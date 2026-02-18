專訪／10幾個劇組人員集體中邪昏迷！「鬼片王牌道長」是他　出馬驅魔

記者蕭采薇／專訪

在恐怖片的片尾名單裡，總能看見「宗教顧問」這個職位。對劇組來說，那是心靈的醫護兵，也是平安的定心丸。但在道長于治詮眼中，這份工作比起「驅魔神探」，更多時候是有如各種荒誕的鄉土劇。看過人生百態，與各種惡鬼交手，他最後卻輕輕嘆一句：「很多人問我鬼可怕嗎？其實我覺得人更可怕。」

▲道長于治詮是演藝圈的「宗教顧問」，不少恐怖片的拍攝現場，都有他坐鎮的身影。（圖／記者黃克翔攝）

于治詮的道長起點，是從花蓮鄉下開始的。那時，老師傅們想找個徒弟，一方面是傳統，一方面是擔心死後無人送終，「那時候外公覺得，去誦經、認字很好，小孩子不要去參加奇怪活動就好。」然而，當他十幾歲回到台北，父母卻極力反對，即便後來有了穩定收入，父母依然會唸他：「你為什麼不去找個正常工作？」

影視圈的「後腦勺」情緣：從臨演大班到宗教顧問

「我以前做過臨演大班，專門帶人跑龍套。」于治詮回憶起那段日子，語氣帶著笑意。他帶過楊謹華主演的《鍾無艷》，甚至在一場戲中親自上陣頂替，「那天下大雨，臨演不夠，我得演個記者，只會拍到後腦勺的那種。但我很高，演的時候還得半蹲，不然會遮到演員。」後來在電影《民雄鬼屋》再次與楊謹華重逢，提起這段往事，兩人都笑了。

▲于治詮（右一）曾擔任偶像劇《鍾無艷》的臨演，後來在《民雄鬼屋》拍攝時，與女主角楊謹華（左二）再次相遇。（圖／馬棋朵影像提供）

這種與影視圈的淵源，讓他在轉為全職道長前，就和拍片有了不解之緣。但他透露，拍鬼片時「好兄弟」確實會特別多，甚至會有些「特別的熱鬧」。

拍片現場「好熱鬧」：沒送電，燈卻亮了

在《民雄鬼屋》拍攝現場，曾發生工作人員在後場突然被附身的意外。「他那天磁場弱、體質敏感，多重 Buff 疊加就中了。」于治詮形容，當時現場傳來刺耳的尖叫，連前方的演員都聽得到。那是一個在那裡待了很久、快要變成妖怪的靈體。身為顧問，于治詮得隨時準備好包包裡的法器，應付各種突發狀況。

還有一次在公墓取景，劇組為了方便，踩著一塊看起來像階梯的石板穿梭，直到製片掀開一看，才驚覺那是塊墓碑。當天現場大燈開始不停忽亮忽暗，大家以為是供電不穩，沒想到遠處負責送電的大哥卻喊：「是可以送電了沒？我一直都還沒送電啊！」但明明燈卻是亮的，這句話讓全場瞬間沈默。

▲恐怖片《民雄鬼屋》由楊謹華主演，于治詮擔任該片的「宗教顧問」。（圖／馬棋朵提供）

面對這些怪事，于治詮卻有一套非常「人道」的邏輯。他通常不會在現場散播恐懼，「我不跟人講，我跟祂們講。」他解釋，拍片很累、空地很少，「如果我跟場務說那個角落不乾淨，東西不要放那邊，那他們要叫大家把東西放去哪？」他選擇私下溝通，巡視現場讓那些無形眾生不要太猖狂。

他曾遇到一個被害死的男鬼，一直想被大家看見，搞得拍攝不順。于治詮最後輕聲對「祂」說：「明天我休假回道壇，你就跟我一起回去，我幫你處理。」結果拍攝就順了，他也真的帶走了那位靈魂，為祂超渡。

