樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

記者孟育民／專訪

「樂天女孩」成員崔荷潾（舊名：梔梔），因為外型甜美、個性陽光，擁有廣大粉絲。她接受《ETtoday星光雲》專訪，回顧啦啦隊3年心路歷程，尤其去年經歷膝蓋鈣化、捲入「富商獵豔名單」風波，如今她仍選擇堅持在熱愛的舞台上努力。不過她坦言曾經歷低潮，「剛開始我覺得是不是選錯路了，我好像不太適合這個行業，有時候廠商給的錢沒辦法及時收到，但我們每個月要繳房租，所以壓力很大，當時真的超級迷惘，所以我中間離開過一段時間，如果我沒有離開，我可能會生病。」

▲崔荷潾接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）



崔荷潾去年衰捲「富商獵豔名單」爆料，當時在限動中澄清，自己跟報導中的富商不認識，並附上哭笑不得的表情，「我上新聞了，但我不認識這位富商，如果有的話，我應該也不會跳啦啦隊。」原本以為烏龍能告一段落，不料卻因此丟失工作，她無奈說：「心裡真的超級沮喪，又一點憤怒，明明是一個空穴來風的事情，我也很想認識富商，有就算了，但假的東西還害我少賺錢。」雖然被誤會工作遭換，但她依舊正面說：「反正我還是會把這個錢賺回來！」

▲崔荷潾因為捲入「富商獵豔名單」慘丟工作，所幸後來錢又賺回來了。（圖／記者林敬旻攝）

另外，她先前身體也亮紅燈，原本只是想就診檢查膝蓋不適情形，結果竟遭醫生診斷為膝蓋鈣化。談及近況，她透露左膝已明顯長出一塊突出的骨頭，只要跪下就會感到疼痛，也無法過度跳舞，甚至在日常生活中不時因為碰撞而突然抽痛，已經對生活與工作造成影響，「我原本只有左腳，但我發現我右腳也慢慢的要長出來了，目前都有持續回診追蹤。」

她坦言，這應該屬於長期累積的職業傷害，醫生曾評估可透過手術治療，但若疼痛尚可忍受，其實也能選擇暫不開刀，「因為開刀後要休息三個多月，就沒辦法工作、也沒辦法賺錢，現在只能多休息、多做復健和運動。我看到照片就覺得我膝蓋好醜，但也只能這樣，要為了五斗米折腰，沒辦法休息。」

由於舞蹈工作中常有蹲下、跪地等動作，對膝蓋負擔極大，她也會主動向舞蹈老師請求調整動作，「我會拜託可不可以暫時不要蹲，大家其實都很體諒，但真的還是很痛。」至於家人部分，她透露並未將病情告知媽媽，媽媽平常也很看新聞，直言：「我怕她擔心，可能還會叫我不要再跳了。」

▲崔荷潾膝蓋鈣化，造成生活上的不便。（圖／記者林敬旻攝）



事實上，崔荷潾加入啦啦隊前，曾從事金融業與服務業，完全沒有舞蹈背景，過去唯一的表演經驗，只是在公司尾牙被拱上台跳舞。但她心中一直有個站上舞台的夢想，於是鼓起勇氣參加徵選，意外一路走到現在。她也透露，當初其實沒先告訴家人，「我怕會被打槍，就先去再說，我的媽媽是老師，比較傳統，所以希望我可以往穩定的工作發展，我大概隔了半年才告訴她，當時也有闖出小成績，所以她就比較能接受。」

回憶初期生活，崔荷潾坦言剛收入不穩定，都靠存款再苦撐日子，「剛開始的時候收入有夠低，因為是新的隊伍也沒有其他的活動可以參加，基本上就只有球賽而已。」由於他在台北租房，扣掉生活開銷等等，有時候實際能用的錢不到一萬塊，但她始終沒放棄，

▲▼崔荷潾回顧這幾年的心路歷程。（圖／記者林敬旻攝）

談到新年計畫，崔荷潾笑說目標很務實，除了過年期間會回高雄老家耍廢，也當場許願，「希望可以賺更多錢，也遇到很多貴人。」她也期許自己能學會更好的理財規劃，「不想再只是把錢存著，卻不知道在幹嘛。」