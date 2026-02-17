ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

記者孟育民／專訪

「樂天女孩」成員崔荷潾（舊名：梔梔），因為外型甜美、個性陽光，擁有廣大粉絲。她接受《ETtoday星光雲》專訪，回顧啦啦隊3年心路歷程，尤其去年經歷膝蓋鈣化、捲入「富商獵豔名單」風波，如今她仍選擇堅持在熱愛的舞台上努力。不過她坦言曾經歷低潮，「剛開始我覺得是不是選錯路了，我好像不太適合這個行業，有時候廠商給的錢沒辦法及時收到，但我們每個月要繳房租，所以壓力很大，當時真的超級迷惘，所以我中間離開過一段時間，如果我沒有離開，我可能會生病。」

▲樂天女孩崔荷潾專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲崔荷潾接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

崔荷潾去年衰捲「富商獵豔名單」爆料，當時在限動中澄清，自己跟報導中的富商不認識，並附上哭笑不得的表情，「我上新聞了，但我不認識這位富商，如果有的話，我應該也不會跳啦啦隊。」原本以為烏龍能告一段落，不料卻因此丟失工作，她無奈說：「心裡真的超級沮喪，又一點憤怒，明明是一個空穴來風的事情，我也很想認識富商，有就算了，但假的東西還害我少賺錢。」雖然被誤會工作遭換，但她依舊正面說：「反正我還是會把這個錢賺回來！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂天女孩崔荷潾專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲崔荷潾因為捲入「富商獵豔名單」慘丟工作，所幸後來錢又賺回來了。（圖／記者林敬旻攝）

另外，她先前身體也亮紅燈，原本只是想就診檢查膝蓋不適情形，結果竟遭醫生診斷為膝蓋鈣化。談及近況，她透露左膝已明顯長出一塊突出的骨頭，只要跪下就會感到疼痛，也無法過度跳舞，甚至在日常生活中不時因為碰撞而突然抽痛，已經對生活與工作造成影響，「我原本只有左腳，但我發現我右腳也慢慢的要長出來了，目前都有持續回診追蹤。」

她坦言，這應該屬於長期累積的職業傷害，醫生曾評估可透過手術治療，但若疼痛尚可忍受，其實也能選擇暫不開刀，「因為開刀後要休息三個多月，就沒辦法工作、也沒辦法賺錢，現在只能多休息、多做復健和運動。我看到照片就覺得我膝蓋好醜，但也只能這樣，要為了五斗米折腰，沒辦法休息。」

由於舞蹈工作中常有蹲下、跪地等動作，對膝蓋負擔極大，她也會主動向舞蹈老師請求調整動作，「我會拜託可不可以暫時不要蹲，大家其實都很體諒，但真的還是很痛。」至於家人部分，她透露並未將病情告知媽媽，媽媽平常也很看新聞，直言：「我怕她擔心，可能還會叫我不要再跳了。」

▲樂天女孩崔荷潾專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲崔荷潾膝蓋鈣化，造成生活上的不便。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，崔荷潾加入啦啦隊前，曾從事金融業與服務業，完全沒有舞蹈背景，過去唯一的表演經驗，只是在公司尾牙被拱上台跳舞。但她心中一直有個站上舞台的夢想，於是鼓起勇氣參加徵選，意外一路走到現在。她也透露，當初其實沒先告訴家人，「我怕會被打槍，就先去再說，我的媽媽是老師，比較傳統，所以希望我可以往穩定的工作發展，我大概隔了半年才告訴她，當時也有闖出小成績，所以她就比較能接受。」

回憶初期生活，崔荷潾坦言剛收入不穩定，都靠存款再苦撐日子，「剛開始的時候收入有夠低，因為是新的隊伍也沒有其他的活動可以參加，基本上就只有球賽而已。」由於他在台北租房，扣掉生活開銷等等，有時候實際能用的錢不到一萬塊，但她始終沒放棄，

▲樂天女孩崔荷潾專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼崔荷潾回顧這幾年的心路歷程。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天女孩崔荷潾專訪。（圖／記者林敬旻攝）

談到新年計畫，崔荷潾笑說目標很務實，除了過年期間會回高雄老家耍廢，也當場許願，「希望可以賺更多錢，也遇到很多貴人。」她也期許自己能學會更好的理財規劃，「不想再只是把錢存著，卻不知道在幹嘛。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

崔荷潾樂天女孩富商梔梔膝蓋鈣化

推薦閱讀

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

3小時前

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

16小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

16小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

18小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

19小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

5小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

15小時前

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

6小時前

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

2/16 14:00

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

2/16 13:30

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【這家誰作主】以為會被熱情迎接...比熊舒服賴床：偶是主子耶！

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前32

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

36分鐘前0

「戲說一姐」豪氣過年！陳小菁「女兒輩紅包12萬起跳」　孫輩每人6000元

41分鐘前1921

8台群星同台春晚！伊能靜：所有台灣人燃起感動　周深牽花蓮原民上台

1小時前56

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

1小時前1

楊冪不打草稿一筆畫！吳謹言曾入國家隊　5明星隱藏神技盤點

2小時前41

全網6億人在看！　郭富城、王一博「春晚雙天王炸場」38%收視奪冠

2小時前0

獨／只有我摸過！Kao羞曝私密視角：Jane小肚肚很軟　心疼喊「想換身體幫妳休息」

2小時前66

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

2小時前51

安孝燮「 Happy Korean Lunar New Year」　IG遭中國網友湧入

3小時前1023

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    3小時前2022
  2. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    16小時前3234
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    16小時前229
  4. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  5. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    18小時前2413
  6. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    2/16 08:004
  7. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    19小時前129
  8. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    5小時前
  9. 依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤
    15小時前4
  10. 愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝
    6小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合