最陰到極致的竹林：地主嚇得白天都不敢進去

「鬼片其實大家會比較小心、會拜拜，反而最容易出事的是愛情片啊、動作片啊、甚至是喜劇片、廣告之類的。」于治詮分享，曾有廣告劇組只是找個空曠的地方取景，沒想太多，反而觸犯了禁忌，結果十幾個人集體不舒服，當找到他幫忙時，劇組已經有人昏迷。

▲于治詮在拍片現場會準備林林總總的法器，用來應付各種意想不到的狀況。（圖／記者黃克翔攝）

而在《民雄鬼屋》拍攝期間，一場竹林的戲碼更是挑戰了底線。地主大哥苦口婆心：「你們要確定喔！這裡鬼很多，白天我也盡量不會往那去。」原來那塊地旁邊有條溪，幾乎每年都有三、四具水流屍，甚至不久前才有人上吊，陰森到極致。

在那場戲裡，劇組狀況連連：有人頭暈、機器故障、螢幕無法看回放。于治詮坦言，平時他不會在大眾面前做法，怕大家心理有芥蒂，但那天真的沒辦法，「劇組一邊拍，我在旁邊不停做法。」問他怕不怕？他坦然道：「當下沒空恐懼，只想著如果那時候打輸了，可能真的就掰掰了。」

宗教顧問變身「心理醫生」：人心比鄉土劇更誇張

除了劇組，于治詮平時接觸最多的，其實是平凡信眾的疑難雜症。他幽默地形容，他的生活比起「驅魔神探」，其實更像鄉土劇《親戚不計較》。有人求神明逼兒子離婚，有人拿著七、八個陌生女子的八字來合，動機大都圍繞著偏執與慾望。

「我們去看風水，超過一半都在抱怨鄰居。」但在這些瑣碎的背後，藏著最深的人性黑洞。

▲沒有跟劇組拍攝時，于治詮笑說，自己反而更多時候在聆聽信眾各種疑難雜症。（圖／翻攝自于治詮IG）



于治詮分享，曾有一對姐妹跪在道壇前哭得泣不成聲，她們的請求很反常：希望重病的父親「趕快走」。于治詮起初疑惑，深入了解後才發現這是一個比厲鬼更令人心碎的故事。

人比鬼可怕：被親生兒子當成「活死人」的軍官

這對姐妹的父親是高階軍官退休，每個月領二十幾萬的終身俸。三兄弟為了貪圖這筆錢，將重病的父親「藏」了起來，用機器維持他的呼吸。對兒子們來說，老父多活一個月，就代表多二十幾萬入帳，但對老人家來說，那是生不如死的折磨。

姐妹中的妹妹為了尋找父親，靠著應徵上照護員在醫院混出人脈，才終於見到爸爸。

老父親當時全身長滿褥瘡，因為兒子們不想清理，讓他直接泡在排泄物裡，床上只鋪著一塊不透氣的塑膠墊，三兄弟每個月拿走二十幾萬，卻連一個看護都不肯請。

▲道長于治詮擔任過不少劇組的「宗教顧問」。（圖／翻攝自于治詮IG）

「那姐妹說，她看到爸爸連尿布都沒穿。」那種心碎與悲憤，讓她們求道長幫忙讓爸爸解脫。于治詮沈思許久，最終答應了這份唯一一次的「求死」委託。而真的就是儀式中燒到第三張符時，那位老父親嚥下了最後一口氣。

「其實後來我也在想，這樣做到底對不對？」不過後來妹妹後來告訴于治詮，爸爸臨走前難得睜開眼看著她，那眼神裡沒有恐懼，「雖然不能說話了，但她的解讀是，爸爸那時候的眼神是開心的。」于治詮嘆口氣後，緩緩的說：「所以常常有人問我『鬼可怕嗎？』我不覺得。老實說，我覺得人比鬼更可怕。」