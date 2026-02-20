蹦闆認「去年營業額少8位數」！砸1.4億開旗艦店現況曝　公開事業版圖

記者孟育民／專訪

YouTuber蹦闆從事精品代購業，副業包括花店、蚵仔煎店、飲料店、酸菜魚店、酒商、酒店、建築業等等，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。他接受《ETtoday星光雲》專訪，透露整體營業額還是有破億，但也感嘆經濟不景氣，坦言「2025年確實沒有2024年賺得多」，尤其下半年影響最為明顯，其中精品業營業額下滑幅度最大，旗下副業營業額比往年少了約三成，保守估計少賺至少8位數。



￼

▲蹦闆接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

蹦闆在去年才砸超過新台幣1.4億元圓夢，打造三層樓奢華精品旗艦店，光是購入店面房產、裝潢費用、進貨成本就高達2000萬元。被問到營運狀況目前還好嗎？他則說：「大家的閒錢變少了，生活上的需求就會影響，我想每個行業都一樣，還是有獲利，只是沒以前賺那麼多，如果我沒賺錢，台灣的精品業應該都倒光了，我都知名度那麼高了。」



￼

▲▼蹦闆去年去年花1.4億打造精品旗艦店，現況曝光。（圖／本人提供）

￼

面對營業額的下滑，蹦闆無奈說難免還是有小壓力，「因爲我的花費並沒有減少，但我的收入變少了，所以會有點擔心。」不過他仍相當豁達，認為只要店沒倒都算幸運。相較奢靡的精品業，他透露去年開的酸菜魚店，才短短3個月就已經回本，已賺回投入的800萬資金， 笑說：「網紅加持真的有用！」

他接下來也打算繼續往餐飲發展，今年計劃開平價牛排店，「因為我就是平民出生，會想要弄更多好吃和評價的東西，餐飲業對我來說比較簡單，畢竟人民以食為天！」



￼

▲蹦闆打算事業版圖往餐飲業發展。（圖／記者林敬旻攝）

除此之外，蹦闆旗下還經營酒店生意，但他澄清並非外界想像中的暴利產業，「酒店賺得比餐飲業還少，酒店如果營業額5千萬，真正的收益可能不到5百萬，賺最多的是小姐，也不是我們賺的，酒店的開銷真的很大。」蹦闆幾乎只要有空，幾乎大部分時間都在自家酒店，自爆每個月光喝酒就花費高達300萬。

不過，蹦闆強調自己在應酬之間仍有分寸，也透露老婆會適時關心，「我老婆跟我說，玩歸玩不要太過分，她也會一直打視訊過來看。」



￼

▲蹦闆每個月光是喝酒就花百萬，相當驚人。（圖／記者林敬旻攝）

蹦闆過去一路總是樹大招路，不時也會被網友放大檢視、抹黑，但他保持正面心態說：「我覺得心態很重要，如果有做不好你就會怕，你就沒做，所以不用擔心，我就照自己的本分在工作，不會受到大家影響。」對於外界質疑與查驗有無違法，他更是毫不在意，態度相當坦然。