：「你說讓我忘了你，你希望我忘了你。對不起，我曾試著忘了你，但我做不到。」瞬間將觀眾拉回劇中情境。

▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）

▲金裕貞和呂珍九穿著《擁抱太陽的月亮》劇服現身。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）

緊接著，金所炫現身，低聲重複《想你》的名場面台詞：「下雨……不下雨……下雨……不下雨……正宇啊……韓正宇。」隨著〈Tears are falling〉的旋律響起，呂珍九略顯尷尬地看了金裕貞一眼，隨後緩緩脫下韓服，裡面竟是《想你》中角色所穿的制服，並走向金所炫，完成角色轉換。

▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）

▲《想你》女主角金所炫一出現，呂珍九馬上脫下韓服。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）

歌曲結束後，呂珍九再現《想你》的經典橋段，替金所炫夾上曬衣夾並說出：「原來妳長這樣啊，李秀妍。」然而此時，被「晾」在一旁的金裕貞突然喊道：「殿下，能遇到殿下，我十分幸福。」背景音樂隨即再度響起《擁抱太陽的月亮》OST，兩位女演員走到舞台中央並肩合唱，留下手拿韓服、站在一旁的呂珍九顯得相當尷尬又逗趣。

最終，呂珍九插到兩人中間，三人同框的畫面讓台下演員與觀眾笑聲與掌聲不斷，也為祝賀舞台畫下完美句點。

▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）▲▼想你 擁月。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）

▲重現《想你》經典橋段後，雙女主角共同合唱後，三人一同致意。（圖／翻攝自YouTube／ 고유명사진구오빠）

當年負責演技大賞企劃的工作人員也親自留言表示：「那時我是負責該屆頒獎典禮的編劇，已經是10年前的事了，現在仍有這麼多人觀看這段祝賀舞台，真的很開心。」他透露，原本曾考慮邀請歌手Lyn演出，但因年末行程無法配合，才轉而邀請當時仍是童星的三人。

該名工作人員也感性回憶，三位演員不僅爽快答應演出，還特地到MBC進行額外練習，「那一年MBC有很多熱門戲劇，現場聚集了許多大明星，但即使在忙亂中，那三位年輕演員依然特別耀眼。」他也表示，演技大賞向來風格較為端莊，能加入幽默元素並被觀眾記到現在，對製作團隊而言也是一段珍貴回憶。

2012 SBS歌謠大戰：The Color of K-POP

2012年SBS歌謠大戰以《The Color of K-POP》登場，至今仍被視為歷屆歌謠大戰中最具代表性、完成度最高的一屆。該年製作單位打破以往單一團體表演形式，將當紅偶像重新組合為跨團限定企劃，成功掀起話題與討論，也被外界形容為「SBS歌謠大戰的最後火花」。

節目以「顏色」為概念，將偶像分為紅、白、藍、黑四組，每組皆由不同團體的5名成員組成，並各自發表全新歌曲。播出前，官方陸續釋出各隊的練習花絮作為暖身，正式舞台上首度公開新歌演出，更成為當晚最大亮點。

紅隊「Dazzling Red」主打女性魅力與性感風格，由KARA的妮可、After School的Nana、4minute的泫雅、Secret的全烋星，以及SISTAR的孝琳組成，並由勇敢兄弟操刀製作。

▲▼2012歌謠大戰。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

▲Dazzling Red。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

白隊「Mystic White」則走神秘、浪漫路線，成員包括KARA的姜智英、After School的Lizzy、4minute的許嘉允、Secret的韓善伙，以及SISTAR的寶拉，歌曲由金度勳製作。

▲▼2012歌謠大戰。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

▲2012歌謠大戰。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

藍隊「Dramatic Blue」以俐落的男性形象為主，由2AM的趙權、MBLAQ的G.O、BEAST（現Highlight）的梁耀燮、INFINITE的南優賢，以及Teen Top的Niel組成，全員皆為各團主唱，作品由Sweetune打造。

▲▼2012歌謠大戰。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

▲Dramatic Blue。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

黑隊「Dynamic Black」則展現強烈且動感的男性魅力，由2AM的鄭珍雲、MBLAQ的李準、BEAST（現Highlight）的李起光、INFINITE的Hoya，以及Teen Top的L.Joe組成，製作人為新沙洞老虎。

▲▼2012歌謠大戰。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

▲Dynamic Black。（圖／翻攝自YouTube／SBSKPOP X INKIGAYO）

四首歌曲〈這個人〉、〈人魚公主〉、〈Tearfully Beautiful〉與〈Yesterday〉橫跨不同音樂風格，整體完成度與舞台呈現獲得高度好評，也讓這次企劃被視為K-pop年末舞台中少見的成功實驗。

