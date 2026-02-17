月燒17萬養病母！　《星光》大Q「1年20場工作全被砍」崩潰身心出狀況

▲藝人大Q推出全新單曲〈唱我們的歌 My Song〉。（圖／記者湯興漢攝）



大Q吳秉洛2008年自歌唱選秀節目《超級星光大道》第2屆出道，去年底他推出全新單曲〈唱我們的歌 My Song〉，翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲〈괜찮아 사랑이야〉，並親自參與中文填詞，想傳遞一種「現在難過也沒關係，明天我還是可以好好的」的力量，這首歌對他來說，像是唱給過世的寵物，也唱給自己。

過去兩年，大Q坦言自己處於低潮狀態，近年他多半在演唱會擔任合聲，幾乎沒有經營自己的藝人身份，也因此感到迷惘，又逢他的寵物寶貝過世，他開始理解生死、苦悶與人生課題的大小，「苦悶心情、生死離別，照件事都是非常小的事情。」這首歌正是在那樣的心境下誕生，「很像是唱給過世的寵物，也唱給我自己，感謝牠的陪伴。」

那段低潮也讓他變得社交恐懼，很怕別人關心，就怕被問起近況，「沒有演出，大家的關心反而變成壓力，我不想讓大家擔心，就乾脆不講、不出席。」原本已談定的演出和聲工作，更突然被全數取消，一整年20幾場工作瞬間消失，「沒有原因，這產業就是這樣，剛開始很想知道為什麼，但不會有答案。」

這段時間，他的身心都受到影響，免疫出問題，出現皮膚過敏、濕疹與汗斑，但身體檢查結果完全正常，「醫生說這是心理影響的，皮膚、肝腎都沒問題。」即便自詡為陽光正向的人，39歲那一年，他形容是人生中最困難的關卡之一，去年底又遇上寶貝愛犬過世，成了壓倒他的最後一根稻草。

困境不只如此，媽媽突然思覺失調出現失智狀況，需要長期照護，而他又是老么，與未婚的姊姊共同分擔照顧責任，疫情期間，收入不穩定，原本的積蓄大多用在醫藥費與生活開銷，那時他工作零散，只能嘗試各種工作，幫其他歌手配唱、教歌唱、代班合聲。

有一次母親在新竹家中突然昏倒，他只能緊急將母親接回台北照護，媽媽不僅會語無倫次，甚至叫他「張先生」或「王老闆」，大Q說：「那時我睡地板，媽媽睡床上，還會有尿失禁狀況，床墊都毀了。」還要兼顧錄音與演出，也因此一天睡眠只有6、7小時，房租、醫藥費全靠存款支撐，一個月燒到15、16萬。

但他樂觀以對，因為小時候家裡本就辛苦，「家裡做工，我也做過零工，撿資源回收。國中時回家會綁磁鐵走路撿鋁罐、鐵罐，生活雖苦，但不足以打垮我。」他形容，那時候的低潮與困境，更多是精神上的打擊，「只會覺得什麼事情都剛好遇在一起，但不足以打垮我。」

這些經歷，也讓他重新思考自己的藝人生涯，他長期擔任和聲，一度對自己定位感到迷茫，「歌迷給了我很多溫度，有時候我消失一陣子，他們就會時不時問我為什麼沒有新歌，讓我死灰復燃。」他也選擇重新出發，將低潮化為創作能量。

