老公胖到95kg「1個月才做1次」！　情慾女王珍琳婚後性事超慘：只能DIY

記者葉文正／台北報導

《小姐不熙娣》班底「情慾女王」珍琳與演員老公陳慕結婚一年，過年前突傳出感情變淡，珍妮無奈表示：「幸福是前期啦，夫妻在一起久了，會磨掉彼此熱情，遇到大問題是老公變胖了，肥到95公斤，每天在家打電動，性生活沒有以前美滿。」

▲珍琳說可以靠自己的產品安慰自己。（圖／珍琳提供）

▲情慾女王珍琳。（圖／珍琳提供）

珍琳大吐苦水：「以前我們一天就要兩、三次，演變成兩、三天一次，現在竟然一個月撈到一次就不錯了，看對方越看越沒有興致，不管我穿性感睡衣，或是沒穿衣服也不看我一眼。他根本暴殄天物，多少男人想看都看不到，我的肉體是全世界最好的，他只願看《我的英雄學院》，《間諜家家酒》等動漫，最近看《一拳超人》讓她超氣。

▲珍琳說在房事上被冷落。（圖／珍琳提供）

▲珍琳說在房事上被冷落。（圖／珍琳提供）

可憐的珍琳只好使用自己熱賣的商品：「我大量運用各種器械，比如說玫瑰花，可以吸吮陰蒂，還有形狀像愛心的產品，也是吸吮陰蒂熱賣，可取代老公，還有強烈旋轉的棒棒，有強震頭又會轉。」對自己熱賣的18禁商品如數家珍。

▲珍琳過年不用煮年菜。（圖／珍琳提供）

▲珍琳過年不用煮年菜。（圖／珍琳提供）

珍琳也提到，生意上都來不錯，最好時曾月收五、六百萬，「我做這一塊很久，顧客除了台灣，到馬來西亞、新加坡都有，因為在商城下單刷卡就可以，就寄過去，馬來西亞宗教也比較保守，幾乎沒有實體店面，他們就會在台灣網站買。」

▲珍琳說老公只愛看動漫。（圖／珍琳提供）

▲珍琳說老公只愛看動漫。（圖／珍琳提供）

過去小S曾看衰她跟陳慕的婚姻，但珍琳當時不信，如今想法有轉變：「我真覺得小S說的有一半準，結婚半年，有次吵架吵到說要離婚，婚姻快一年後，覺得就不會要離婚了，我們慢慢磨合，就算老公現在這麼胖，我還是接受他愛他的，他胖到連節目都不敢上，但他疼我就好。」

▲珍琳說可以靠自己的產品安慰自己。（圖／珍琳提供）

▲珍琳說可以靠自己的產品安慰自己。（圖／珍琳提供）

珍琳也喜孜孜的說，過年我不用做菜給公婆吃，就算跟老公吵架，也是婆婆站我這邊，婆婆說來我們家不用洗碗，不用晾衣服，當初跟老公結婚我就說我不能碰清潔劑，皮膚會過敏，我們家傳統就是男人洗碗。」

▲珍琳對於生小孩還沒有想法。（圖／珍琳提供）

▲珍琳對於生小孩還沒有想法。（圖／珍琳提供）

珍琳也說老公算貼心，「家事只要碰水的東西，都交給我老公，我負責乾的，例如吸地板我來做，辛苦的就給男人做，半夜可能看動漫就會吃零食，我也幸福肥，但我胖在該胖的地方。關於我的工作，我婆婆很支持，開明，反而我媽媽比較傳統，說女生賣這些東西不好，也不希望我穿性感睡衣，我媽媽偏保守，其實身材好就是要給人看。」

珍琳也說目前沒有生小孩計畫，一切隨緣，「我們當初結婚就說不要有小孩，看周圍朋友有小孩會心動，但現在是認真照顧五隻貓，兩隻老公的，兩隻是老公朋友過世後託給我們，沒交際應酬都在顧貓了。」

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

10小時前

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節「睡著偷親」勇敢暈船成真

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節「睡著偷親」勇敢暈船成真

11小時前

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤宣布離婚　斷開6年名廚尪

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤宣布離婚　斷開6年名廚尪

2/15 21:02

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

8小時前

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

11小時前

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

2/15 14:08

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

2/15 19:37

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

11小時前

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

7小時前

白敬亭宋軼分手原因曝光！　狗仔爆料核心矛盾：女方想婚卻遭冷處理

白敬亭宋軼分手原因曝光！　狗仔爆料核心矛盾：女方想婚卻遭冷處理

7小時前

立威廉罹癌認沒遺憾「我可以走了」　鏡頭前吐真心話惹鼻酸

立威廉罹癌認沒遺憾「我可以走了」　鏡頭前吐真心話惹鼻酸

3小時前

專訪／王淨認刪脆「滑到很emo」　《功夫》全前任！九把刀警告：不要太愛朱軒洋

專訪／王淨認刪脆「滑到很emo」　《功夫》全前任！九把刀警告：不要太愛朱軒洋

12小時前

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

選單收合