財產從不分你我！鍾欣怡、孫樂欣「共同產制」鎖住10年婚

記者許逸群／專訪

身為演藝圈「模範夫妻」鍾欣怡與王牌製作人老公孫樂欣，不僅在直播電商、短影音帶貨領域連年創下驚人業績，婚姻經營也走出了一條與眾不同的路。兩人結婚十多年，面對資產一事，採取了最考驗信任度的「財產共有」模式。兩人異口同聲表示：「我們賺的從來不分你我！因為家人是不能靠數字去計算的。」

▲▼孫樂欣與鍾欣怡結婚10年感情依舊甜蜜。（圖／孫樂欣提供）

▲孫樂欣與鍾欣怡結婚10年感情依舊甜蜜。（圖／孫樂欣提供）

不分房、不分名！「信任」是最強後盾

鍾欣怡與孫樂欣共同經營公司多年，從早期的直播天后到如今單支短影音觀看數突破2千萬次的輝煌紀錄，事業版圖越做越大。與許多夫妻為了「房子寫誰名」、「股份佔多少」而爭執不同。他們透露，兩人從創業第一天起就沒有區分財產，公司名分、資產分配在他們眼中從不是問題。

「我們是最好的事業夥伴，也是最親密的家人。我們不只互通財產，我們連密碼都是互通的！」鍾欣怡大方分享，兩人間的透明度近乎百分之百，「他手機的密碼我知道，我手機的密碼他也都有一份。」這種心理上的「零距離」，轉化為財務上的「無邊界」，成為他們在商場上衝刺時最穩固的後盾。

▲▼孫樂欣與鍾欣怡結婚10年感情依舊甜蜜。（圖／孫樂欣提供）

▲孫樂欣與鍾欣怡靠強大的信任感維繫感情。（圖／孫樂欣提供）

豁達哲學：走不下去就各分一半

然而，再甜蜜的夫妻也難免有摩擦。鍾欣怡坦言，長期共事讓兩人的生活與工作高度重疊，衝突在所難免，「我們當然還是會為了公事吵架，也會有吵到想分開的時候。」但在情緒的高點，支撐他們不輕言放棄的，正是那份對彼此付出的認可。

鍾欣怡分享，她曾與孫樂欣認真討論過最壞的打算：「如果真的有一天走不下去，這一切本來就是兩個人一起攜手打拼來的！不管是犧牲的還是付出，也都是為了這個家庭。」她強調，兩人都是能力相當、且懂得往前看的人，「到時候大家就各分一半，我們不會去爭執這些細節。」

▲▼孫樂欣與鍾欣怡結婚10年感情依舊甜蜜。（圖／孫樂欣提供）

▲孫樂欣與鍾欣怡以「共有財產制」協調家中經濟。（圖／孫樂欣提供）

用「共同財產制」鎖住婚姻與財富

在演藝圈離婚率節節攀升、夫妻因財失義案例屢見不鮮的當下，鍾欣怡與孫樂欣的「共同財產制」模式，反而成為一種新型態的婚姻經營指標。這種模式讓他們在進行商業決策時，能完全以公司與家庭的「最大利益」為考量，而非防範彼此或計較個人得失。

結縭超過十年，從初識時的濃情蜜意，到如今成為掌握億萬業績的事業共同體，鍾欣怡與孫樂欣用行動證明：最好的婚姻不是誰依附誰，而是兩個強大的人選擇互相信任，將「你的」與「我的」揉合成「我們的」。這份「不分你我」的氣度，不僅鎖住了財富，更鎖住了那份難能可貴的初心。

▲▼孫樂欣與鍾欣怡結婚10年感情依舊甜蜜。（圖／孫樂欣提供）

▲孫樂欣在背後默默協助鍾欣怡的電商產業。（圖／孫樂欣提供）

成為老婆背後最支持她的軍師

回溯兩人的情緣，當年鍾欣怡以甜美形象深植人心，而孫樂欣則是手握多檔熱門節目的金牌製作人。兩人從交往初期就展現出極高的契合度，孫樂欣曾感性透露，鍾欣怡的樂觀與堅韌是他疲憊工作後的避風港；而鍾欣怡則崇拜孫樂欣的才華與果斷。

在兩人結婚初期，鍾欣怡正值演藝事業轉型期，孫樂欣不僅是生活伴侶，更是她最強大的軍師。在鍾欣怡決定投入直播產業之初，孫樂欣毅然放下部分幕後工作，全心投入助妻一臂之力，也奠定了日後電商王國的根基。

