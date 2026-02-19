《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

記者許逸群／綜合報導

清宮劇《後宮甄嬛傳》自開播以來紅遍兩岸三地，即便至今已超過十年，其熱度與討論度仍居高不下，早已是許多劇迷心中難以超越的「宮鬥劇天花板」。特別是每逢春節期間，電視台重播的馬拉松直播更是吸引數萬人同時在線，一同感受紫禁城裡的愛恨情仇。其中多場關鍵性劇情，更被封為永遠的經典。

▲蔣欣飾演的華妃在當年立即爆紅。（圖／資料照）

賞你一丈紅：華妃霸氣開場定基調

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及劇中最具話題的開場，華妃的「賞一丈紅」絕對榜上有名。這場戲不僅展現了華妃囂張跋扈、不可一世的個性，更讓自以為是的夏冬春瞬間失勢。這份殘酷不僅震懾了剛入宮的秀女，更為整部劇後續爾虞我詐的宮鬥定下了冷酷的基調。

▲「這幾年的情愛與時光，終究是錯付了。」這句台詞在網路廣為流傳。（圖／翻攝網路）

莞莞類卿：終究是情愛與時光錯付了

而讓甄嬛徹底心灰意冷的轉捩點，莫過於「莞莞類卿」事件。皇后精心設局，讓甄嬛誤穿純元皇后的舊衣，惹怒皇上。當甄嬛發現自己多年受寵竟只是純元皇后的替身，一句「這幾年的情愛與時光，終究是錯付了」道盡了身為替代品的悲憤與心碎。隨後，甄嬛遠走甘露寺，最終懷著果郡王的孩子以「鈕祜祿氏·熹妃」身份重返紫禁城，那一身華服與凌厲眼神，宣告了當年那個單純少女的死亡，復仇之路正式開啟。

▲後該片段被網友戲稱為「粉嬌你幾」。（圖／翻攝網路）

粉嬌你幾：齊妃與靈魂拷問的網路迷因

劇中幾位配角的經典時刻也同樣精彩，甚至成為現代人的網路用語。齊妃因為一身粉色服飾想博取皇上歡心，卻被嫌棄年華不再，留下了「粉色嬌嫩，你如今幾歲了」的靈魂拷問。此後該片段被網友戲稱為「粉嬌你幾」，成為至今仍瘋傳的網路迷因。而後宮勢力消長的關鍵，還有朧月公主那句童言童語的「皇額娘推了熹娘娘」，這句謊言直接成了扳倒皇后的臨門一腳，令人拍案叫絕。

▲這幕展現出紫禁城中女性最淒涼的縮影。（圖／翻攝網路）

害得世蘭好苦：華妃心碎撞牆的絕情真相

悲劇色彩最濃厚的，當屬華妃的絕望自盡。她原以為自己只是失寵，最終卻在甄嬛口中得知，皇上多年來親自賜予的「歡宜香」竟是讓她終生不孕的元兇。一句「皇上，你害得世蘭好苦啊」的悲憤控訴，帶著對愛情的徹底幻滅撞牆而亡，這一幕不僅震撼人心，更讓觀眾看見了紫禁城中女性最淒涼的縮影。

▲那年杏花微雨，你說你是果郡王，或許從一開始便都是錯的。（圖／翻攝自YouTube）

皇上駕崩：那年杏花微雨的終極句點

直到最終回的「皇上駕崩」，甄嬛看著病榻上苟延殘喘的皇帝，一句句揭露過往真相，讓皇上在憤怒與不甘中斷氣。甄嬛淡然地替皇上闔上眼睛，眼裡噙著淚水幽幽地說出：「那年杏花微雨，你說你是果郡王，或許從一開始便都是錯的。」為她與皇上、果郡王三人之間的愛恨情仇，劃下了最耐人尋味的句點。