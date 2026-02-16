老公胖到95kg「1個月才做1次」！　情慾女王珍琳婚後性事超慘：只能DIY

記者葉文正／台北報導

《小姐不熙娣》班底「情慾女王」珍琳與演員老公陳慕結婚一年，過年前突傳出感情變淡，珍妮無奈表示：「幸福是前期啦，夫妻在一起久了，會磨掉彼此熱情，遇到大問題是老公變胖了，肥到95公斤，每天在家打電動，性生活沒有以前美滿。」

珍琳大吐苦水：「以前我們一天就要兩、三次，演變成兩、三天一次，現在竟然一個月撈到一次就不錯了，看對方越看越沒有興致，不管我穿性感睡衣，或是沒穿衣服也不看我一眼。他根本暴殄天物，多少男人想看都看不到，我的肉體是全世界最好的，他只願看《我的英雄學院》，《間諜家家酒》等動漫，最近看《一拳超人》讓她超氣。

可憐的珍琳只好使用自己熱賣的商品：「我大量運用各種器械，比如說玫瑰花，可以吸吮陰蒂，還有形狀像愛心的產品，也是吸吮陰蒂熱賣，可取代老公，還有強烈旋轉的棒棒，有強震頭又會轉。」對自己熱賣的18禁商品如數家珍。

珍琳也提到，生意上都來不錯，最好時曾月收五、六百萬，「我做這一塊很久，顧客除了台灣，到馬來西亞、新加坡都有，因為在商城下單刷卡就可以，就寄過去，馬來西亞宗教也比較保守，幾乎沒有實體店面，他們就會在台灣網站買。」

過去小S曾看衰她跟陳慕的婚姻，但珍琳當時不信，如今想法有轉變：「我真覺得小S說的有一半準，結婚半年，有次吵架吵到說要離婚，婚姻快一年後，覺得就不會要離婚了，我們慢慢磨合，就算老公現在這麼胖，我還是接受他愛他的，他胖到連節目都不敢上，但他疼我就好。」

珍琳也喜孜孜的說，過年我不用做菜給公婆吃，就算跟老公吵架，也是婆婆站我這邊，婆婆說來我們家不用洗碗，不用晾衣服，當初跟老公結婚我就說我不能碰清潔劑，皮膚會過敏，我們家傳統就是男人洗碗。」

珍琳也說老公算貼心，「家事只要碰水的東西，都交給我老公，我負責乾的，例如吸地板我來做，辛苦的就給男人做，半夜可能看動漫就會吃零食，我也幸福肥，但我胖在該胖的地方。關於我的工作，我婆婆很支持，開明，反而我媽媽比較傳統，說女生賣這些東西不好，也不希望我穿性感睡衣，我媽媽偏保守，其實身材好就是要給人看。」

珍琳也說目前沒有生小孩計畫，一切隨緣，「我們當初結婚就說不要有小孩，看周圍朋友有小孩會心動，但現在是認真照顧五隻貓，兩隻老公的，兩隻是老公朋友過世後託給我們，沒交際應酬都在顧貓了。」