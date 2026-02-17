朝聖綠洲重組！曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮　酒吧老闆竟是Oasis大哥

文／蕭采薇

對全世界搖滾樂迷來說，2025年最大事件，莫過於拆夥16年的「英倫天團」綠洲合唱團（Oasis）正式重組，兄弟倆再次合體展開巡演。幸運買到樂團發跡地、「故鄉場」曼徹斯特的我，也趁著這機會，到倫敦以外的曼城、利物浦，展開一段英搖迷的朝聖之旅。見證了Oasis成長的地方，也親自造訪當年披頭四（The Beatles）發跡的酒吧，傳奇，就是從這裡開始。

▲綠洲合唱團（Oasis）睽違16年重組並回到故鄉開唱，成為曼徹斯特去年夏天最重要的大事，整座城市都陷入狂歡。（圖／記者蕭采薇攝）



出發前，看到倫敦滿滿的關於英搖迷必去之地的介紹，然而對於英國北部的曼徹斯特、利物浦，相關資訊就少了許多。其實10年前我就去過利物浦，但當時網路上的資訊更少，資源更不發達，很可惜只和約翰藍儂的雕像拍了照就離開，心中一直留下遺憾。

趁著要去曼徹斯特看演唱會，就一併把搭火車只要一小時的利物浦規劃行程中，這次一定要親眼瞧瞧，當年披頭四曾經走過、生活過的地方。當然，曼徹斯特作為Oasis發跡，以及包括靈魂人物「蓋勒格兄弟」Noel和Liam等團員出身的城市，自然也不能放過這個的朝聖機會。

▲在Oasis的故鄉曼徹斯特，體驗到最原汁原味的演出。（圖／記者蕭采薇攝）

親自踩點、整理出以下必去資訊，全部都是親身走訪，讓你少走很多冤枉路！

曼徹斯特

「Oasis Music Tour」

雖然「蓋勒格兄弟」是在曼徹斯特出生，但當年他們生活的地方，其實並不在一般觀光客容易去到的市區，而是在更外圍的市郊。所以如果想一網打盡所有相關景點，全程專車接送以及專業人士講解，最方便的方法，就是報名「Oasis Music Tour」。

▲「Oasis Music Tour」行程一開始，會在唱片行「Vinyl Revival」集合。（圖／記者蕭采薇攝）

這可不是當地隨便的旅遊業者，用來蹭樂團名氣的噱頭，負責行程的公司「Manchester Music Tours」，創辦人是同是曼徹斯特知名樂團Inspiral Carpets的鼓手Craig Gill，而負責規劃、導覽的，正是他的太太Rose Gill。而當年Noel在加入弟弟Liam創立的Oasis前，還曾經擔任過Inspiral Carpets的巡演技師。

所以「Manchester Music Tours」行程絕對專業，還有不少私房小故事可以聽，而除了Oasis外，包括The Smiths、The Stone Roses、Joy Division、New Order等曼城英搖名團，都有對應的相關行程可以選擇。意外的是，這些相關的資訊，出發前我只看過一筆中文資料有提到，實際參加後，發現團員也幾乎都是歐美的遊客（樂迷），除了我和朋友兩個人外，就沒有其他亞洲面孔了。

▲後方建築，就是當年Oasis首次登台的地方。（圖／記者蕭采薇攝）



「Oasis Music Tour」在「Manchester Music Tours」官網就可以購買行程，一趟行程也不貴，只是不是天天都有，如果待在曼徹斯特的時間有限，建議要提前報名，一旦額滿就不收了，如果特地大老遠跑過去卻無法參加，真的是一大遺憾。

行程一開始會在唱片行「Vinyl Revival」集合，一路參觀包括Noel和Liam出生長大的地方，親眼看到《Live Forever》裡唱到的「媽媽的花園」。還有Oasis第一次登台的地方，雖然如今已結束營業，但仍不減朝聖的感動。

▲經典的《Definitely Maybe》專輯封面，是在鼓手Bonehead的家拍攝，正是後方那棟建築。（圖／記者蕭采薇攝）

還有樂團最經典的專輯之一、《Definitely Maybe》封面拍攝的地點，其實是當年Oasis鼓手Bonehead的家。甚至包括Noel當時和女友同居、寫下無數經典歌曲的公寓，全都包含在行程之中，整整三個多小時的行程絕無冷場，而且同行的團員們都是死忠歌迷，大家時不時會在巴士上大合唱，氣氛真的是難得的體驗。

