專訪／其實有叛逆基因！崔立于赴韓追夢「遭爸媽反對」：先斬後奏

記者吳睿慈／專訪

外表靦腆、說話輕聲細語的崔立于，其實骨子裡藏著不服輸的「叛逆基因」。他2025年7月首度亮相於選秀節目《BOYS II PLANET》，有著酷帥又可愛的兩種反轉魅力，精通雙語擄獲台、韓兩地粉絲，雖沒晉級成出道組，但他去年12月正式以SOLO身分出道。回首前往好國追夢的歷程，他笑說：「現在回想起來，我比自己想像得還要叛逆一點。」家人雖曾反對他當偶像，但他自虧「先斬後奏」，前往韓國當練習生。

▲崔立于受到姊姊影響，開始對K-POP有關注。（圖／記者周宸亘攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

崔立于從小受到喜歡K-POP的姊姊影響，想要當歌手、偶像的小小夢想就此萌芽，他從國中起立志當藝人，但父母始終反對，他形容那段時間就是不斷「魔音穿腦」式地溝通，「那段時間一直說服我的父母。」最後他選擇先做再說，自虧「他們不得不讓我去，畢竟我是先斬後奏，現在回想起來，我比自己想像得還要叛逆一點。」他也坦言，如果當初家人沒有那麼反對，自己或許反而不會走到今天，「某種程度上，我就是要做給他們看。」

▲崔立于赴韓追夢，其實被家人反對。（圖／記者周宸亘攝）



雖然不擅長表達情感，但家人始終默默支持著他。崔立于透露，在參賽《BOYS II PLANET》期間，爸爸、媽媽與姊姊們各自寫了一封信，傳到家族群組給他看，「每一句話都很溫暖，信裡大概脈絡是，從小到大看著我，知道我對於夢想有多麼堅持，也清楚了解我是怎樣的人」，家人們難得感性，真摯地告訴他「希望我累的時候，偶爾還是可以像家人吐苦水，他們永遠在背後支持我」，他生性害羞，「只回了一個貼圖『讚』。」但其實他都放在心中。

前往韓國當練習生，崔立于確實也有過低潮期，短暫動念放棄，「其實一開始，我不覺得自己會產生想要放棄的念頭，但真正當了練習生幾年後，才懂為什麼大家會說辛苦。」長時間看不到出道時間、再怎麼努力也未必能決定結果，讓他感到迷惘與無力。不過支撐他走下去的，仍是最初想當偶像的那份初心，「那個想出道的心情，比想放棄的念頭還要大。」

▲崔立于帶來一段〈HOLA SOLAR〉副歌舞蹈。（圖／記者周宸亘攝）



後來出戰選秀節目《BOYS II PLANET》時，家人是崔立于的頭號粉絲，他笑說，「很多我沒看到的影片、留言，都是家人先看到，再傳給我，我反而是透過他們才知道的。」姊姊們甚至到了決賽現場支持他，他笑說：「其實決賽現場人很多，我一開始沒有發現，幾乎到尾聲的時候，我才發現她們，那個時候還蠻驚喜的。」

12月正式出道後，和想像中沒有太大落差，崔立于說：「預料之內的忙、預料之內的累，但是很神奇又好玩。」過去只能透過手機螢幕觀看的偶像舞台，大前輩實際在眼前出現，讓他直呼一切都很不可思議。而他行程滿檔，被問到如何維持體力，他老實笑回：「我沒有在維持體力。」率真的回答也讓現場笑成一片。

▲崔立于性格內向，但只要站到台上看到粉絲就很享受於舞台。（圖／記者周宸亘攝）



崔立于性格內向，其實相當怕生，平時打招呼都得「鼓起勇氣，用最大的聲量」。不過一站上舞台、面對粉絲，他卻能完全放鬆，「因為台下都是支持我的人，每一次舞台我都很享受，像是跟大家一起完成一件很開心的事情。」

粉絲給他的回饋，更是他最大的力量來源。「理論上應該是我要感謝粉絲，但每一次舞台結束後，大家都會用很大聲的聲音喊『謝謝你出道』、『我愛你』，那個瞬間真的很常被感動到。」他也坦言，私下看比賽或見面會影片時，常常忍不住掉眼淚。

▲▼崔立于專訪期間玩起疊疊樂。（圖／記者周宸亘攝）



回顧這一路走來的最大收穫，崔立于毫不猶豫地說是「粉絲」。他感性表示：「如果沒有這麼支持我的人，我也不會站在這裡。這不只是節目裡的收穫，可能也是我去年一整年最大的禮物。」從曾經懷疑「會不會有人看到我」，到如今被這麼多人喜愛，他也更加確定，2026年要帶著這份心意，繼續努力、幸福地走下去。