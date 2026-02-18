ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu升格陳太太首過年
新春旺財指南！
《超級星光大道》8位冠軍近況
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 Lulu 陳漢典 黃少谷 蕭閎仁 豬哥亮 陳妍希 楊丞琳

算命師神預言全中！　李芷婷遇「天命男」2年戀被寵爆：讓我像小孩一樣

▲▼ 李芷婷喜迎新戀情。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 李芷婷喜迎新戀情。（圖／記者徐文彬攝）

記者翁子涵／專訪

李芷婷睽違5年推出新創作專輯《海的模樣》回歸，她過去曾和饒舌歌手Jinbo湯竣博有段轟轟烈烈的戀情，也在新歌〈海的模樣〉記錄她深陷失戀與低谷中的過程，提到前任，李芷婷大方笑說：「我已經真的走出來了。」而新歌〈企鵝的石頭〉，正是獻給交往超過2年的男友「G先生」，男友是30歲上班族，2人由朋友介紹認識，從男方主動追求開始，李芷婷笑說對方常送她最愛的寶可夢娃娃，「我是被他的真誠打動，這段感情非常對等，連做家事都是一起分擔。」

▲▼ 李芷婷曾被戀愛沖昏頭，影響事業和形象。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 李芷婷曾被戀愛沖昏頭，影響事業和形象。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 李芷婷專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

她曾高調熱戀嘻哈歌手Jinbo，還因被戀愛沖昏頭，做出不少脫序行為，遭到網友猛烈砲轟，她坦言上一段感情結束後，一度對愛情抱持負面想法，「很怕再付出真心，也會想，為什麼人一定需要愛情？」直到遇見現任男友，才慢慢找回安全感，她形容這段感情「安全感滿到溢出來」，不論承諾或行動，對方都願意做到，也非常尊重她的想法，「他真的很疼我。」

她分享一個讓自己印象深刻的小細節：「我其實不太會記得節日，有一次他下班到晚上11點多還沒回家，結果是帶著一束花回來，對我笑，給我一個抱抱。」李芷婷也提到，男友在她狀態低潮時不離不棄，願意陪伴、開導她，讓她慢慢好轉，「那段時間真的很謝謝他。」

有一次她情緒特別低落，男友抱著她，認真對她說了一段像牧師祝禱般的話：「在我眼裡，你是生而極為有愛的人，只是受過太多別人看不到的傷害，才會像刺蝟一樣。」讓她當下徹底融化。

▲▼ 李芷婷跟G先生交往被照顧得像小孩。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 李芷婷跟G先生交往被照顧得像小孩。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 李芷婷專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

交往2年多來，兩人只有小吵，彼此都會報備行程，也不太會吃醋，男友上班時還會播她的歌，還會在一旁跟著哼唱，「跟他在一起後，我反而像小孩一樣，可以任性、不用有壓力，當被照顧的那一方。」她也坦言，過去容易遇到只想玩玩的對象，甚至私下和其他人聊天，這一任讓她真正感受到被珍惜與尊重。

▲▼ 李芷婷算命被神準算中會遇到「屬豬真命男」。（圖／記者徐文彬攝）

▲李芷婷算命被神準算中會遇到「屬豬真命男」。（圖／記者徐文彬攝）

雖然彼此有結婚共識，但她不急著閃婚，希望以工作為前提，「等我事業穩定到爆炸再說，沒有設定一定要幾歲。」她也分享一段玄妙的算命經驗，算命師曾預言她下一任會是屬豬的人，且在2023年某個時間點遇見，結果真的應驗，「加完LINE之後，那個算命師就再也找不到了，真的很玄。」對方還提醒她，這個人很關鍵，要她好好守護。

不過她坦言沒有生小孩計畫，認為現在處於「亂世」不適合，所幸男友與未來婆家都十分尊重她的選擇，讓她沒有壓力，她過去因壓力大，月經不順、經前症候群嚴重，情緒暴躁、睡眠品質差，長期以中藥調理，近期檢查發現有畸胎瘤，尺寸約8、9公分，今年也將進行手術處理，目前持續追蹤中，她也有配戴黑碧璽、紅碧璽等水晶的習慣，希望幫助身體與情緒平衡。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李芷婷

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

13小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

2/16 22:00

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

4小時前

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

2/17 11:10

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

14小時前

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

13小時前

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

2小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

2/17 09:00

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳　近況曝光惹心疼

16小時前

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

2小時前

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

20小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

談詩玲專訪

談詩玲專訪

木蘭專訪

木蘭專訪

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

看更多

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

即時新聞

剛剛
剛剛
43分鐘前20

她吃炸物體脂仍降到18%！蘿莉塔「喝錯咖啡」胖15kg 6女星減肥菜單公開

52分鐘前0

請開聲音！鬼鬼突曬1歲愛女「初一拜年音檔」　超萌奶音融化全網

1小時前21

王楚然「紅衣昭君」春晚爆紅！僅出場20秒…回眸熱度飆2億狂漲粉

1小時前0

算命師神預言全中！　李芷婷遇「天命男」2年戀被寵爆：讓我像小孩一樣

1小時前73

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

2小時前44

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

2小時前62

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

3小時前0

專訪／其實有叛逆基因！崔立于赴韓追夢「遭爸媽反對」：先斬後奏

3小時前0

2月18日星座運勢／魔羯座贏得團體信任　巨蟹座運氣谷底攀升

4小時前0

安心亞遇狂風「超短裙」險走光！　范姜彥豐甩綠帽低溫上工當男一

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  2. Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家
    13小時前207
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    2/16 22:00229
  4. 大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開
    4小時前1012
  5. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    2/17 11:102825
  6. 丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情
    14小時前8
  7. 《超級星光大道》8位冠軍近況曝光
    13小時前1
  8. 阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」
    2小時前122
  9. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    2/17 09:00
  10. 薛凱琪春晚彩排「雙眼無神」畫面瘋傳
    16小時前121
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合