「Definitely Maybe Bar Afflecks」

這家酒吧是Noel和Liam的大哥－Paul Gallagher所開設的，看完演唱會後，我們沒有回民宿，而是直接到這裡來報到！現場氣氛有如After Party，店內滿滿的Oasis海報，駐唱樂團唱著一首首的Oasis經典歌曲，全場大家一起唱和、一起在舞池搖擺，對於Oasis樂迷來說，好玩程度完全不輸演唱會！

▲「Definitely Maybe Bar Afflecks」店內有許多Oasis的海報。（圖／記者蕭采薇攝）

利物浦

離開曼徹斯特後，我們到了搭火車只要一小時的利物浦，這裡是Oasis的偶像，不，全世界的偶像披頭四（The Beatles）的故鄉。十年前來的時候，當時只去了「披頭四故事館」（The Beatles Story Museum）和到了當年披頭四駐唱的「洞穴俱樂部」（The Cavern Club）外，和約翰藍儂的雕像拍了一張照，這次特地鎖定更郊區的景點，一了當年的遺憾。

▲「洞穴俱樂部」外，佇立著披頭四（The Beatles）主唱約翰藍儂的雕像。（圖／記者蕭采薇攝）

「Magical Mystery Tour」

一樣，最方便的方法，就是報名當地的導覽旅行團。「Magical Mystery Tour」是以披頭四的經典專輯《奇幻之旅》命名，當年我來的時候，還沒有這種好東西。不過由於這項行程有和旅遊平台合作，在亞洲知名度就比較高一點，到了集合地點時，辦公室甚至有會說中文的服務人員。

▲被寫在披頭四歌曲中的「Strawberry Field」，其實當年是一座孤兒院，彼時離約翰藍儂的家不遠，他小時候常在這裡的後院玩耍。（圖／記者蕭采薇攝）

一整天的旅程中，包括林哥史達（Ringo Starr）的童年故居、喬治哈里森（George Harrison）的出生地、被他們寫進歌裡的Penny Lane和Strawberry Field、約翰藍儂（John Lennon）的童年住所、保羅麥卡尼（Paul McCartney）寫出無數經典歌曲的故居，以及團員們曾經讀過的學校等等。

▲保羅麥卡尼、約翰藍儂位於利物浦的故居。（圖／記者蕭采薇攝）

洞穴俱樂部

而前一項行程，還包含一張「洞穴俱樂部」的門票，這是當年披頭四駐唱、發跡的地方，如果是搖滾樂迷，肯定看過不少相關的老照片。然而感人的是，這裡和60年前披頭四表演時，場景幾乎沒有變化。

▲「洞穴俱樂部」還保留著60年前，披頭四在此駐唱時的模樣。（圖／記者蕭采薇攝）



連保羅麥卡尼曾在訪問中提過，很多女粉絲下班後來看他們，直接帶著衣服來換裝的「舞台旁的女廁」，都還在一模一樣的位置。店裡還有不少披頭四當年在這留下的珍貴照片，每晚也都有致敬披頭四的演出，在這個他們曾經真實演唱過的舞台，聽著這些經典歌曲，絕對是難以取代的感動。

▲「洞穴俱樂部」中，有不少當年披頭四在這裡留下的照片。（圖／記者蕭采薇攝）

這趟橫跨曼城與利物浦的英搖朝聖之旅，對我來說不只是填補了十年前的遺憾，更像是在 2025年這個Oasis奇蹟般的重組時刻，重新找回了青春的熱血。走過這些街道，你會發現偉大的傳奇從來不是憑空產生的，它們就長在曼徹斯特市郊平凡的花園裡，長在利物浦潮濕的地下酒吧中。

▲那時剛當上爸爸不久的保羅麥卡尼，珍貴的照片也收藏的店內。（圖／記者蕭采薇攝）

音樂旅行最迷人的地方，在於你不再只是透過耳機聽故事，而是親身走進了故事裡。當你站在那片土地，耳邊響起《Wonderwall》或《I Wanna Hold Your Hand》的旋律時，那種時空交錯的感動，是任何CD或串流都無法取代的。如果你也曾被英搖拯救過，這輩子一定要給自己一次機會，親自去這兩座城市，聽聽那傳奇落地的聲音。

