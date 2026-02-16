日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界每年都有新人出道話題，光是2025年至2026年初，便有許多具備強大個人標籤的新人跨界出道。其中成人片商SOD推出史上首位「台灣專屬女優」齋齋，大受台灣粉絲關注。還有被視為超強新人的月城桃菜，號稱實戰經驗「800人斬」，對象甚至包括美國職棒大聯盟選手，回到日本閃電出道，作風神秘。《ETtoday星光雲》盤點以下6位新人的來歷。

齋齋

▲齋齋（齋齋いつき）。（圖／翻攝自IG）

齋齋（齋齋いつき）去年宣布與片商 SOD簽約，成為片商史上首位「台灣專屬女優」。她過去以網紅身分活躍於社群網站，擁有甜美臉蛋、率直性格，同時擁有中、日、英3種語言能力，主動前往日本SOD總部面試，並成功獲得片商青睞，限動放出自己爆哭的影片：「就是夢想成真你懂嗎！」而她出道後知名度大漲，首部作品更是空降排行榜冠軍。

若葉結希

▲若葉結希。（圖／翻攝自日網）

29歲的若葉結希於去年9月出道，設定是東北地方出身的透明系人妻，但隨即被眼尖網友認出，本人疑似是曾擁有超過9500人訂閱的財經YouTuber「みうつべ(Miutsube)」，兩人鼻頭與下巴的特徵高度吻合。該頻道過去主打金錢觀與理財議題，但在停更後刪除全部影片，似乎就此轉戰AV界。她被AV達人一劍浣春秋盛讚具備「頂級新秀」水準，並推測其下海主因很可能是「急需用錢」。根據日本AV新法規定，她在作品上市時片酬雖已入袋，但或許沒料到財經網紅的身份被認出。

盛永彩葉

▲盛永彩葉。（圖／翻攝自日網）

盛永彩葉（盛永いろは）擁有168公分高挑身材與G級傲人上圍，還是外商公司精銳OL。她之所以選擇踏入 AV 界，背後動機竟是為了「報復丈夫」。原本她年屆30歲嫁給金龜婿、被視為人生勝利組，因婚後丈夫頻繁出入風化場所尋花問柳，讓她深感「很髒很噁心」，在長期拒絕行房且對婚姻完全失去信任的壓抑下，決定以拍片達成「互相傷害」的目的。儘管她在職場表現傑出，卻因家庭裂痕做出極端選擇，其在宣傳片中展現出的成熟「殺氣」與高冷女主管氣場，一出道就受到眾多粉絲關注。

三佳詩

▲三佳詩。（圖／翻攝自X）

三佳詩是日本成人片商Prestige推出的新人，具備名校畢業高材生背景，在正式出道前便憑藉一段在迪士尼樂園穿內衣遊玩的影片，在社群平台狂攬超過800萬次點閱，具備極高話題性。曾任職於房地產公司的她，早在 10月初就先行發布露毛寫真集《Revealing》試水溫，憑藉165公分高挑身材與、F級傲人上圍的頂級條件，搭配片商文案揭露的「高經驗值」反差人設，成功從話題網紅轉戰成人影視界，成為備受矚目的質感新星。

月城流菜

▲月城流菜。（圖／翻攝自日網）

有超強新人之稱的月城流菜（月城るな），22歲出道拍AV，而且具備驚人的「海歸」背景。她因長年旅居國外，被片商 Moodyz 形塑為擁有「800 人斬」豐富實戰經驗的強勢新秀，床伴名單涵蓋美國職棒大聯盟MLB球星、科技公司社長，甚至是某國總統。她此次回到日本踏入AV界，動機是為了在一天之內親身體驗並測試日本男優的「火力」究竟有多強。為了強調其不受日本傳統標準束縛的異國人設，出道作刻意保留了她手臂與胸前的刺青，而本人未開設任何社群帳號，顯得更加神祕，未來是拍完即退圈還是長駐AV界，還得視其對日本男優實力的評價而定。

堀北桃愛

▲堀北桃愛。（圖／翻攝自X）

21歲堀北桃愛去年宣布簽約片商 IdeaPocket，同年10月正式出道，且當時還是現役女大學生。她具備明星般的透明感與F級傲人上圍，過去曾從3萬人的大型選美活動中脫穎而出，進入「日本最可愛學生」決賽。雖然她外型甜美且渴望星夢，但深知在缺乏資源的情況下難以在演藝圈迅速走紅，加上她直言不諱地表示自己熱愛男人、濃厚的接吻與性愛，希望能站在閃耀的舞台上展現「最真實的自己」，才決定跨越傳統偶像之路轉戰 AV業界。AV達人一劍浣春秋也盛讚她的美貌與演出皆具備頂級新人水準，讓這場「跨界圓夢」之旅在出道前便引發高度關注。