ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林佩瑤 劉雨柔 陳楚河 黃少谷 朴寶劍 安歆澐 周覓 KIMIKO

朝聖綠洲重組！曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮　酒吧老闆竟是Oasis大哥

文／蕭采薇

對全世界搖滾樂迷來說，2025年最大事件，莫過於拆夥16年的「英倫天團」綠洲合唱團（Oasis）正式重組，兄弟倆再次合體展開巡演。幸運買到樂團發跡地、「故鄉場」曼徹斯特的我，也趁著這機會，到倫敦以外的曼城、利物浦，展開一段英搖迷的朝聖之旅。見證了Oasis成長的地方，也親自造訪當年披頭四（The Beatles）發跡的酒吧，傳奇，就是從這裡開始。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲綠洲合唱團（Oasis）睽違16年重組並回到故鄉開唱，成為曼徹斯特去年夏天最重要的大事，整座城市都陷入狂歡。（圖／記者蕭采薇攝）

出發前，看到倫敦滿滿的關於英搖迷必去之地的介紹，然而對於英國北部的曼徹斯特、利物浦，相關資訊就少了許多。其實10年前我就去過利物浦，但當時網路上的資訊更少，資源更不發達，很可惜只和約翰藍儂的雕像拍了照就離開，心中一直留下遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趁著要去曼徹斯特看演唱會，就一併把搭火車只要一小時的利物浦規劃行程中，這次一定要親眼瞧瞧，當年披頭四曾經走過、生活過的地方。當然，曼徹斯特作為Oasis發跡，以及包括靈魂人物「蓋勒格兄弟」Noel和Liam等團員出身的城市，自然也不能放過這個的朝聖機會。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲在Oasis的故鄉曼徹斯特，體驗到最原汁原味的演出。（圖／記者蕭采薇攝）

親自踩點、整理出以下必去資訊，全部都是親身走訪，讓你少走很多冤枉路！

曼徹斯特

「Oasis Music Tour」

雖然「蓋勒格兄弟」是在曼徹斯特出生，但當年他們生活的地方，其實並不在一般觀光客容易去到的市區，而是在更外圍的市郊。所以如果想一網打盡所有相關景點，全程專車接送以及專業人士講解，最方便的方法，就是報名「Oasis Music Tour」。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「Oasis Music Tour」行程一開始，會在唱片行「Vinyl Revival」集合。（圖／記者蕭采薇攝）

這可不是當地隨便的旅遊業者，用來蹭樂團名氣的噱頭，負責行程的公司「Manchester Music Tours」，創辦人是同是曼徹斯特知名樂團Inspiral Carpets的鼓手Craig Gill，而負責規劃、導覽的，正是他的太太Rose Gill。而當年Noel在加入弟弟Liam創立的Oasis前，還曾經擔任過Inspiral Carpets的巡演技師。

所以「Manchester Music Tours」行程絕對專業，還有不少私房小故事可以聽，而除了Oasis外，包括The Smiths、The Stone Roses、Joy Division、New Order等曼城英搖名團，都有對應的相關行程可以選擇。意外的是，這些相關的資訊，出發前我只看過一筆中文資料有提到，實際參加後，發現團員也幾乎都是歐美的遊客（樂迷），除了我和朋友兩個人外，就沒有其他亞洲面孔了。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲後方建築，就是當年Oasis首次登台的地方。（圖／記者蕭采薇攝）

「Oasis Music Tour」在「Manchester Music Tours」官網就可以購買行程，一趟行程也不貴，只是不是天天都有，如果待在曼徹斯特的時間有限，建議要提前報名，一旦額滿就不收了，如果特地大老遠跑過去卻無法參加，真的是一大遺憾。

行程一開始會在唱片行「Vinyl Revival」集合，一路參觀包括Noel和Liam出生長大的地方，親眼看到《Live Forever》裡唱到的「媽媽的花園」。還有Oasis第一次登台的地方，雖然如今已結束營業，但仍不減朝聖的感動。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲經典的《Definitely Maybe》專輯封面，是在鼓手Bonehead的家拍攝，正是後方那棟建築。（圖／記者蕭采薇攝）

還有樂團最經典的專輯之一、《Definitely Maybe》封面拍攝的地點，其實是當年Oasis鼓手Bonehead的家。甚至包括Noel當時和女友同居、寫下無數經典歌曲的公寓，全都包含在行程之中，整整三個多小時的行程絕無冷場，而且同行的團員們都是死忠歌迷，大家時不時會在巴士上大合唱，氣氛真的是難得的體驗。

「Definitely Maybe Bar Afflecks」

這家酒吧是Noel和Liam的大哥－Paul Gallagher所開設的，看完演唱會後，我們沒有回民宿，而是直接到這裡來報到！現場氣氛有如After Party，店內滿滿的Oasis海報，駐唱樂團唱著一首首的Oasis經典歌曲，全場大家一起唱和、一起在舞池搖擺，對於Oasis樂迷來說，好玩程度完全不輸演唱會！

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「Definitely Maybe Bar Afflecks」店內有許多Oasis的海報。（圖／記者蕭采薇攝）

