雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

記者葉文正／台北報導

網紅雪碧（方祺媛）出道以來偶有爭議事件發生，過去更被傳出有未婚生女的情況，而黃明志跟已故網紅謝侑芯的事件，她更是了然於胸，對種種爭議，她首度接受專訪表示：「說我有女兒，有誰看過？我只是不想回應而已。」而她也表示黃明志跟謝侑芯根本就是交往中，會發生這樣的意外真的誰都不願意。

對於曾被爆未婚生女的風波，雪碧首度澄清表示：「我發生的事情，很多女生都會遇到，我相信現在所有男生，能力好的，有的有女友有的有家室，女生要看清楚，對方跟我說分居很久，要離婚了，被這些騙過，還拿假身分證，配偶欄的確是空白，說離婚了，但女孩子不能太盲目，有時候要審視，不要戀愛腦，就算這事情現實已經發生，但已深陷其中，我現在很豁達，多賺點錢比較實際，過好一點的生活比較重要。」

▲雪碧我行我素，有自己風格。（圖／雪碧提供）

▲雪碧我行我素，有自己風格。（圖／雪碧提供）

雪碧也補充：「很多事情不要造成父母負擔，很多事情傳歸傳，眼見為憑再說，這種事情可大可小，不去講，不代表我已經承認，越去爭論，有時候越描越黑，當時不出來是狗仔盯太緊，簡直都沒有私生活了，工作上也有瓶頸，最後我重新審視自己，找尋自己人生目標，後來沉浸個一兩年也正常，不斷提升自己坐而言不如起而行，像我愛買精品包，乾脆在大安區開精品店，我以前就是大尺度的MODEL，有人願意欣賞我就繼續拍。」

▲雪碧我行我素，有自己風格。（圖／雪碧提供）

▲雪碧澄清沒有未婚生女。（圖／雪碧提供）

至於震驚台灣與馬來西亞兩地的謝侑芯命案，雪碧深知其中內情：「大家都是怪黃明志，我對他也是不開心，當初他找我拍MV女主角，幾乎全亞洲都知道我是誰，當時跟蔡阿嘎晉升到一個咖位，他們認識五年，我跟侑芯是認識3年，她也是大尺度模特，黃明志是我貴人，他們兩個有感情糾葛，雖然黃明志好像有正宮，我只能說，要做正宮女友，有時要睜一隻眼閉一隻眼。」

▲雪碧我行我素，有自己風格。（圖／雪碧提供）

▲雪碧對黃明志跟謝侑芯的事情知道的不少。（圖／雪碧提供）

雪碧也認為：「黃明志找我拍〈趴趴趴〉，他說這個MV超適合我，當時我還以為是盜帳號的人來騙，我到現場才知道是拍〈啪啪啪〉，可能我很像是容易被啪啪啪的對象，從外型衡量大家以為我是那種人，但我的標準是至少要是我喜歡的男生，我喜歡的標準很高，外貌要像車銀優或是GD、吳彥祖等，就算一夜情也要有內容，不可能只有一夜情，工作上蠻少有男生敢跟我當男友朋友，目前我以事業為中心，若交男友，會叫他出去玩，他如找一個我會找十個，能接受男友有異性朋友，只要不要踰矩就好。」並自信可以快速找到十個有顏值的男性一夜情。

▲雪碧我行我素，有自己風格。（圖／雪碧提供）

▲雪碧投資的事業不少。（圖／雪碧提供）

雪碧認為，她喜歡的男生要乾淨，沒有不良嗜好，標準蠻高的，但至少有經濟實力就好，要能自己養活自己，「我經歷多段感情，不想結婚了，結婚就是枷鎖，離婚很麻煩，就算對方超有錢也不會結婚，現實生活不太可能發生，我注定單身一輩子。」

雪碧覺得自己感情受過多次傷害，要同居也可以，「反正結婚就是一張紙而已，我們負責賺錢養家，就是為小孩結婚而已，就算有那張紙，會偷吃的人還是會偷吃，不要用時間跟青春與力氣去逼婚，不用這樣子。還搞大自己肚子，這樣的人會被淘汰，要做不會被社會淘汰的人。」

外界看雪碧似乎時常整形，她也笑說，「廣大網友都說，我十年前比較好看，我永遠整不到大家的審美觀點，不用為了素未謀面的人在乎這件事，不要過度跟流行的美。雪碧也提到，現在就是開精品店，做裝潢設計，搞第三方平台，做性感尺度比較大的內容，推出的保養品有膠原蛋白，也有PODCAST，做自媒體行銷，也做主持，看那些地方需要她，有邀請就會接主持，或是接通告，每個月被動收入不錯，還可以過下去。

她也蠻感謝JKF，「當初蠻拱我，有當過女郎第一名，最後也是慢慢淡出，畢竟新妹太多，比露出方面，沒有比人家敢，給年輕女生機會吧，第三方平台就是性感IG，我們給粉絲，尺度就放寬，僅有放性感照，沒有性愛照片，我的底線到露兩點。當我想到時機成熟，才會露三點，平常保養都是自己膠原蛋白，坐電音波，拉拉皮，埋線拉皮，微創，私密處保養就擦乳液保持乾爽，修剪一下，畢竟給別人修剪不好意思。」

