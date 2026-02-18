算命師神預言全中！　李芷婷遇「天命男」2年戀被寵爆：讓我像小孩一樣

▲ 李芷婷喜迎新戀情。（圖／記者徐文彬攝）



記者翁子涵／專訪

李芷婷睽違5年推出新創作專輯《海的模樣》回歸，她過去曾和饒舌歌手Jinbo湯竣博有段轟轟烈烈的戀情，也在新歌〈海的模樣〉記錄她深陷失戀與低谷中的過程，提到前任，李芷婷大方笑說：「我已經真的走出來了。」而新歌〈企鵝的石頭〉，正是獻給交往超過2年的男友「G先生」，男友是30歲上班族，2人由朋友介紹認識，從男方主動追求開始，李芷婷笑說對方常送她最愛的寶可夢娃娃，「我是被他的真誠打動，這段感情非常對等，連做家事都是一起分擔。」

她曾高調熱戀嘻哈歌手Jinbo，還因被戀愛沖昏頭，做出不少脫序行為，遭到網友猛烈砲轟，她坦言上一段感情結束後，一度對愛情抱持負面想法，「很怕再付出真心，也會想，為什麼人一定需要愛情？」直到遇見現任男友，才慢慢找回安全感，她形容這段感情「安全感滿到溢出來」，不論承諾或行動，對方都願意做到，也非常尊重她的想法，「他真的很疼我。」

她分享一個讓自己印象深刻的小細節：「我其實不太會記得節日，有一次他下班到晚上11點多還沒回家，結果是帶著一束花回來，對我笑，給我一個抱抱。」李芷婷也提到，男友在她狀態低潮時不離不棄，願意陪伴、開導她，讓她慢慢好轉，「那段時間真的很謝謝他。」

有一次她情緒特別低落，男友抱著她，認真對她說了一段像牧師祝禱般的話：「在我眼裡，你是生而極為有愛的人，只是受過太多別人看不到的傷害，才會像刺蝟一樣。」讓她當下徹底融化。

交往2年多來，兩人只有小吵，彼此都會報備行程，也不太會吃醋，男友上班時還會播她的歌，還會在一旁跟著哼唱，「跟他在一起後，我反而像小孩一樣，可以任性、不用有壓力，當被照顧的那一方。」她也坦言，過去容易遇到只想玩玩的對象，甚至私下和其他人聊天，這一任讓她真正感受到被珍惜與尊重。

雖然彼此有結婚共識，但她不急著閃婚，希望以工作為前提，「等我事業穩定到爆炸再說，沒有設定一定要幾歲。」她也分享一段玄妙的算命經驗，算命師曾預言她下一任會是屬豬的人，且在2023年某個時間點遇見，結果真的應驗，「加完LINE之後，那個算命師就再也找不到了，真的很玄。」對方還提醒她，這個人很關鍵，要她好好守護。

不過她坦言沒有生小孩計畫，認為現在處於「亂世」不適合，所幸男友與未來婆家都十分尊重她的選擇，讓她沒有壓力，她過去因壓力大，月經不順、經前症候群嚴重，情緒暴躁、睡眠品質差，長期以中藥調理，近期檢查發現有畸胎瘤，尺寸約8、9公分，今年也將進行手術處理，目前持續追蹤中，她也有配戴黑碧璽、紅碧璽等水晶的習慣，希望幫助身體與情緒平衡。

