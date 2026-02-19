ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《甄嬛》6大經典場景全回顧
「初級大人」爆紅：有事要問高級大人
突現強烈直覺！李懿衝彩券行戰果超狂
楊晨熙砸5000萬買士林60坪新房！　裝潢預算200萬暴增到500萬驚呆

記者葉文正／台北報導

藝人楊晨熙自從結婚後事業運節節高升，有接不完的業配與廣告，忙到風風火火，而她跟老公2023年結婚後，目前育有寶貝女兒「小龍女」已1歲多。有感於生了小孩後居家空間變小，夫妻倆去年砸下5千萬買下士林區好宅，在12月入住，新家充滿著侘寂風的設計感，充滿著寧靜與溫馨。

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊晨熙帶女兒開箱新家。（圖／記者林敬旻攝）

楊晨熙與先生本來住在內湖，但舊家只有兩個房間，「我們是想說，有小朋友後，要換大一點的空間，加上阿嬤家(夫家)是在士林這邊，就買在附近，有個照應，搬進來後感覺很舒適，格局我們調整為三房兩廳雙衛跟廚房。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲主臥室使用比較溫暖的色調。（圖／記者林敬旻攝）

至於新房是否也有考慮到女兒未來念書的學區？楊晨熙稱：「沒有想太多，大家都會覺得考量到學區，我們就是以想住的為主，到哪裡都還好，我是老師，很清楚最重要的其實是家長身教，只要不選到太糟的學校都可以，也不一定要明星學校。小龍女現在一歲九個月，也都還有空間去選擇。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛浴設備收視採納公公建議去處理。（圖／記者林敬旻攝）

楊晨熙也提到，新家權狀60幾坪，室內實際坪數40坪，屋齡十幾年，當初買下中古屋後，把整個格局打掉，「原本格局是四房，我打掉一個房間，主臥多了一間衣物間，現場看到的天花板與牆面都是重作的，跟當初看到的都不一樣，從五月到十二月歷經8個月才裝潢完畢，屋價大約5千萬，裝潢則本來想要花200萬就好，結果一直追加，孰料打造理想的家要付出代價，最後5百萬才裝潢好。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲有個人衣物間真是美好的安排。（圖／記者林敬旻攝）

而楊晨熙看上的，是時下流行的「侘寂風」，她解釋：「我上網看了很多風格，後來覺得這個風格很簡單，又有平靜的感，感覺不會花費很多錢，又有家的溫暖，沒想到侘寂風細節很多，工法也很多，所以有很多圓弧木工等等，都很耗費金錢，相當貴，沒想到越簡單越貴。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲家中有專屬的貓房。（圖／記者林敬旻攝）

她也鬆了一口氣表示，「幸而很多內裝，比如三機，以及家具、桌椅、沙發與窗簾，都有廠商贊助，讓我們省了些錢，不過房內使用的漆料各有不同，像客廳是藝術塗料，有顆粒狀，可以看到毛孔，類似清水模的質感，用的是奶油色，摸起來質感不一樣，女兒房間是使用班傑明的漆，比較平滑，也有自然紋路，即便小朋友塗塗畫畫都可以輕鬆清潔乾淨，不同房間都有不同色系，去因應各式需要。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲客廳與餐廳都是以侘寂風設計。（圖／記者林敬旻攝）

楊晨熙新家部分房間地板也都是使用洛可可地板，「當初網路上看到養貓養狗，可以防水跟防狗狗尿尿，地磚也都特別挑過，都是防水材質，公公建議我們客廳可以使用磁磚，比較有不一樣的感覺，房間則是以木質地板鋪陳，磁磚用在客廳比較氣派。

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲電視買來80吋的高規格。（圖／記者林敬旻攝）

她也透露，公公是這方面相關專才，非常有經驗，包括衛浴訂製設計都是出自他手，廁所的洗臉檯也訂做Z型台，這是公公累積實際經驗，認為最適合居住的設計，婆婆也送了白色懶人椅，也相當貼心，非常搭配主臥的配色。她也形容：「我老公以前的家就像樣品屋，幾乎是可以提一個行李袋衣物走就清空的樣貌，所以我們也是極簡，搬家時忍痛斷捨離，扔了不少東西。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲寶寶房窗簾採多功能設計。（圖／記者林敬旻攝）

而楊晨熙新加一進門後第一個房間，就是驚喜，竟然是專門給三隻貓寶貝的貓房：「我養了法鬥(狗)跟三隻金吉拉(貓)，狗狗的皮膚太難顧，當初舊家比較潮濕，所以皮膚一直好不了，越乾燥越冷其實對牠比較好，陽台空間大，牠就有自己空間小木屋可以住，狗屋裡面很溫暖，我有觀察，狗屋窗戶等等都可以蓋起來，狗屋內算溫暖，應該可以讓牠好好居住。」▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲客廳的裝潢看似簡單，施工價錢可不便宜。（圖／記者林敬旻攝）

而主臥室的設計，讓楊晨熙終於有了專屬的衣物間：「這對我來說真的很重要，畢竟當藝人，包括服裝、飾品與包包等配件類的，都可以放在衣物間，裡面還放了電腦桌與梳妝台，可以充分運用。

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲飯廳也是全家聚集的好去處。（圖／記者林敬旻攝）

楊晨熙也表示，目前沒有生二胎的計畫，只生一個夫妻倆就蠻愛的，如果再生一個，不知道怎麼分配愛給他，當然也有考量到女兒未來要一打二，像我幸好還好有我哥，可以互相照應，但我老公說，如果他年紀大生重病，他說會自己去瑞士(尊嚴機構)，害我笑出來。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲廚房不少設計也是聽取公公的意見。（圖／記者林敬旻攝）

他們搬進新家大概兩個月，原本舊家有到三十坪，但是只有兩房，對外的空間比較少，很小的陽台，「這邊是雙陽台，空間當初看到就是是每個隔間都有窗戶，採光也很好，空氣又流通，在家裡比外面冷，因為太流通了。」

▲楊晨熙新家開箱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲浴室蓮蓬頭與水龍頭都是數萬元的高檔產品。（圖／記者林敬旻攝）

【就是要待在外出袋】萌汪被抱出下秒竟快速衝回去XD

