《甄嬛》6大經典場景全回顧
「初級大人」爆紅：有事要問高級大人
突現強烈直覺！李懿衝彩券行戰果超狂
《終極一班》隔21年演員近況曝光！汪東城成陸劇一哥　小鬼驟逝永缺席

記者許逸群／綜合報導

2005年首播的偶像劇《終極一班》是許多七、八年級生的共同回憶。當時由汪東城、辰亦儒領軍，搭配黃鴻升、唐禹哲與黃小柔等演員，以熱血的校園異能題材成功開創了「終極系列」。時隔近21年，這些KO榜高手的人生際遇已天差地遠，有人事業如日中天，有人深陷風波，更有一位永遠缺席，讓粉絲無限懷念。

▲▼《終極》東婷CP合體！汪東城牽手曾沛慈13年後回應告白。（圖／翻攝自微博／曾沛慈）

▲《終極》汪東城牽手曾沛慈日前合體。（圖／翻攝自微博／曾沛慈）

汪大東（汪東城飾演）、王亞瑟（辰亦儒飾演）

昔日的飛輪海成員汪東城與辰亦儒則將事業重心轉往大陸市場。汪東城近年來以戲劇與多檔綜藝節目穩坐大陸戲劇一哥地位，累積驚人財富，事業發展相當亮眼。辰亦儒則除了持續演藝工作外，更將副業觸角伸向健康食品與健身領域，私生活方面，他與曾之喬的婚姻生活穩定甜蜜，成為眾人稱羨的夫妻檔。

▲曾之喬、辰亦儒2020年結婚，2024年8月宣布懷孕、2025年初曬出兒子照片。（圖／翻攝自曾之喬IG）

▲曾之喬與辰亦儒共組幸福家庭。（圖／翻攝自曾之喬IG）

丁小雨（炎亞綸飾演）

炎亞綸的演藝事業堪稱多點開花、持續攀升，近年來轉型成功，不僅演技獲得肯定，在主持界更是一鳴驚人。雖然他之前發生過爭議事件，但沉寂過後，他推出耗時三年打造的專輯《Ikigai》，並公開海外巡演計畫。不僅如此，他還創立影視公司，進軍幕後。

▲▼炎亞綸。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸持續擴展事業版圖。（圖／晴空鳥提供）

「煞姐」黃小柔

扮演「煞姐」的黃小柔，戲外早已蛻變成人生勝利組。她於2014年與大她12歲的圈外人結婚，目前育有三位子女，將重心放在家庭與綜藝通告。同時，她也憑藉其服裝設計的興趣，經營個人潮牌服飾，並跨足作家領域分享婚姻與育兒心得，成功在藝人、人妻與企業家三種角色中找到完美平衡。

▲▼黃小柔出新書專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲黃小柔成為暢銷女作家。（圖／資料照／記者李毓康攝）

鯊魚（謝和弦飾演）

另一位當年的高手謝和弦，其人生軌跡則充滿跌宕起伏。他在幾年前曾因涉及爭議事件、情緒問題與不斷變動的感情生活多次登上新聞版面，高調的行事風格讓他爭議不斷。儘管如此，他仍堅持在音樂創作上展現其才華，近年也與妻子努力穩定生活。

▲▼謝和弦R-chord / 夠愛-唯一簽唱會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲謝和弦R-chord依舊在音樂上展現才華。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

永遠的蔡一零

黃鴻升（小鬼）2020年因主動脈剝離驟逝，震驚了整個娛樂圈。儘管人已離開，他的演藝成績與真誠個性仍深深烙印在粉絲心中，其主持的節目、音樂作品至今仍被廣為懷念，每年的生日或特殊日子，圈內好友與粉絲都會以不同形式悼念，證明他「地球上最浪漫的男人」的地位無可取代。

▲▼黃鴻升。（圖／翻攝自Facebook／AES黃鴻升）

▲永遠的「蔡一零」黃鴻升。（圖／取自臉書）

從KO榜上的熱血少年少女到如今各奔東西，有人光榮謝幕、有人穩定前行、有人則在人生道路上不斷嘗試與跌撞。《終極一班》這群昔日同窗們的故事，已經從校園異能劇延伸成一部真實且複雜的「人生實境秀」，持續牽動著粉絲們的目光。

終極一班黃鴻升汪東城辰亦儒謝和弦黃小柔唐禹哲炎亞綸

