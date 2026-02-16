大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

記者孟育民／台北報導

女星Makiyo（川島茉樹代）接受《ETtoday星光雲》專訪，談起2025年的轉變，她坦言心境上有了極大的轉折，尤其在面對好姐妹大S的離世，恰巧適逢一年，感觸說：「每一年都有好多朋友離開，我是覺得每一位走的人，我相信他們不是想讓你走不出來，他不可能，所有的悲傷和痛都是自己想出來的，門檻是你自己在判斷。」她也因為過去都有即時說愛，所以並沒有遺憾之事。

▲Makiyo接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者劉亮亨攝）

回顧過去一年，Makiyo直言最大的衝擊就是大S的離去，「她是2月走的，從那一天開始，我真的覺得精神上沒辦法再站起來。」不過，她也透露，大 S 常常出現在自己的夢中，給她滿滿正能量，「她會跟我說要加油，妳是我們的姐妹，因為她本來就是一個非常正能量的人。」

Makiyo表示，大S生前對她說過的話，如今在失去後反而全被喚醒，「有時候真的會懷疑這個世界，但 2025 年發生這些事情之後，她過去對我說的每一句話全部回來了。她人不在了，但精神一直都在，這是絕對不能忘記的。」

▲Makiyo談起大S感觸良多 。（圖／翻攝自微博）

此外，Makiyo在2022年懷孕，然而兒子出生不到一年，便和前夫簽字離婚，小孩歸女方撫養。如今成為單親媽媽，小孩也上了幼稚園，她笑說不用煩腦老公或是公婆，每天日子過得很舒爽，但她認為2025年最大的改變就是配合小孩早起，「因為我以前作息沒有正常過，可是他上課後我變成早起，早上的人好陌生。」

被問到是否還會考慮再婚，她毫不猶豫地回應：「再8婚都可以！」強調自己不會被過去婚姻框架限制，也不想規劃太遠的未來。不過她也苦笑說，因為天天和孩子綁在一起，幾乎沒有機會接觸異性，「我連看A片的時間都沒有，想看一下，結果連網頁第一頁都打不開，名字都換了、充電器也不見了。」

Makiyo坦言，現在完全沒有時間認識新對象，平時除非是重量級好友，幾本都懶得出門，「以前朋友約就會去，後來才發現，朋友也是可以選擇的。」至於未來若有感情發展，她強調條件已和過去不同，希望能更成熟、更適合現在的自己。

談到現階段的人生重心，Makiyo直言已不再把心力放在異性上，而是將空閒時間投入農業與醫療相關研究。她笑說：「我想要長壽，我覺得人類其實可以活到300歲吧。」她分享，自己時常到醫院探望癌症病友，看到病人、家屬與醫護人員承受的壓力，內心相當不捨，「我每次去醫院，都會感受到那個磁場，大家真的都很辛苦，我希望能把那個磁場變成充滿希望的狀態。」她認為，醫院應該是希望的地方，而不是讓人感到絕望的空間，希望未來有一天，能幫助生病的人減少對醫療的恐懼。





▲Makiyo透露對醫療領域有興趣。（圖／記者劉亮亨攝）

談到未來事業規劃，Makiyo透露，自己有意在日本、新加坡、台灣與美國之間往返發展，「我現在接觸的醫療研究者其實都很低調，他們很厲害，但大多是書呆子型的人。」她笑說，自己的角色正好能把娛樂圈的能量帶進這個世界，幫助這些專業人士更自在地分享自己的技術與研究成果。

Makiyo也形容，自己像是一個「牽線者」，把真正有實力、有想法的人聚在一起，形成團隊，「我需要做很多功課，主要工作就是讓這些厲害的人趕快聚在一起。」她強調，未來仍會持續兼顧演藝工作，但希望能逐步拓展更多不同領域的可能性，為人生開啟全新的篇章。