最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

記者張筱涵／綜合報導

近年韓星來台行程滿檔，除了夜市美食成為必踩行程，台灣手搖飲更是直接攻佔韓星味蕾。以下就一次整理 「韓星來台都在喝什麼飲料」，手搖控必看。

▲▼韓星來台飲料。（AI協作圖／記者張筱涵製作，經編輯審核）

IVE 員瑛

張員瑛來台時，被目擊嘗試多款人氣手搖飲，包括珍煮丹的「西瓜烏龍茶」，以及老賴茶棧的「冬瓜檸檬」、「烤茶奶蓋紅」，口味清新不甜膩，完全符合她的女神形象。

▲▼ 張員瑛 。（圖／翻攝IG）

▲員瑛。（圖／翻攝IG）

權恩妃

權恩妃則選擇最具代表性的 CoCo 都可珍珠奶茶，沒有多餘變化，直接用行動證明經典款永遠不會出錯。

最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

▲權恩妃。（圖／翻攝自Instagram）

aespa Winter

Winter被發現喝的是珍煮丹的招牌黑糖珍珠奶茶，濃厚黑糖香氣搭配Q彈珍珠。

最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

▲Winter。（圖／翻攝自Instagram）

李俊昊

李俊昊來台時被發現享用得正的黃金珍珠奶綠，茶香與奶香兼具。

最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

▲李俊昊。（圖／翻攝自Instagram）

BLACKPINK ROSÉ

ROSÉ高雄演唱會上所喝的就是50嵐的波霸紅茶拿鐵。

最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

▲ROSÉ。（圖／ETtoday資料照）

TWICE

TWICE成員來台時曾喝過冬風茶飲的黑糖波霸鮮奶，濃郁黑糖搭配鮮奶，甜點感十足。其中娜璉過去則是被發現喝了三分春色的波霸紅茶拿鐵。

▲▼TWICE多賢台上遭砸到臉變形。（圖／翻攝自多賢IG）

▲TWICE。（圖／翻攝自Instagram）

Somi

Somi則點了水巷茶弄的珍珠紅茶拿鐵加粉粿，雙配料組合超讚。

最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

▲SOMI。（圖／翻攝自Instagram）

TXT 秀彬

秀彬選擇花茶大師的「奶油茶拿鐵」，走茶香與奶香並重的路線。

最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

▲秀彬。（圖／翻攝自Instagram）

Super Junior 圭賢

茶山小「正三韻奶茶＋珍珠」，主打茶感明顯、口味成熟。

▲▼圭賢。（圖／翻攝自YouTube）

▲圭賢。（圖／翻攝自YouTube）

Super Junior 東海

龜記的「蘋果紅萱三分糖微冰」與「紅柚翡翠三分糖微冰」，走果香茶感路線，甜度冰量也相當克制。

最強手搖外交！從IVE到Super Junior都在喝　盤點15韓星來台手搖飲

▲東海。（圖／翻攝自Instagram）

i-dle 雨琦

雨琦選擇一沐日「黃金蕎麥拿鐵＋雙粉」，口味特殊又有飽足感。

i-dle 舒華

大茗「烤糖蕎麥凍奶青」微冰半糖，品項、冰量、甜度一次到位。

i-dle 薇娟

發發牧場「私藏珍珠鮮奶茶」，意外讓不少粉絲開始關注這間較少被點名的品牌。

▲▼(G)I-DLE。（圖／翻攝自FACEBOOK／G I-DLE 여자아이들）

▲i-dle。（圖／翻攝自FACEBOOK／G I-DLE 여자아이들）

tripleS Nien

Nien點名迷客夏「芋頭鮮奶」，芋頭控粉絲直接列入必喝清單。

▲▼Nien苦嘆辛苦。（圖／客家電視台提供）

▲Nien。（圖／客家電視台提供）

MAMAMOO 頌樂

頌樂毫不猶豫選擇 50嵐全糖珍珠奶茶，甜度直接拉滿，風格鮮明。

▲▼頌樂。（圖／翻攝自ETtoday星光雲）

▲頌樂。（圖／翻攝自ETtoday星光雲）

WOODZ

曹承衍（WOODZ）來台期間，被發現喝的是DrinkStore 水雲朵的黑糖珍珠奶茶（半糖）。

▲曹承衍。（圖／翻攝自曹承衍IG）

▲曹承衍。（圖／翻攝自曹承衍IG）

