「10部台灣神劇清單」讓你年假刷不停！　2025年台劇史詩級爆發

▲▼2025年台劇精選。（圖／ETtoday組圖）

▲2025年台劇精選。（圖／ETtoday組圖）

文／記者許逸群

2026農曆年假來襲，你的追劇清單準備好了嗎？2025年台劇迎來史詩級爆發，從《與惡2》的深度震撼到《回魂計》的驚悚復仇，台灣影視工業已邁向新高度。ETtoday星光雲私心嚴選10部必看神劇，從禁忌懸疑到寫實婚姻，讓你宅家不無聊，每一部都值得你二刷！

一、 《我們與惡的距離II》

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我們與惡的距離II》周渝民、薛仕凌、白潤音與鄭又菲。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

▲《我們與惡的距離II》。（圖／CATCHPLAY+提供）

作為國民神劇的續作，本劇由金獎編劇呂蒔媛操刀，故事從一場震驚全台的超市縱火案展開。由周渝民（仔仔）飾演的精神科醫生「馬亦森」，在案件中痛失妻兒，從樂觀的理想主義者墮入憂鬱深淵；而薛仕凌則飾演陷入家族壓力與政治理想掙扎的立委「高政光」。劇情橫跨 20 年，探討國民法官制度、公衛體系與長期照護的連鎖反應。它不只是在追查兇手，更是在問：「社會安全網真的接得住每個人嗎？」

二、《聽海湧》

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

以二戰末期的婆羅洲為背景，描寫被徵召的台籍戰俘監視員「新海三兄弟」。黃冠智飾演的大哥「新海輝」堅信自己是堂堂正正的日本人，展現了那個時代台灣人的身分認同悲劇；吳翰林飾演的二哥「新海志遠」則在人性與軍令間痛苦掙扎。全劇以一場壕溝屠殺案的審判為主軸，赤裸呈現台灣青年在國際角力下的孤兒處境。其史詩級的製作規格與殘酷的戰爭刻畫，被譽為台劇史上最沉重的史詩之作。

三、《星空下的黑潮島嶼》

▲黃河、曹佑寧、王識賢、吳念軒、夏騰宏《星空下的黑潮島嶼》台南岸內影視基地拍攝。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》。（圖／客家電視台提供）

講述1950年代綠島（火燒島）上被囚禁的「新生」醫師們。王識賢飾演冷靜穩重的內科醫師「鍾富源」，黃河則飾演精通小提琴的外科醫師「羅有德」。這群頂尖知識份子在嚴酷的環境中，不僅要面對思想改造，還要利用有限的資源建立醫務所。劇中細膩刻畫在黑暗時代中，人們如何透過音樂、醫術與相互扶持，在絕望中守住一絲人性光輝。這部劇不僅是歷史的見證，更是對生命尊嚴最溫柔的致敬。

四、《回魂計》

▲《回魂計》播出後引起熱烈迴響。（圖／Netflix提供）

▲《回魂記》。（圖／Netflix提供）

2025年壓軸驚悚鉅作。舒淇飾演「汪慧君」，李心潔飾演「趙靜」，兩位心碎的母親為了替被詐騙綁架殺害的女兒復仇，竟不惜透過神祕儀式，將已被判死刑的兇手「張士凱」（傅孟柏 飾）從死神手中喚回，展開為期七天的極端審判。全劇遊走在道德邊緣，兩位后級演員將母性的瘋狂與復仇的快感演繹得淋漓盡致。這部戲不僅燒腦，更直擊人性最底層的惡意，看完後保證讓你對人性有全新的體悟。

五、《死了一個娛樂女記者之後》

▲《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

改編自小說，直搗演藝圈最深層的黑幕。林予晞飾演資深娛樂記者「劉知君」，她為了爬上高位，意外將崇拜自己的菜鳥記者林姵亭推入火坑，導致後者死於夜店毒趴。她隨後與薛仕凌飾演的資深狗仔「莊大海」聯手，在追查真相的過程中揭發了影歌雙棲偶像「高佑霖」（宋柏緯 飾）背後的性醜聞。這部戲完美呈現了媒體、金權與演藝圈的共生關係，節奏明快，是 2025 年話題性最強的職人懸疑劇。

六、《化外之醫》

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》成為澳洲公共電視旗下影音平台首部上架的台劇。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

由張鈞甯飾演神經外科醫師「鄭琬平」，搭檔越南影帝連炳發飾演的地下密醫「范文寧」。故事聚焦在台灣底層的「非法移工」社會。范文寧為籌措母親醫藥費，在黑市行醫卻意外捲入醫療糾紛。劇中探討了醫療人權的灰色地帶與跨國移工的悲歌，張鈞甯與連炳發跨越語言的對戲張力十足，打破了傳統醫療劇的框架，成功將社會議題轉化為具備高度娛樂價值的犯罪驚悚片。

七、《童話故事下集》

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿與劉以豪拆解婚姻的「黑色喜劇」。柯佳嬿飾演天天想離婚的廣告剪接師「林宜玲」，面對劉以豪飾演的極品媽寶男工程師「曾學友」，兩人將婚後的雞毛蒜皮、婆媳矛盾演得維妙維肖。劇中林宜玲在崩潰邊緣遇見了「靈魂伴侶」藥劑師（曾敬驊 飾），引發了一連串荒謬又寫實的情感危機。這部劇是拍給所有正在婚姻中「生存」的人看的，幽默中帶著苦澀，讓人邊笑邊流淚。

八、《忘了我記得》

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱與秦漢主演的《忘了我記得》。（圖／Netflix提供）

一部關於「放手」與「重新連結」的治癒神作。劉若英首度執導，謝盈萱飾演在超商打工、夢想成為脫口秀演員的「程樂樂」。她在面對與丈夫「張凱」（霍建華 飾）的冷戰之際，還得照顧患有失智症的父親「程光奇」（秦漢 飾）。全劇的核心在於謝盈萱與秦漢之間動人的父女對戲，謝盈萱用「笑話」來掩飾生活的沉重，秦漢則演活了記憶一點一滴流逝的無奈與溫柔。

九、《拜六禮拜》

▲《拜六禮拜》播出精彩最終回。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》。（圖／華視、公視台語台提供）

鍾欣凌、丁寧、孫淑媚主演。鍾欣凌挑戰演出電台主持人「瑞秋」，一個陷入不倫戀並被元配掌摑的「重量級小三」；丁寧則飾演年近五十、母胎單身的水電行千金「楊世美」。這三位閨蜜在人生下半場遭遇各種生活重擊後，如何重新找回自我價值。全劇充滿成熟女性的智慧與自嘲，節奏輕快且金句頻出，非常適合在農曆年假期間，約好姐妹們一起觀看、互相療癒。

十、《如果我不曾見過太陽》

▲《如果我不曾見過太陽》程予希、江齊、姚愛寗、曾敬驊、李沐、石知田。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》。（圖／Netflix提供）

《想見你》班底打造的全新黑暗愛情力作。曾敬驊挑戰演技高峰，飾演背負沉重動機的殺人犯「李壬曜」，與李沐飾演的熱血舞蹈少女「曉彤」展開一場絕望且淒美的末路之戀。劇情融合了懸疑與愛情，色調充滿孤寂與黑暗的美感。這部劇在 2025 年底播映時引發了極大的反響，特別是對於「傷害」與「救贖」的探討，推薦給喜歡在追劇時深刻思考生命意義的觀眾。

