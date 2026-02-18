胡瓜續留《大集合》的溫暖真相　超越收視率的社會契約！

文／記者許逸群

「下面一位！」這句伴隨台灣人20多年的經典口號，確定將繼續在全台各大宮廟前迴盪。隨著綜藝天王胡瓜正式確認續留民視《綜藝大集合》，這不僅僅是演藝圈的一則續約新聞，更像是一顆定心丸，投向了全台數百萬名守著電視機的長輩心中。

在演藝圈汰舊換新、短影音橫行的時代，66歲的胡瓜為何選擇繼續在烈日下揮汗、與鄉親們摸爬滾打？這背後隱藏的，是一份超越收視率的社會契約。

▲胡瓜錄 《綜藝大集合》總是親力親為，走進人群。（圖／民視提供）

填補城鄉裂痕：他是長輩的情緒出口

走進台灣偏鄉，年輕人外流、高齡化是不爭的現實。對於許多獨居或留守家鄉的老人家來說，《綜藝大集合》不只是一個綜藝節目，更是有著「陪伴」的意義。

胡瓜的續留，在於他無人能取代的「長輩緣」。在鏡頭前，他能與阿公勾肩搭背，能聽阿嬤訴說家常，那種親民感不是演演而已。對這些長輩來說，看到胡瓜來到自己的家鄉，就像是看到出外打拚的兒子久違地回鄉看望。胡瓜的續留，本質上是對台灣銀髮族的一種長期陪伴與情感撫慰。

▲《綜藝大集合》對許多觀眾來說，不只是一個綜藝節目。（圖／民視提供）

讓在地文化被「看見」

《綜藝大集合》的舞台始終設在全台各地的宮廟前。台灣的宮廟不只是信仰中心，更是社區凝聚的核心。 每一集節目，胡瓜都帶領觀眾認識一個鮮為人知的小鎮。從屏東的洋蔥到宜蘭的蔥餅，他在嬉笑怒罵間，將在地的產業與觀光推向全國。

透過遊戲，許多瀕臨失傳的在地技藝、民俗活動得以在黃金時段播出。胡瓜用最通俗、最接地氣的方式，完成了最難的文化傳承。

▲即使身體有多處傷痛，但胡瓜為求效果，玩遊戲總是拚盡全力。（圖／民視提供）

綜藝天王的職人精神

在這個「人設」至上的年代，胡瓜最珍貴的人設就是「真實」。身為資深綜藝大哥，他大可以坐在棚內吹冷氣主持談話節目，但他卻選擇持續走到戶外、走進人群。身邊工作人員透露：「瓜哥的腰不好、腿有傷，這大家都知道，但他只要一開錄，就是全力以赴。」更不用談風吹日曬雨淋的辛苦。

▲胡瓜創作出來的「凝聚」力量可說是相當不容易。（圖／民視提供）

不可替代的「信任資產」

在AI與網紅氾濫的時代，「信任」是最貴的幣值。胡瓜深耕在地長輩市場，這群人的黏著度極高且對廣告品牌極其忠誠（銀髮經濟）。續留節目，等於持續維護他這個「全台最大長輩IP」。

當在討論流量、點擊率時，往往忽略了電視媒介最原始的功能「凝聚力」。胡瓜的續留，實際上是保住了台灣綜藝史上最珍貴的一塊版圖，一個能讓三代同堂、讓南北共鳴、讓老幼共賞的空間。他正在做的，是利用他的影響力，讓台灣的在地文化與長輩的笑容，在數位時代中依然能佔據最醒目的位置。