利物浦

離開曼徹斯特後，我們到了搭火車只要一小時的利物浦，這裡是Oasis的偶像，不，全世界的偶像披頭四（The Beatles）的故鄉。十年前來的時候，當時只去了「披頭四故事館」（The Beatles Story Museum）和到了當年披頭四駐唱的「洞穴俱樂部」（The Cavern Club）外，和約翰藍儂的雕像拍了一張照，這次特地鎖定更郊區的景點，一了當年的遺憾。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「洞穴俱樂部」外，佇立著披頭四（The Beatles）主唱約翰藍儂的雕像。（圖／記者蕭采薇攝）

「Magical Mystery Tour」

一樣，最方便的方法，就是報名當地的導覽旅行團。「Magical Mystery Tour」是以披頭四的經典專輯《奇幻之旅》命名，當年我來的時候，還沒有這種好東西。不過由於這項行程有和旅遊平台合作，在亞洲知名度就比較高一點，到了集合地點時，辦公室甚至有會說中文的服務人員。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲被寫在披頭四歌曲中的「Strawberry Field」，其實當年是一座孤兒院，彼時離約翰藍儂的家不遠，他小時候常在這裡的後院玩耍。（圖／記者蕭采薇攝）

一整天的旅程中，包括林哥史達（Ringo Starr）的童年故居、喬治哈里森（George Harrison）的出生地、被他們寫進歌裡的Penny Lane和Strawberry Field、約翰藍儂（John Lennon）的童年住所、保羅麥卡尼（Paul McCartney）寫出無數經典歌曲的故居，以及團員們曾經讀過的學校等等。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲保羅麥卡尼、約翰藍儂位於利物浦的故居。（圖／記者蕭采薇攝）

洞穴俱樂部

而前一項行程，還包含一張「洞穴俱樂部」的門票，這是當年披頭四駐唱、發跡的地方，如果是搖滾樂迷，肯定看過不少相關的老照片。然而感人的是，這裡和60年前披頭四表演時，場景幾乎沒有變化。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「洞穴俱樂部」還保留著60年前，披頭四在此駐唱時的模樣。（圖／記者蕭采薇攝）

連保羅麥卡尼曾在訪問中提過，很多女粉絲下班後來看他們，直接帶著衣服來換裝的「舞台旁的女廁」，都還在一模一樣的位置。店裡還有不少披頭四當年在這留下的珍貴照片，每晚也都有致敬披頭四的演出，在這個他們曾經真實演唱過的舞台，聽著這些經典歌曲，絕對是難以取代的感動。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「洞穴俱樂部」中，有不少當年披頭四在這裡留下的照片。（圖／記者蕭采薇攝）

這趟橫跨曼城與利物浦的英搖朝聖之旅，對我來說不只是填補了十年前的遺憾，更像是在 2025年這個Oasis奇蹟般的重組時刻，重新找回了青春的熱血。走過這些街道，你會發現偉大的傳奇從來不是憑空產生的，它們就長在曼徹斯特市郊平凡的花園裡，長在利物浦潮濕的地下酒吧中。

▲曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮攻略。（圖／記者蕭采薇攝）

▲那時剛當上爸爸不久的保羅麥卡尼，珍貴的照片也收藏的店內。（圖／記者蕭采薇攝）

音樂旅行最迷人的地方，在於你不再只是透過耳機聽故事，而是親身走進了故事裡。當你站在那片土地，耳邊響起《Wonderwall》或《I Wanna Hold Your Hand》的旋律時，那種時空交錯的感動，是任何CD或串流都無法取代的。如果你也曾被英搖拯救過，這輩子一定要給自己一次機會，親自去這兩座城市，聽聽那傳奇落地的聲音。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

英搖Oasis綠洲披頭四The Beatles曼徹斯特利物浦遊記攻略

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

20小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

23小時前

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

11小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

9小時前

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

12小時前

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

9小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

8小時前

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

10小時前

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

17小時前

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

18小時前

20年前一首歌爆紅！最美玉女「震撼結婚離開台灣」　被搶鏡頭委屈痛哭

20年前一首歌爆紅！最美玉女「震撼結婚離開台灣」　被搶鏡頭委屈痛哭

15小時前

鄭家純爆日本尪「情人節回家陪爸媽」　傻眼行徑驚呆她：不敢相信

鄭家純爆日本尪「情人節回家陪爸媽」　傻眼行徑驚呆她：不敢相信

11小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【逆向超車撞男童】日月潭驚險畫面曝光 腳踏車零件噴滿路！

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

竟然有4對！盤點韓星10年情結婚潮　尹善宇❤金佳恩認愛即婚禮

1小時前21

朝聖綠洲重組！曼徹斯特、利物浦「英搖聖地」巡禮　酒吧老闆竟是Oasis大哥

8小時前20

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

9小時前1127

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

9小時前85

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

10小時前30

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

11小時前52

鄭家純爆日本尪「情人節回家陪爸媽」　傻眼行徑驚呆她：不敢相信

11小時前1212

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

12小時前60

曹雅雯喪父首個除夕　吐心聲：第一次過年沒有你

12小時前68

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    20小時前2220
  2. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    23小時前3
  3. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    11小時前2412
  4. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    9小時前165
  5. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    12小時前128
  6. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    9小時前2227
  7. 依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤
    8小時前4
  8. 日本AV界6大超狂新人！台灣女孩齋齋逐夢
    10小時前6
  9. 丫頭被關美肌「6女星真貌全被拍」
    17小時前187
  10. 汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！
    18小時前249
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合