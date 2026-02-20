樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿啦啦隊網羅台韓共30名啦啦隊女孩，可說是中華職棒陣容最盛大的啦啦隊，去年不僅有本土啦啦隊，更首度網羅三位新韓援，引起不小話題，不過啦啦隊長在籃籃榮昇推進隊長後，由曲曲(曲羿)接任，曲曲不但能設身處地為女孩們著想，零緋聞也是業界奇蹟，但她則笑說：「幸好我很孝順，爸爸說我若嫁不出去會養我。」

▲樂天女孩隊長曲曲相當有責任心。（圖／記者徐文彬攝）

樂天啦啦隊隊長曲曲在樂天已經長達12年，即便過去兩年樂天啦啦隊不斷有各種事情發生，曲曲看法卻有不同，「我覺得這些事情還好，畢竟內部大家感情不錯，都會互相關心，有些新聞根本與傳聞不同，女孩們都還OK，我也有跟DORA聯絡，她現在以個人行程在走，我們跟球團走就好。也不會問她到底怎麼回事，只覺得她太瘦，我們還陪她一起過生日，看得出來她心情不錯。」

▲曲曲相當愛惜自己的羽毛 。（圖／記者徐文彬攝）

而相對於有不少女孩在應援期間爆出緋聞或交往對象，甚至直接宣布結婚，曲曲彷彿是「緋聞絕緣體」，她也解釋：「我是個很憑感覺的人，要有感覺的對象才會想要交往，平常也不太去跟人社交，因為不習慣，但我會孝敬爸媽，爸爸說過倘若我嫁不出去會養我。」沒有負面新聞與緋聞，卻跟家人有著滿滿的情感，又能夠關懷啦啦隊所有女孩，這也是她能夠榮膺隊長的原因之一。

▲曲曲0緋聞的情況甚是稀少。（圖／記者徐文彬攝）

曲曲也提到，今年首度有河智媛等三位韓援，當然是很不一樣的事，不但沒有惡性競爭，跟韓援們相處也很快樂，她認為：「他們不管是舞蹈或生活，都融入得很好，漸漸習慣台灣應援的習性，慢慢融入了，他們也會仔細觀察我們怎麼跳的，可以跟上台灣的步調，韓援也會當值日生，幫忙搬桌子跟拿便當都可以，溝通上有時就是比手畫腳講英文，我也會一點簡單韓文，只要能表達意思就好。」

▲曲曲應援的認真態度。（圖／翻攝臉書）

而曲曲也提到跟隊友陳伊的好交情，「我跟陳伊交情，真的是共患難出來的，本來一起工作，後來她去闖蕩演藝圈，私下還一起出國去玩，我們今年去峇里島，也各自帶家人，我帶媽媽去，大家一起出遊的感覺，家人出國都是我付錢，我們也有認識的旅行社，所以有比較優惠。」部分隊友真的跟家人一樣親。

▲曲曲也很喜歡出國旅遊。（圖／翻攝臉書）

而曲曲也相當愛惜羽毛，雖然也會接業配等場外工作，但她也表示：「我蠻喜歡以工作為主，業配上有好的也OK，不會硬接，我的TA是男生比較多，要考量我代言產品到底能不能讓粉絲信服，之前有馬卡找上門，但我不會接，要以自己形象為主，作為業配第一選擇。」

▲陳伊(左)與 曲曲 有革命情感。（圖／記者徐文彬攝）

樂天桃猿啦啦隊成員去年被不少雜事影響，有相關負面新聞傳出，曲曲以隊長身分大器地說：「有些事情跟感情有關，解決事情上我幫不上忙，但女孩們若要心情抒發可把我當垃圾桶，她們有任何困難都會找曲曲，我也蠻關心大家的，才會被選為隊長。」